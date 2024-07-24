Велика Британія та Німеччина підписали оборонну угоду на тлі побоювань повернення Трампа до влади, - Politico
Німеччина та Велика Британія, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, уклали оборонний пакт. Угода започаткує нові відносини між країнами в галузі оборони.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонний пакт Берлін та Лондон підписали на тлі зростаючих побоювань, що перемога республіканця Дональда Трампа на виборах у США в листопаді може стати катастрофою для європейської безпеки.
Стурбованість тим, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України в наступному році, посилилася після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса своїм віцепрезидентом у передвиборчих перегонах.
Як зазначає Politico, сенатор Венс неодноразово підкреслював, що виступає проти того, щоб США виписували так звані "порожні чеки" на допомогу Києву в боротьбі з російським вторгненням.
Видання наголошує, що Британія є рішучим прихильником України, і це продовжуватиметься за нового лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кейра Стармера. Крім цього, уряд Стармера з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник Ріші Сунак.
Повідомляється, що оборонний пакт був підписаний у середу, 24 липня, міністом оборони Великої Британії Джоном Гілі та його німецьким колегою Борисом Пісторіусом в міністерському комплексі Бендлер-блок в Берліні.
Угода зобов’язує обидві сторони посилити промислову координацію та спільні операції, а також підготуватися до ще більших кроків у майбутньому, зазначає Politico.
"Ці візити надсилають чіткий сигнал, що європейська безпека буде першочерговим зовнішньополітичним та оборонним пріоритетом цього уряду", - сказав очільник британського оборонного відомства Гілі.
У Міноборони Великої Британії також додали, що "цілі, викладені у спільній декларації, включають зміцнення оборонних промисловостей Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протидію новим викликам безпеці в кіберпросторі, та підтримку України".
Раніше видання Politico писало, що обрання республіканця Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу.
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шольц дасть британцям тауруси і леопарди?
от, гімно!
А ти хтів щоб вони ще тобі самогоняри накатили пару склянок?
Он головна хрипата ЗЕбуїнга вже брякнув, що "ПОТУЖНО розвиваємо ракетобудування, яке НЕ РОЗВИВАЛОСЬ з....2016 до 2020року!"
От і питай з "потужного" підара, а не з шольца - у шольца ніхто ракетні програми не закривав в 19-му і не збирався, хоча країна зовсім не у війні та ще й член НАТО, хто б тут що не вякав проти НАТО.
грудьми на захист кидаєшся?
А про твої закиди на кшталт мєндєль, то ноді краще і помовчати - за розумного зійдеш.
то, не ти?
про мєндєль, обідився? а чого? ти, досі, любиш її?
Кажу ж тобі, телепень - мовчи за розумного сприймуть. Чучєло.
всі мовчать? розумні, аж страшно.
нєнє! я не з ваших.
Шольц охренів напевно,побачивши,що танки ржавілі..нема що навіть передавати на війну ..
Європа --сосисики,пиво..безтурботливе життя..а захист..? А захист США.. А Європа пупом або попом вверх, до сонця загаряє.
Вони вже й так збавили бюджетні виділення для оборони на 25-й та соціалку, а тепер і взагалі ручки липкі потирають - баранів(гусей, як каже отой риг Гетьманцев) стригти буде легше і залишиться в кишенях більше!
А для цього потрібно щоб в Україні була нація, а не лохторат.
а по кацапії не бийте - заборона ***...
https://www.yahoo.com/news/ukraine-taking-down-own-drones-134557563.html