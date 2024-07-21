Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Про це пише пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Прикмети розшукуваного:
- вік - близько 20 років;
- зріст - 170-180 см;
- худорлявої статури.
Поліцейські повідомляють, що на момент скоєння злочину, розшукуваний був одягнений у:
- спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками;
- чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
- на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
- на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
- на руках - червоні рукавиці.
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
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Зробили щось накшталт показової страти: вдень, біля будинку, без глушника - тобто дістанемо кожного всюди в будь-який час, нічого не боїмося і нам за це нічого не буде.
А Фаріон шкода. При тому що не з усим від неї згоден, по людяному шкода. Рідним, близким - співчуття. Нас, українців, знищують, нас, українців стає все менше.
Ну, просто такі червоні аж очі випадають!
Рифмастера зробили звинуваченим типу за статуру і ходу, "схожу" на людину з нічних камер спостереження, хоча там була взагалі не та тілобудова. А тут не знайдуть бо не хочуть.
Як молодий Аваков ( типаж) Ш
пальців не більше, ніж зазвичай, отже фото не генероване штучним інтелектом
"Вона вийшла з хати з валізою, чекала таксі. І тут таке сталося. Чую: бабах! Дивлюсь, а він втік, побіг туди в тунель...."
"Питають його: "Звідки ти?" Каже: "З Тернополя""
Да-да, якраз з тернополя ахах. Переселенець так би і сказав.
Про наводчика, як тут деякі пишуть - це маячня. Що там наводити два тижні? Це не квартиру грабувати, коли треба точно знати коли людей не буде дома.
По відео видно, ходить туди-сюди, гризе нігті. Явно рішався. Геть молодий ще, лохуватий, а десь дістав пістолет. Та ще й так що ніхто не здасть. Про тату на руках ногах я вже висував припущення. Думайте.
Клоунами у Штатах дітей лякають...
але окрім розуму бути невпійманим, щоб тиснути на гачок ще потрібен дух.
про фаріон, як про людину покійну не скажу нічого, бо гарного сказати про неї у мене особисто немає чого.
99.999% спецоперація фсб
Лохи не здатні стріляти.
Але,це я так уявляю цю ситуацію, а як там було насправді, має розбиратися поліція.
або
"Тєбє би нє картіни, начальнік, тєбє би кніжкі пісать..."
Андрій Іллєнко, офіцер Національної гвардії України, батальйон СВОБОДА, Бригада НГУ РУБІЖ, заступник Голови ВО Свобода. З етеру телеканалу РАДА, 20 липня 2024 року
Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника - московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність.
Олег Тягнибок, майор ЗСУ, Голова ВО "Свобода" З етеру Українського радіо від 20 липня 2024 року
шо не гімно під-СБУшне то майор. Карась, Тягнивдуп... Де воно воювало шо до майора дослужилося, цікаво
Було б дивно якби русня не використала цю ситуацію собі на користь.
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