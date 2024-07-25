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До вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP, поліція перевіряє інформацію, - ЗМІ

Фаріон міг вбити представник російського неонацистського руху NS/WP

Поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник російського неонацистського руху NS/WP.

"Вчора (24 липня, - ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На честь Фаріон у Львові назвуть вулицю, - міськрада

Що передувало?

Російський Telegram-канал Astra опублікував інформацію, що, начебто, відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.

Зокрема, канал опублікував відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик невідомої жінки. На кадрах журналісти ідентифікували кілька автівок, які були на місці вбивства Фаріон.

Читайте також: До вбивства Фаріон готувалися щонайменше місяць, у стрільця могли бути спільники, - ЗМІ

Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня. Запис нібито моменту убивства "вшитий" наприкінці довгого ролика під назвою "маніфест українського автономного революційного расиста". На всьому ролику є позначка NS/WP.

Astra порівняв скріншот із відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі.

Вбивство Фаріон

Що відомо про неонацистське угруповання РФ NS/WP?

NS/WP розшифровується як National-Socialism/White Power. Російські пабліки називають її "неонацистською".

У самому Telegram-каналі NS/WP ролика немає, але він публікує посилання на інший канал ODERINT DUM METUANT (з лат. – "Нехай ненавидять, аби боялися"). У цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом "маніфесту" і нібито кадрами вбивства Фаріон.

Автор маніфесту називає Фаріон "шкідницею і расовою зрадницею" і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина "уроку української з Фаріон" і потім відео нібито її вбивства.

Вбивство Фаріон

У травні 2021 року Верховний суд РФ визнав NS/WP "терористичною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов про вбивство Фаріон: Загинула за українську позицію. Ворог прагне використати будь-які інструменти 

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

Автор: 

вбивство (3082) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+20
російський неонацистський рух називається ФСБ.
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25.07.2024 10:34
+15
Мокшано-удмурти з азіопи називають себе "white power". Мавпи, б***ь !
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25.07.2024 10:57
+11
Явно ФСБ-шний вкид
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25.07.2024 10:35
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Згодна на 100%, але цей мотив і дав можливість , перефарбувати ідею вбивства
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25.07.2024 11:28 Відповісти
Будуть підфарбовувати чим завгодно, але адекватні українці розуміють, що шукати треба серед місцевих гнид

Можливо колись це розкриється.

Це як бандита під кличкою Коля Оболонський, члена бандитського угруповання Савлохи, перейменували у такого собі Колю-катлету.

Яка там "котлета", якщо воно має кримінальне минуле?
Але воно кум Самого Єрмака!
Відмажуть від чого завгадно
А Фаріон замажуть чим завгодно...
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25.07.2024 11:40 Відповісти
єдине тільки, що серед місцевих вже не знайдуть, бо того фріка у панамці вже доїдять раки.
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25.07.2024 14:00 Відповісти
Звичайно, щоб кінці у воду, його треба було швидко прибрати
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25.07.2024 15:00 Відповісти
Не звезди 14 млн. из 260 млн. ПС. Половину можжа было утилизовать и избавиться от многих нынешних проблем.
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25.07.2024 11:38 Відповісти
Ну тебе ж не утілізірували , тому і досі тхне фсбешним гівном
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25.07.2024 11:55 Відповісти
Шо чекіраст срашно, всрався.
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04.08.2024 10:34 Відповісти
Тебе самому не смешно? Фийшла із партії кпсс
Із партії кпсс війшли мілліони і живі-здорові
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25.07.2024 13:06 Відповісти
Так , вийшли мілліони ...але не всі були Фаріон...значима дуже фігура
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25.07.2024 13:10 Відповісти
А Турчинов був секретарем комсомолу з ідеології. І шо?
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25.07.2024 13:23 Відповісти
І сдав Крим, гамасек. ПС. Зараз бабосасист, як вішав локшину, так вішає дебілам на вуха.
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04.08.2024 10:36 Відповісти
Це робота кацапів, бо витік інфи стався з їхніх помийок. Їхнє нс/вп давно мертве разом з 'тєсаком'-марцинкєвічем. Хто знає той знає.
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25.07.2024 11:13 Відповісти
Наші праві не використовували слово 'автономний'. Зате у Львові була чи ще є лівацька молодіжна організація 'автономний опір'. Може це така відсилка? Залишки нс/вп справді можуть бути в азові, типу железнова чи боцмана-короткіх, тож москалі хочуть їх підставити. Як варіант.
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25.07.2024 11:24 Відповісти
Наша влада розпочала цькування а кацапи скористалися щоб ще більше нанести шкоди. Фаріон цькували і зелені, і шоколадні, і соросята, а добили москалі. Винні всі.
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25.07.2024 11:27 Відповісти
Та не пхай сюди кацапів і не відмазуй деяких антиукраїнських гнид в Україні
Нам не так страшні російскі воші, як українські гніди
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25.07.2024 11:43 Відповісти
Не відмазую. Вина зелено-шоколадно-соросятні така ж як і москалів. Без шуму від цькування не було би вбивства. Винні всі.
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25.07.2024 11:49 Відповісти
Приведи приклад щодо шоколадних і соросятні.
Тільки факти
Факти у студію.
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25.07.2024 12:57 Відповісти
Соколова від 5 каналу - шоколад
Радіо нв від сороса
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25.07.2024 13:04 Відповісти
Соколова давно не на 5-му.
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25.07.2024 13:45 Відповісти
Вааще срулятину сруль і прикінчив, моссать мабудь.
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04.08.2024 10:37 Відповісти
русняву ботву ви не переконаєте, а українці і так це все розуміють.
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25.07.2024 11:27 Відповісти
фсбшним лайном тхне
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25.07.2024 11:14 Відповісти
Dermak , gde ubica Farion ? 🤬
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25.07.2024 11:31 Відповісти
На злодієві шапка горить ,хто стоїть за вбивством українських патріотів ? тільки злочина рашиська орда .
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25.07.2024 11:34 Відповісти
Тим фсбешним гівном, що досі сидить в Україні і у ВР.
Вони ще гірші від расєйських
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25.07.2024 11:54 Відповісти
Угу. Була така мадам Воронянська в районі. Завідувала ідеологією в райкомі. Ходила по хатах і забороняла родичам відспівувати усопших в церкві. Грозилася неприємностями на роботі та у навчанні всій родині.
В 1991 році сховала партквиток, стала старостою автокефальної церкви, почала ходити по хатах і агітувати за перехід до тої церкви.

Хтось їй повірив?
Отож.
Фаріон з того ж тіста зліплена.
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25.07.2024 11:38 Відповісти
Подивись передачі ген українців та велич особистості. Не мели дурниць на користь моцкві.
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25.07.2024 11:47 Відповісти
На користь Москві, коли дурні українці ліплять собі героїв з агентів кгб, які не бувають колишніми
Бути куратором іноземних студентів не будучи в кгб - неможливо.
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25.07.2024 11:57 Відповісти
Судити треба по справах.
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25.07.2024 12:00 Відповісти
Нічого корисного вона не зробила.
Чи вважаєте корисним те, що говорила дітям в дитсадках бити тих, хто не знає української?
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25.07.2024 12:24 Відповісти
Так. Мову треба вчити з дитинства. Бо там де мова - там кордон держави. Ізраіль це добре знає.
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25.07.2024 12:32 Відповісти
Це тільки в Україні досі вбивають за мову
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25.07.2024 13:08 Відповісти
Ти Микола й я Микола
Воба ми Миколи
Тебе били коло церкви
Мене коло школи

Тебе били коло церкви
Бо ти не молився
Мене били коло школи
Бо я не учився
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25.07.2024 12:39 Відповісти
Вона зробила дуже багато корисного для української мови.
Все своє життя вона поклала боротьбі за українську мову.

Звичайно вона була дуже емоційною особою.
Але за це людину не можна вбивати.
Після неї залишилася її велика наукова спадщина на якій ще будуть вчитися українці.
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25.07.2024 13:56 Відповісти
Да не знала мастосраної срулеваї мови, мабудь моссать за це і вбив.
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04.08.2024 10:41 Відповісти
Почитай нещастя біографію Турчинова, Луценка, Льоші Гончаренка.
Ви ще Ліну Костенко в агенти фсб запишіть за слова:
"Нації не вмирають від інсульту. Спочатку їм відбирає мову".
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25.07.2024 13:28 Відповісти
Якби цю сволоту у 91 повістили за впровадження людожерскої камуністічівої ідіолохії було би краще.
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04.08.2024 10:43 Відповісти
Навіщо приклеїв сюди мадам Воронянську?

На відзнаку від неї Фаріон

у 1998 році започаткувала зі студентами Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» проєкт політичного плаката і малюнка

«Мова - твого життя основа», що тривав упродовж десятьох років (1998-2008),
як вислід - видано чотири добірки мовних плакатів: «Мова - твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002), «Мова - краса і сила» (2007), «Слово - меч духовний» (2012).

Хто чим займався Воронянська одним, а Фаріон протилежним.
А ти зліплений із тіста гнид
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25.07.2024 11:50 Відповісти
На гроші пупса шолі.
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04.08.2024 10:44 Відповісти
представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.
Джерело:
------

Вони не в Росії. там вони заборонені....
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25.07.2024 11:55 Відповісти
З початком вторгнення Росії на Україну відповідальна за безліч підпалів військкоматів у Росії.
21 травня 2021 року визнана Верховним судом Російської Федерації як терористична організація.
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25.07.2024 11:57 Відповісти
Хрюкни кацап
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25.07.2024 11:57 Відповісти
якщо російський неонацистський рух вільно працює в Украї, то співучасники злочину цього руху сидять в органах влади,котрі спочатку почали цькувати Фаріон,організовуючи проплачені протести протів неї , після чого проплачене її звільнення з роботи.
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25.07.2024 11:56 Відповісти
Я знайшов вбивцю! Це той, кому я відповідаю. Його ціль - поділити українців(на разі по мові). Він отримав завдання з кремля вбити мовознавицю, щоб розхитати українське суспільство
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25.07.2024 12:18 Відповісти
Для тебе українець це хто? Нація чи громадянин? Якщо нація то тільки україномовний. Якщо громадянин то це і україномовний і івритомовний і російськомовний і аж ніяк тільки україномовна нація. А поясни чому в США росіяни не лізуть на стіну від того що їх там заставляють спілкуватися англійською. І чогось туди Путін не поперся захищати російськомовних. А в Україні розмовляти українською це для російськомовного западло?
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25.07.2024 12:48 Відповісти
Лагідна українізація. Не чув?
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25.07.2024 12:59 Відповісти
Лагідний значить терпіла. З кацапами лише з позиції сили.
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25.07.2024 13:06 Відповісти
Сулима, ти б уже писок свій стулив. Думаєш ніхто не пам'ятає що ти тут строчив на цензорі останні роки,?
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25.07.2024 13:38 Відповісти
Прізвище вбивці в студію, бо в Україні багато таких , хто хоче поділити українців по мові.

Це по-перше, а по-друге в Україні державна мова українська, ділити немає що
Є тільки упороті, які зневажають державну мову

Ось вони й убили Фаріон
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25.07.2024 13:49 Відповісти
Найбільші гніди це пупсовий гній на гроші чекірастів.
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04.08.2024 10:46 Відповісти
Вбивство Фаріон-проміжний варіант,щоби відвести увагу від агента козиря,що править країною.Це з одного ряду,що і лжезамахи на зе-бу,тобто виконавці одні і у всіх випадках їм вдалося.ПО шеріфу-зе-бу було завдання імітувати,по Фаріон-класично виконати.
Коли зелень злізе з вершини,отоді і опублікують подробиці.
А ще військовий,блогер Петров писав,що вбивцею може бути Ярчук з Мелітополя,вихованець касапського загону Судоплатова і навіть подавав фото.
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25.07.2024 12:01 Відповісти
Тільки зараз звернули увагу на інтернет? Почали моніторити? Закралася підозра на те що на території України все ж таки можуть діяти терористичні угруповання з своїми територіальними організаціями? Наприклад особисто вперше зіткнувся в 98 році в Харкові з "рускім національним єдінством". Вони навіть в своїх одностроях ходили і напевно до них питань у жодних силовиків не було. В інтернеті повно терористичних "глашатаєв" з кацапщини і їх, якоби українських, "подпєвал". Але СБУ, розвідка, контррозвідка, на мою думку, не звертають на їхню діяльність ніякої уваги. А якщо і звертають, то недостатньо. Наприклад у кацапів є такий діяч як панасєнков. Який закликає, не тільки в Україні, а і в Європі, Америці розпочати так звану реконкісту. Тобто білі проти всіх інших. До прямого фізичного впливу. Особливо дивно, що нащадки вепсів, мері, мещери, мокши, угри і інші позиціонують себе як слов'яни. Закликають українців, поляків, чехів і інших якоби допомогти Європі очиститися від якоби не білих. В той самий час різними якутами, тувинцями, дагестанцями і іншими вбивають українців. А українців закликають не чинити спротив отим оркам. Українці з різних міст ведуться на ці несінитниці і навіть донатять йому і подібним. Донатять навіть блогери, які під час війни втікли з України. Заодно зривають заходи з мобілізації. Кацапи напряму рекомендують чинити збройні повстання всередині України. Ряд якоби наших блогерів це підтримують. Тобто реальна кремлівська агентура. Прикриваються звичайно якоби боротьбою за статті конституції, правами і іншими паперами. Хто хоче, може сміятися. Але факт такий, що маємо вбивство. Маємо вбивцю. Маємо тих, хто закликає до подібного. Я думаю, що терористичні філіали кацапів у нас є. Інформаційна підтримка для них також є. І навіть своя власна. Люди які реально донатять оцим закликальщикам є. Вже з'явилися виконавці їх лозунгів. Цілком реальна версія. Ха ха ха.
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25.07.2024 12:04 Відповісти
А ти поцікався у Едуарда Ходоса з Харкова Хто такий Берл Лазар і яке він має відношення до української влади в Україні і російської в Росії. Бо він напряму повязаний з ортодоксальним неонацизмом дозволеним у всьому світі. Є такий нацизм , котрий дозволений в усьому світі а всі інші заборонені
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25.07.2024 12:53 Відповісти
Будь хоч яким нацистом сам у себе в голові, а от коли іде порушення кримінального кодексу, то будь добрий у в'язницю. Терористичні організації є. Вся справа в виконавцях і в їх кількості. В Україні війна і краще ліквідовувати всі потенційні терористичні філіали і організації, незважаючи чи нацисти, чи комуністи. Є злочин. А саме вбивство. Вбивцю треба знайти і покарати. Спільників, якщо є. Дізнатися що за мотив. Хто на цей "мотив" надихнув і інше. Яка різниця хто є терорист ліві чи праві. Всіх в утіль разом. Бєй бєлих пока нє покраснєют. Бєй красних, пока нє нє побєлєют. Ха ха ха.
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25.07.2024 13:57 Відповісти
Передбачаю хвилю арештів в раші цих двох неонацистських організацій
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25.07.2024 12:10 Відповісти
Не буде ніяких арештів в рашці. Це все робота ФСБ
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25.07.2024 12:55 Відповісти
а скільки кацапських пропагандонів за останні 2 роки вбив так званий "нацист" зєлєнскій? АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ!

всякі там соловйоБи, кісЄля, ********* і сімАняни ходять і живуть, як ні в чому не бувало після того всього, що вони наговорили на Україну і українців....
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25.07.2024 12:43 Відповісти
А хіба вони руззькіє?. Та всі як один одноплемінники Зеленського і Коломойського. Та вони завжди були при владі починаючи від жовтня 1917 р. Ви що діти наївні? Менше 1'% населення керує всім світом, дурить вас і володіє 90% майна
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25.07.2024 12:59 Відповісти
Кацапи це і є хазари, одноплемінники ходоса. Кацапи не біла раса.
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25.07.2024 13:07 Відповісти
Видається, що цей відеовкид є намаганням перенести увагу й відповідно сили й засоби слідчих органів на "непридатний об'єкт".
Як вбачається, для якнайшвидшого виявлення й затримання учасників вбивства Фаріон потрібно допитати всіх громадян рашистської пітьми, які місяць-два тому назад в'їхали на територію України по старих (виданих до 2023-го року) посвідках на постійне місцепроживання в Україні (а конкретно - у Львові), а також тих, хто отримав такі нові посвідки на підставі довідок про працевлаштування у Львові (області) і хто пісоя цього терміново звільнився з роботи.
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Турчинов це легенда і діючий патріот України ...і взагалі не розігривай тему ...не цікава
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25.07.2024 13:28 Відповісти
А наклепи на визначну постать української культури і політики тобі дуже цікаво.
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25.07.2024 13:34 Відповісти
По перше наклепу нема ... а по друге, ти провокатор
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25.07.2024 14:19 Відповісти
З руснявими сектантами розмовляти не маю бажання. Ігнор.
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25.07.2024 15:21 Відповісти
Всім підкацапленим вкотре нагадаю.
В країнах Балтії в 1991 році до влади прийшли фаріони.
Не знаєш мови - паспорт негромадянина.
І вони і в НАТО і в ЄС, а у нас кривава війна.
Певно це кара за толерастію, та за те що 30 років бовталися як гівно в ополонці.
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25.07.2024 13:33 Відповісти
Ну от, кацапи використали якогось ущімльонава рускаязичнава white-power узбека-переселенця з югаватоска щоб вбити людину за українську мову у Львові.

Отак і живем...
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25.07.2024 13:34 Відповісти
Так, звісно московські нацисти, руками українських гнид
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25.07.2024 13:55 Відповісти
Українська гнида це, наприклад, садовий, гадья савченко і тд. А тут рускаязичний напівузбек.

Прошу пробачення у всіх проукраїнських узбеків, які можливо бачать мої коменти. В мене психологічна травма від колишнього головного редактора УП Севги́ль Муса́евої і декількох вже давно забутих мовних кофліктів з медіа, де чомусь фігурували узбеки (не казахи, не киргизи, не таджики, не туркмени, а чомусь саме от так)
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25.07.2024 14:02 Відповісти
Там щось пов'язане чи то з Альоною Притулою чи з Світланою Биковою.
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25.07.2024 15:29 Відповісти
Я маю на увазі що "узбечкою" когось із них називали за місцем народження, а не за національністю. Ну і через це УП називали "узбекская правда".
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25.07.2024 15:33 Відповісти
Фаріон поховали з кулею в голові.

Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі.

Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника.

В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
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25.07.2024 14:54 Відповісти
NS/WP согласно своей идеологии имеет претензии к Зеленскому и Умерову чем к Фарион, у неё правильное расовое происхождение и она не зрадница в их представлениях.
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25.07.2024 17:56 Відповісти
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