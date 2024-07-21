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Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Про це пише пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Прикмети розшукуваного:

  • вік - близько 20 років;
  • зріст - 170-180 см;
  • худорлявої статури.

Поліцейські повідомляють, що на момент скоєння злочину, розшукуваний був одягнений у:

  • спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками;
  • чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
  • на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
  • на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
  • на руках - червоні рукавиці.

Ймовірний підозрюваний у вбивстві Фаріон

Дивіться: У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Автор: 

Нацполіція (15120) вбивство (3078) Фаріон (109) підозра (755)


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Топ коментарі
+28
На каждом шагу армия полицаев и ТЦКшников трусят и бусифицируют всех кто напоминает мужской пол, а етот клоун разгуливал по улицам не один день а потом затерялся в толпе?
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21.07.2024 22:12
+22
Если не словили за первые дни, то и не словят.
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21.07.2024 22:08
+22
Думаю що цей хлопчина не вбивав Ірину Фаріон. Його найняли на два тижні, одягнули у смішний одяг, який впадає в очі, щоб він лише приходив щодня на одне й те ж місце де проживала Фаріон. А насправді вбивав інший. І скоріше всього, це клоун вже не живий.
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21.07.2024 22:31
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Сторінка 2 з 2
Цей хлопець "світився" перед камерами декілька тижнів перед вбивством. Питання: Він лох, зворий чи просто кукла, яку в "сліпу" засвітили для того, щоб ловили не того, кого треба? А стріляв інший, трохи схожий на цього. Щось підказує, що цей вже десь відповідає на питання в іншому світі.
Зробили щось накшталт показової страти: вдень, біля будинку, без глушника - тобто дістанемо кожного всюди в будь-який час, нічого не боїмося і нам за це нічого не буде.
А Фаріон шкода. При тому що не з усим від неї згоден, по людяному шкода. Рідним, близким - співчуття. Нас, українців, знищують, нас, українців стає все менше.
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21.07.2024 22:37 Відповісти
Китаєць? Дуже схожий…
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21.07.2024 22:44 Відповісти
Справді помітна військова виправка при хотьбі. До того, коли руками махає, то тримає їх трохи вбоки. Це тому, що у військових, силовиків купа всяких прибамбасів навішано на ремені.
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21.07.2024 22:46 Відповісти
я тільки хотів про це написати. І ще, дивлячись по віку (20років) це рекрут не нашої армії. Або нацгвардієць, якого завербували
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22.07.2024 15:27 Відповісти
Убивали скорее всего из-за личной неприязни, этот "киллер" зелёный как попа огурца, серьёзные люди с такими не будут связываться.
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21.07.2024 22:46 Відповісти
"на руках - красные перчатки"
Ну, просто такі червоні аж очі випадають!
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21.07.2024 22:54 Відповісти
Можно сказать одно, даже если вы общаетесь в тернете подбирайте выражения, особенно если собеседник знает кто вы и где вас найти, люди нервные, оружия дох*я.
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21.07.2024 22:58 Відповісти
Рот закрий, ватна *******.
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21.07.2024 23:05 Відповісти
Когда здесь такое происходит всем пох и мне тоже, а вот если в социальных сетях к примеру где все друг друга знают, подобная дерзость воспринимается иначе, некоторые подхватывают и несколько дней мусолят, помнишь как Ирина вчера отх*есосила пассажира, может кого-то задело что его "обоссали" у всех на глазах, кто знает.
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21.07.2024 23:11 Відповісти
привіт психіатру…
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21.07.2024 23:09 Відповісти
Якщо фсб -не піймають.Після перших потуг облишать пошуки ,не формально звичайно, потім справа стане рутинною.
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21.07.2024 23:08 Відповісти
Капелюх і окуляри зрозуміло, писок закрити. А довгі рукава і штани в спеку - значить або татухи закривав або шрами (скоріше перше)

Рифмастера зробили звинуваченим типу за статуру і ходу, "схожу" на людину з нічних камер спостереження, хоча там була взагалі не та тілобудова. А тут не знайдуть бо не хочуть.
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21.07.2024 23:10 Відповісти
Завтра цей чувак сам прийдев поліцію і каже, що він цього не робив.
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21.07.2024 23:15 Відповісти
Днями сидів на тій лавочці ..і десь жив у місті а може в авто спав
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21.07.2024 23:15 Відповісти
У этой дамочки было такоооое количество скандалов, что даже трудно вспомнить с кем она не выясняла отношения, даже ВСУ мовные предъявы кидала, теперь поди разбери кто пропустил мимо ушей, а кто затаил обиду.
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21.07.2024 23:32 Відповісти
пушкин дописался, гагарин долетался, а некоторые допи*зделись . так у нас во власти у большинства язык с мозгом не дружит и за базар не отвечает
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22.07.2024 11:38 Відповісти
Можливо особиста образа, треба перевірити студентів яких відрахували з Львівської Політехники, можливо не склав іспит Пані Ірині. За віком міг бути студентом. Відрахували і потім забрали до армії.
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21.07.2024 23:43 Відповісти
на фото маленькі губи ,ніс островат , східні очі.

Як молодий Аваков ( типаж) Ш
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21.07.2024 23:45 Відповісти
З таким самим успіхом (вибачаюсь) - можна описать мою задницю у капелюсі й великих темних окулярах!
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22.07.2024 05:53 Відповісти
відсутні мочки вух...так у китайців, японців...це до очей роскосих..
пальців не більше, ніж зазвичай, отже фото не генероване штучним інтелектом
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22.07.2024 05:56 Відповісти
в першу годину як це сталося,було інтерв"ю з жінкою з цього двору,де вона розповідає журналістці,що розмовляла з ним, відео видалено,не можу знайти.Пацан наводчік,збирач інфи,кілер десь був поруч,чекав сигналу,я так вважаю,обидва вже в Румунії
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21.07.2024 23:54 Відповісти
А чого в Румунії ?
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22.07.2024 00:00 Відповісти
Очевидно Віктор вважає, що Румунія - найближча до Львова європейська країна. Хто його зна. Треба карту купити. )
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22.07.2024 00:07 Відповісти
На минулому тижні у Польщі викрито мережу таких диверсантів для подібних завдань,що керувалась з раші,в складі якої були укр.,рашисти,білоруси.Такеж формування працює у Румунії,яке приникло після рейдів у Польщі.
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22.07.2024 11:38 Відповісти
Знайшов тільки текстову версію. Як я зрозумів тікав після пострілу той самий червоний капелюховий узбек.

"Вона вийшла з хати з валізою, чекала таксі. І тут таке сталося. Чую: бабах! Дивлюсь, а він втік, побіг туди в тунель...."

"Питають його: "Звідки ти?" Каже: "З Тернополя""

Да-да, якраз з тернополя ахах. Переселенець так би і сказав.

Про наводчика, як тут деякі пишуть - це маячня. Що там наводити два тижні? Це не квартиру грабувати, коли треба точно знати коли людей не буде дома.

По відео видно, ходить туди-сюди, гризе нігті. Явно рішався. Геть молодий ще, лохуватий, а десь дістав пістолет. Та ще й так що ніхто не здасть. Про тату на руках ногах я вже висував припущення. Думайте.
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22.07.2024 00:13 Відповісти
План вбивства міг змінюватись,міг бути варіант в квартирі,на сходах,вибрали момент більш сприятливий,щоби з"іб...тися тихо і швидко
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22.07.2024 11:30 Відповісти
А може це дівчина ? До речі , якщо збільшити світлину , то очі азіатські . І ще , на зубах накладка , не природна складка під нижньою губою , губи наче виперли , і стискають цю накладку .
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21.07.2024 23:59 Відповісти
Враховуйте що фото збільшено нейромережею, звідси такий ненатуральний вигляд.
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22.07.2024 00:15 Відповісти
Это албанский трансгендер.💯
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22.07.2024 00:22 Відповісти
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22.07.2024 00:37 Відповісти
Призначення винагороди за "тушку" суттєво прискорить процес пошуку...
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22.07.2024 03:05 Відповісти
100%
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22.07.2024 17:50 Відповісти
Це "Стрєлок"?
Клоунами у Штатах дітей лякають...
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22.07.2024 00:35 Відповісти
на гачок натиснути багато розуму не треба
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22.07.2024 04:53 Відповісти
якби було небагато розуму, його б вже затримали.

але окрім розуму бути невпійманим, щоб тиснути на гачок ще потрібен дух.

про фаріон, як про людину покійну не скажу нічого, бо гарного сказати про неї у мене особисто немає чого.

99.999% спецоперація фсб
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22.07.2024 13:04 Відповісти
Что за киллер? И это профи? Оделся, как клоун, чтобы все заметили. Еще бы на нос красный шарик нацепил...
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22.07.2024 00:51 Відповісти
Распостранённая тактика, одется ярко и бросающе, затем снял и положил в пакет шляпу, очки красную футболку, после чего его вряд ли узнают, искать будут "клоуна". Единственно -кроссовки заметные и от них быстро не избавишься.
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22.07.2024 01:48 Відповісти
все зняв, остався в плавках і на пляж...але де у тому львові пляжі знайти?
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22.07.2024 06:00 Відповісти
Приметы - Лох.
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22.07.2024 00:57 Відповісти
Не зовсім. Досі не впіймали його. Ти пустодзвін, обрсновано (Ти сам себе спалив).
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22.07.2024 02:41 Відповісти
Поправка - лох кого ще не спіймали.
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23.07.2024 05:53 Відповісти
Оновлення: лох якого спіймали. Хто пустодзвін?
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25.07.2024 17:19 Відповісти
Ти.
Лохи не здатні стріляти.
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25.07.2024 20:15 Відповісти
Go FY.
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25.07.2024 22:34 Відповісти
Це Арестович.
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22.07.2024 01:53 Відповісти
Якщо потрібно то у нас знаходять всіх. Не знаю щоб у нас когось дійсно шукали і не знайшли.
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22.07.2024 02:52 Відповісти
Як на мене,цей хлопець не є ні лох,ні підставний дурак.Це власне,і є вбивця.Те,що він два тижні крутився біля будинку де жила І.Фаріон одітий як клоун,ходив солдатиком і спокійно дав відзняти себе вуличним камерам-так це тому,що він вивчав де ті камери є розміщені,щоб знати куди можна забігти,щоб в один момент знявши капелюха,окуляри і цю червону льолю,під якою могла бути звичайна біла футбалка,стати сірим ніхто.Плюс,під дім І.Фаріон йому треба не тільки знати як зайти.Від того дому йому ще обов'язково треба було знати як втекти.Звичайно,не тою дорогою, якою прийшов.Тобто,два тижні цей хлопець вивчав зону,ситуацію і розміщення камер.Вбивство сталося в момент, коли не було світла.Але,як на мене, то це просто,допоміжний фактор для кілера.Насправді,він вбив її саме в той момент,коли побачив І.Фаріон з валізою.Вона кудись їхала надовго і Бог зна коли поверталася.А чекати вбивця не мав можливості.Тому що,або не місцевий, або може в нього відпустка закінчувалася,або Бог його зна чого.Можливо,сама І.Фаріон розказала про свої плани на від'їзд на своїй сторінці в мережах,вказуючи, чи не вказуючи, дати свого виїзду-приїзду.І як на мене,то саме дата і час виїзду і був запрограмований вбивцею як момент вбивства.Тобто,як на мене,вбивця знав дату,коли І.Фаріон має їхати кудись там.Чекати на її приїзд він не мав можливості.Тому,він дав собі два тижні не те щоб вивчити всі ходи і виходи з території де жила І.Фаріон і коли вона вийшла з будинку з валізою-вбив.
Але,це я так уявляю цю ситуацію, а як там було насправді, має розбиратися поліція.
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22.07.2024 03:15 Відповісти
Аз. Пушкін «Борис Годунов»: «Я слишу рєчь нє мальчіка, но мужа!»
або
"Тєбє би нє картіни, начальнік, тєбє би кніжкі пісать..."
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22.07.2024 08:04 Відповісти
Та я ще на машинці вмію шити!Але жарти,то добре.
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22.07.2024 11:33 Відповісти
Там інтерв'ю сусідки (знаходив тільки текстова вже, але інший дописувач казав що бачив відео), де та каже, що після того як почула посріл бачила, що "тікав у арку" якраз оцей капелюховий узбек.
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22.07.2024 08:45 Відповісти
складнопідрядність некст левел просто хехе
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22.07.2024 09:01 Відповісти
Це не просто огидне, мерзенне, боягузливе вбивство фізично беззахисної жінки з-за кута - це терористичний акт. Це ще один акт тотальної геноцидальної війни московії проти України, війни проти української мови, української культури, української еліти. Але московські виродки, які вбивали видатних українців минулого і сьогодні вбили Ірину Фаріон - не розуміли і не розуміють одного: Можна вбити людину - неможливо вбити ідею. Ірина Фаріон була видатною постаттю за життя - і стане легендою після смерті. Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося.

Андрій Іллєнко, офіцер Національної гвардії України, батальйон СВОБОДА, Бригада НГУ РУБІЖ, заступник Голови ВО Свобода. З етеру телеканалу РАДА, 20 липня 2024 року
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22.07.2024 03:43 Відповісти
Цей злочин вигідний московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика - фізично винищувати українську еліту. За українську мову москва стріляє у скроню. Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом москви незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав.
Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника - московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність.

Олег Тягнибок, майор ЗСУ, Голова ВО "Свобода" З етеру Українського радіо від 20 липня 2024 року
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22.07.2024 03:49 Відповісти
"Олег Тягнибок, майор ЗСУ,"

шо не гімно під-СБУшне то майор. Карась, Тягнивдуп... Де воно воювало шо до майора дослужилося, цікаво
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22.07.2024 10:11 Відповісти
Тягнибок тільки майор? І Ви так напали про нього, ніби він втік за кордон, як полковник спецназу, пілот, танкіст, десантник і підводник абдристович? Чи полковник щирий укгаїнець червоненко? чи зрадник полковник ГУР Шевченко???? Чи можливо генерл нумов, кулініч, чи льойтнант баканов???
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22.07.2024 12:39 Відповісти
шо значить "тільки" ? у вас є якась інфа де той майор встиг заробите військове звання? де він зараз воює, наприклад?
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22.07.2024 12:51 Відповісти
як мені відомо - всі лікарі за совка мали мати звання не нижче капітана. очевидно тягнибоку дали майора вже давно. але чому в сбу а не у фронтовому госпіталі?
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22.07.2024 14:01 Відповісти
На азиатский тип лица смахивает. Лично на мой взгляд.
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22.07.2024 07:05 Відповісти
Цой, вылитый.
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22.07.2024 09:57 Відповісти
думаю його вже прикопали.а справжні замовники вбивства будуть безкарні.
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22.07.2024 07:19 Відповісти
Як на фронт йти то сциться, а як в тилу в жінку стріляти то воно суне
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22.07.2024 07:32 Відповісти
Яке сенсове навантаження цього коменту?
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22.07.2024 09:55 Відповісти
підсвідоме побоювання за себе як за жінку. адже теж тут у коментах бушує.
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22.07.2024 14:02 Відповісти
орієнтировку потрібно було в в перший же день кидати ,та ще + багаьо $$$ винагороди обіцяти.
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22.07.2024 08:50 Відповісти
Полупокер якийсь, хода як у задньопривідного. І він у такому придурковатому вигляді розраховував на те, що не буде привертати увагу?
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22.07.2024 09:54 Відповісти
У прикметах забули дописати, що підозрюваний не сповна розуму
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22.07.2024 10:05 Відповісти
Це трешака.. Як це не змогли затримати..??? У поліції служать 98000 поліцейських. Майже усі в тилу.. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові.
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22.07.2024 10:07 Відповісти
В трагічні часи, коли гинуть кращі, було "на часі" виясняти мову якою даються прикази і ведуть переговори, коли ці слова можуть бути останні в житті героїв України???
Було б дивно якби русня не використала цю ситуацію собі на користь.
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22.07.2024 10:46 Відповісти
А це точно Львів? Тротуари,двори,асфальт-все занедбане,заросло травою,схоже на якусь рязанщину! Мер Садовий-ти,**** ,містом би так займався,як вилизуєш дупу зеленим руйнівникам України!
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22.07.2024 11:16 Відповісти
Можно ссылку где эстонские власти критикуют Зеленского по поводу коррупции или бездарных приказов . Нету? Вот и выходит, что власти Эстонии шлифуют всё ту же зелёную жопу!
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22.07.2024 16:31 Відповісти


Нова екранізація
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22.07.2024 11:29 Відповісти
Шось журналісти пагано працюють, якщо в нього є громадянство України його особистість вже відома
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22.07.2024 11:34 Відповісти
Так это деффка! Тощая, длинная, бритая, сиськи 1-2 размера и вероятно замотанные. Одежда мешковатая - чтобы скрыть формы, футболка длинная - чтобы скрыть руки, панама рыболова и очки для лыжников - чтобы полностью закрыть морду. Сидит - как деффка, двигается - как деффка, плавно и равномерно, обходит препятствия, не идет по кротчайшему пути. Так что - ищите деффку.
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22.07.2024 17:47 Відповісти
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