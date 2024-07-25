До вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP, поліція перевіряє інформацію, - ЗМІ

Поліція перевіряє інформацію, яку розповсюджують у російських ЗМІ, щодо вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник російського неонацистського руху NS/WP.

"Вчора (24 липня, - ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", - зазначила вона.

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Що передувало?

Російський Telegram-канал Astra опублікував інформацію, що, начебто, відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.

Зокрема, канал опублікував відео тривалістю 10 секунд, де чутно крик невідомої жінки. На кадрах журналісти ідентифікували кілька автівок, які були на місці вбивства Фаріон.

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Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня. Запис нібито моменту убивства "вшитий" наприкінці довгого ролика під назвою "маніфест українського автономного революційного расиста". На всьому ролику є позначка NS/WP.

Astra порівняв скріншот із відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі.

Що відомо про неонацистське угруповання РФ NS/WP?

NS/WP розшифровується як National-Socialism/White Power. Російські пабліки називають її "неонацистською".

У самому Telegram-каналі NS/WP ролика немає, але він публікує посилання на інший канал ODERINT DUM METUANT (з лат. – "Нехай ненавидять, аби боялися"). У цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом "маніфесту" і нібито кадрами вбивства Фаріон.

Автор маніфесту називає Фаріон "шкідницею і расовою зрадницею" і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина "уроку української з Фаріон" і потім відео нібито її вбивства.

У травні 2021 року Верховний суд РФ визнав NS/WP "терористичною".

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Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

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Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.