Міністр оборони Британії Гілі пообіцяв прискорити військову допомогу Києву: В інтересах Європи, щоб Україна перемогла
Якщо диктатор РФ Володимир Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Тому допомагати Україні подолати російських загарбників - це в інтересах кожної європейської нації.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні 24 липня, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В інтересах кожної європейської нації, щоб Україна перемогла, а Путін зазнав поразки, тому що якщо він переможе в Україні, він не зупиниться на ній. Отже, захист європейської безпеки починається в Україні", - заявив глава оборонного відомства Британії.
Гілі зазначив, що його першим кроком на посаді став візит в Одесу, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я поїхав туди, щоб пообіцяти, що ми прискоримо обіцяну вже Великою Британією допомогу. Ми зробимо це за 100 днів", - заявив британський урядовець.
Зокрема, за словами Гілі, Британія прискориться з постачанням Україні додаткової амуніції, гвинтівок і човнів, а також певних видів сучасного обладнання, яких ЗСУ потребують на полі бою.
Також посадовець підкреслив готовність британського уряду виділити на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів стерлінгів цього року та в наступні роки також. Крім цього, у планах Лондона допомогти іншим союзникам збільшити їхню допомогу Україні, щоби гарантувати її перевагу у війні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навряд.
З ваших послідовних дій виходить - щоб Україна воювала і воювала.