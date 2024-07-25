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Велика Британія замовила додаткові ПЗРК Martlet: частину ракет передадуть Україні

Велика Британія передасть ЗСУ ракети Martlet

Уряд Великої Британії замовив значну кількість додаткових багатоцільових ракет Martlet (армійське позначення LMM) для забезпечення своєї армії. Частина ракет постачатиметься ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що замовлення вартістю 176 мільйонів фунтів стерлінгів передбачає оснащення поточних і майбутніх засобів ППО британської армії, таких як Stormer HVM. 

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка використовується гелікоптерами Wildcat HMA.2.

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Крім британської армії, ці ракети будуть передані Збройним силам України в рамках обіцянок МО Сполученого Королівства збільшити кількість військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК LMM (Martlet).

Довідка

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки й невеликі, швидкі морські цілі.

За даними "Мілітарного", ракета Martlet є універсальною, оскільки вона оснащена напівактивною ГСН, яка наводиться по лазерному променю.

Такий тип наведення дозволяє уражати як повітряні цілі, так і наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 км.

У рамках власної програми підготовки українських військових Велика Британія також планує збільшити кількість переданих переносних зенітно-ракетних комплексів Martlet, які складаються з блоку управління і наведення та самих ракет.

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Автор: 

Велика Британія (5553) допомога (8304) ракети (4009) ПЗРК (29)


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Щира подяка британським друзям!!))
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25.07.2024 11:01 Відповісти
Дякуємо! Щиро дякуємо !

бо у ЗЄлічки ручки не стоять дати замовлення Лучу на виготовлення аналогічних ракет

всього лише виділити кошти на ракети по 20 тис. дол.👿
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25.07.2024 11:12 Відповісти
Стінгера вже коштує біля 800 тис. у.е.
Британські Мартлети в рази дешевші, бьють дальше і захищені від перешкод.

наш Луч ще декілька років тому модернізував "Стрілу-10" під ракети з лазерним наведенням із дальністю 10-12 км


ЗЄля, де наші Мартлети Стріла-10 ?

Що, ракетна програма? Бамбіть будєм?👿
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25.07.2024 11:09 Відповісти
Де,де-там саме де Сапсан,надійно закатан під асфальт!!))
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25.07.2024 11:17 Відповісти
 
 