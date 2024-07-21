Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Про це пише пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Прикмети розшукуваного:

вік - близько 20 років;

зріст - 170-180 см;

худорлявої статури.

Поліцейські повідомляють, що на момент скоєння злочину, розшукуваний був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками;

чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках - червоні рукавиці.







Дивіться: У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.