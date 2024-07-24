Міністр оборони Британії Гілі пообіцяв прискорити військову допомогу Києву: В інтересах Європи, щоб Україна перемогла

Якщо диктатор РФ Володимир Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Тому допомагати Україні подолати російських загарбників - це в інтересах кожної європейської нації.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні 24 липня, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В інтересах кожної європейської нації, щоб Україна перемогла, а Путін зазнав поразки, тому що якщо він переможе в Україні, він не зупиниться на ній. Отже, захист європейської безпеки починається в Україні", - заявив глава оборонного відомства Британії.

Гілі зазначив, що його першим кроком на посаді став візит в Одесу, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я поїхав туди, щоб пообіцяти, що ми прискоримо обіцяну вже Великою Британією допомогу. Ми зробимо це за 100 днів", - заявив британський урядовець.

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Зокрема, за словами Гілі, Британія прискориться з постачанням Україні додаткової амуніції, гвинтівок і човнів, а також певних видів сучасного обладнання, яких ЗСУ потребують на полі бою.

Також посадовець підкреслив готовність британського уряду виділити на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів стерлінгів цього року та в наступні роки також. Крім цього, у планах Лондона допомогти іншим союзникам збільшити їхню допомогу Україні, щоби гарантувати її перевагу у війні.

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