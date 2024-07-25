До вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP, поліція перевіряє інформацію, - ЗМІ
Поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.
Про це Суспільному повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник російського неонацистського руху NS/WP.
"Вчора (24 липня, - ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", - зазначила вона.
Що передувало?
Російський Telegram-канал Astra опублікував інформацію, що, начебто, відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.
Зокрема, канал опублікував відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик невідомої жінки. На кадрах журналісти ідентифікували кілька автівок, які були на місці вбивства Фаріон.
Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня. Запис нібито моменту убивства "вшитий" наприкінці довгого ролика під назвою "маніфест українського автономного революційного расиста". На всьому ролику є позначка NS/WP.
Astra порівняв скріншот із відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі.
Що відомо про неонацистське угруповання РФ NS/WP?
NS/WP розшифровується як National-Socialism/White Power. Російські пабліки називають її "неонацистською".
У самому Telegram-каналі NS/WP ролика немає, але він публікує посилання на інший канал ODERINT DUM METUANT (з лат. – "Нехай ненавидять, аби боялися"). У цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом "маніфесту" і нібито кадрами вбивства Фаріон.
Автор маніфесту називає Фаріон "шкідницею і расовою зрадницею" і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина "уроку української з Фаріон" і потім відео нібито її вбивства.
У травні 2021 року Верховний суд РФ визнав NS/WP "терористичною".
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
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Можливо колись це розкриється.
Це як бандита під кличкою Коля Оболонський, члена бандитського угруповання Савлохи, перейменували у такого собі Колю-катлету.
Яка там "котлета", якщо воно має кримінальне минуле?
Але воно кум Самого Єрмака!
Відмажуть від чого завгадно
А Фаріон замажуть чим завгодно...
Із партії кпсс війшли мілліони і живі-здорові
Нам не так страшні російскі воші, як українські гніди
Тільки факти
Факти у студію.
Радіо нв від сороса
Вони ще гірші від расєйських
В 1991 році сховала партквиток, стала старостою автокефальної церкви, почала ходити по хатах і агітувати за перехід до тої церкви.
Хтось їй повірив?
Отож.
Фаріон з того ж тіста зліплена.
Бути куратором іноземних студентів не будучи в кгб - неможливо.
Чи вважаєте корисним те, що говорила дітям в дитсадках бити тих, хто не знає української?
Воба ми Миколи
Тебе били коло церкви
Мене коло школи
Тебе били коло церкви
Бо ти не молився
Мене били коло школи
Бо я не учився
Все своє життя вона поклала боротьбі за українську мову.
Звичайно вона була дуже емоційною особою.
Але за це людину не можна вбивати.
Після неї залишилася її велика наукова спадщина на якій ще будуть вчитися українці.
Ви ще Ліну Костенко в агенти фсб запишіть за слова:
"Нації не вмирають від інсульту. Спочатку їм відбирає мову".
На відзнаку від неї Фаріон
у 1998 році започаткувала зі студентами Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» проєкт політичного плаката і малюнка
«Мова - твого життя основа», що тривав упродовж десятьох років (1998-2008),
як вислід - видано чотири добірки мовних плакатів: «Мова - твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002), «Мова - краса і сила» (2007), «Слово - меч духовний» (2012).
Хто чим займався Воронянська одним, а Фаріон протилежним.
А ти зліплений із тіста гнид
Джерело:
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Вони не в Росії. там вони заборонені....
21 травня 2021 року визнана Верховним судом Російської Федерації як терористична організація.
Це по-перше, а по-друге в Україні державна мова українська, ділити немає що
Є тільки упороті, які зневажають державну мову
Ось вони й убили Фаріон
Коли зелень злізе з вершини,отоді і опублікують подробиці.
А ще військовий,блогер Петров писав,що вбивцею може бути Ярчук з Мелітополя,вихованець касапського загону Судоплатова і навіть подавав фото.
всякі там соловйоБи, кісЄля, ********* і сімАняни ходять і живуть, як ні в чому не бувало після того всього, що вони наговорили на Україну і українців....
Як вбачається, для якнайшвидшого виявлення й затримання учасників вбивства Фаріон потрібно допитати всіх громадян рашистської пітьми, які місяць-два тому назад в'їхали на територію України по старих (виданих до 2023-го року) посвідках на постійне місцепроживання в Україні (а конкретно - у Львові), а також тих, хто отримав такі нові посвідки на підставі довідок про працевлаштування у Львові (області) і хто пісоя цього терміново звільнився з роботи.
В країнах Балтії в 1991 році до влади прийшли фаріони.
Не знаєш мови - паспорт негромадянина.
І вони і в НАТО і в ЄС, а у нас кривава війна.
Певно це кара за толерастію, та за те що 30 років бовталися як гівно в ополонці.
Отак і живем...
Прошу пробачення у всіх проукраїнських узбеків, які можливо бачать мої коменти. В мене психологічна травма від колишнього головного редактора УП Севги́ль Муса́евої і декількох вже давно забутих мовних кофліктів з медіа, де чомусь фігурували узбеки (не казахи, не киргизи, не таджики, не туркмени, а чомусь саме от так)
Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі.
Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника.
В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...