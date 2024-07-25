Велика Британія замовила додаткові ПЗРК Martlet: частину ракет передадуть Україні

Уряд Великої Британії замовив значну кількість додаткових багатоцільових ракет Martlet (армійське позначення LMM) для забезпечення своєї армії. Частина ракет постачатиметься ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що замовлення вартістю 176 мільйонів фунтів стерлінгів передбачає оснащення поточних і майбутніх засобів ППО британської армії, таких як Stormer HVM.

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка використовується гелікоптерами Wildcat HMA.2.

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Крім британської армії, ці ракети будуть передані Збройним силам України в рамках обіцянок МО Сполученого Королівства збільшити кількість військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК LMM (Martlet).

Довідка

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки й невеликі, швидкі морські цілі.

За даними "Мілітарного", ракета Martlet є універсальною, оскільки вона оснащена напівактивною ГСН, яка наводиться по лазерному променю.

Такий тип наведення дозволяє уражати як повітряні цілі, так і наземні, а також морські на дальностях від 5 до 9 км.

У рамках власної програми підготовки українських військових Велика Британія також планує збільшити кількість переданих переносних зенітно-ракетних комплексів Martlet, які складаються з блоку управління і наведення та самих ракет.

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