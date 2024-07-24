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Велика Британія та Німеччина підписали оборонну угоду на тлі побоювань повернення Трампа до влади, - Politico

Велика Британія та Німеччина підписали оборонну угоду на тлі побоювань повернення Трампа до влади, - Politico

Німеччина та Велика Британія, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, уклали оборонний пакт. Угода започаткує нові відносини між країнами в галузі оборони.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонний пакт Берлін та Лондон підписали на тлі зростаючих побоювань, що перемога республіканця Дональда Трампа на виборах у США в листопаді може стати катастрофою для європейської безпеки. 

Стурбованість тим, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України в наступному році, посилилася після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса своїм віцепрезидентом у передвиборчих перегонах.

Як зазначає Politico, сенатор Венс неодноразово підкреслював, що виступає проти того, щоб США виписували так звані "порожні чеки" на допомогу Києву в боротьбі з російським вторгненням.

Видання наголошує, що Британія є рішучим прихильником України, і це продовжуватиметься за нового лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кейра Стармера. Крім цього, уряд Стармера з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник Ріші Сунак.

Повідомляється, що оборонний пакт був підписаний у середу, 24 липня, міністом оборони Великої Британії Джоном Гілі та його німецьким колегою Борисом Пісторіусом в міністерському комплексі Бендлер-блок в Берліні.

Угода зобов’язує обидві сторони посилити промислову координацію та спільні операції, а також підготуватися до ще більших кроків у майбутньому, зазначає Politico.

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"Ці візити надсилають чіткий сигнал, що європейська безпека буде першочерговим зовнішньополітичним та оборонним пріоритетом цього уряду", - сказав очільник британського оборонного відомства Гілі.

У Міноборони Великої Британії також додали, що "цілі, викладені у спільній декларації, включають зміцнення оборонних промисловостей Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протидію новим викликам безпеці в кіберпросторі, та підтримку України".

Раніше видання Politico писало, що обрання республіканця Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу.

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Автор: 

Велика Британія (5553) Німеччина (7327) угода (633) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+4
НАТО как военный блок уже все , пустое место , пока там есть Венгрия и т д , эта забюрокотизированная структура будет месяцами решать применять 5 статью или нет По тому мы сей час будем наблюдать новые союзы
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24.07.2024 20:12
+3
Україну візьмуть тоді, коли не буде ні ЗЕ ні Є і їхньої шобли в ВР.
А для цього потрібно щоб в Україні була нація, а не лохторат.
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24.07.2024 20:26
+2
і шо?
шольц дасть британцям тауруси і леопарди?
от, гімно!
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24.07.2024 20:09
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і шо?
шольц дасть британцям тауруси і леопарди?
от, гімно!
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24.07.2024 20:09 Відповісти
Ну, леопарди ВЖЕ є і "Скальпи" теж.
А ти хтів щоб вони ще тобі самогоняри накатили пару склянок?
Он головна хрипата ЗЕбуїнга вже брякнув, що "ПОТУЖНО розвиваємо ракетобудування, яке НЕ РОЗВИВАЛОСЬ з....2016 до 2020року!"
От і питай з "потужного" підара, а не з шольца - у шольца ніхто ракетні програми не закривав в 19-му і не збирався, хоча країна зовсім не у війні та ще й член НАТО, хто б тут що не вякав проти НАТО.
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24.07.2024 20:24 Відповісти
а ти шо, секретарша шольца? як, ота мєндєль у простроченого зе!поца?
грудьми на захист кидаєшся?
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24.07.2024 21:11 Відповісти
Ну, я маю голову і мозок для того щоб подумати, а не для того щоб просто "побазікати" та хайпонути.
А про твої закиди на кшталт мєндєль, то ноді краще і помовчати - за розумного зійдеш.
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24.07.2024 21:33 Відповісти
тут, один був, то казав, думати треба не мозком, а лобом. чим більше зморшок, тим глибше думка.
то, не ти?
про мєндєль, обідився? а чого? ти, досі, любиш її?
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24.07.2024 21:43 Відповісти
"обідився" - це ти по якому?
Кажу ж тобі, телепень - мовчи за розумного сприймуть. Чучєло.
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24.07.2024 21:53 Відповісти
то, ваших, там багато?
всі мовчать? розумні, аж страшно.
нєнє! я не з ваших.
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24.07.2024 21:55 Відповісти
Та я й бачу, що ти тут...просто смердиш лаптями. Бувай, убогий.
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24.07.2024 21:57 Відповісти
НАТО как военный блок уже все , пустое место , пока там есть Венгрия и т д , эта забюрокотизированная структура будет месяцами решать применять 5 статью или нет По тому мы сей час будем наблюдать новые союзы
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24.07.2024 20:12 Відповісти
В Пентагоні теж не дурні сидять..бачать ,що Європа хоче виїхати за рахунок США.
Шольц охренів напевно,побачивши,що танки ржавілі..нема що навіть передавати на війну ..
Європа --сосисики,пиво..безтурботливе життя..а захист..? А захист США.. А Європа пупом або попом вверх, до сонця загаряє.
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24.07.2024 20:23 Відповісти
В добрий час !!))
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24.07.2024 20:14 Відповісти
Ну, от тепер ЗЕбуїни взагалі перестануть виділяти гроші для армії, а все, що було виділене - вкрадуть, бо...союзники ж зобов'язались допомогати!
Вони вже й так збавили бюджетні виділення для оборони на 25-й та соціалку, а тепер і взагалі ручки липкі потирають - баранів(гусей, як каже отой риг Гетьманцев) стригти буде легше і залишиться в кишенях більше!
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24.07.2024 20:14 Відповісти
Беріть Украіну до себе - нє?
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24.07.2024 20:15 Відповісти
Дуже слушне запитання!!))
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24.07.2024 20:17 Відповісти
Україну візьмуть тоді, коли не буде ні ЗЕ ні Є і їхньої шобли в ВР.
А для цього потрібно щоб в Україні була нація, а не лохторат.
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24.07.2024 20:26 Відповісти
Шобла шоблою - Украіна гине - рашка в рази сильніша і по людях і по зброі
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24.07.2024 20:29 Відповісти
І...шо? "Забить і прастіть"?
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24.07.2024 20:37 Відповісти
По великому рахунку на Украіну забили - а злодіі при владі будуть завжди - то шо державу під ніж
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24.07.2024 20:42 Відповісти
Трамп навів руху,як тільки сказав--хєр вам а не НАТО,розпущу..давайте фінансуйте..
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24.07.2024 20:17 Відповісти
Навів дід Байден чудес зі своїм буду, не буду. Наразі інші не знають, що буде після цього. Ну, у нас хоч визначилися, хто після Байдена порядок наводитиме чи ванговісти ще це не наворожили?
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24.07.2024 20:17 Відповісти
і знову трамп... а боти магашисти заперечують, що це гівно; брешуть, мовляв - цукерка.
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24.07.2024 20:19 Відповісти
пацани, ви там угодуйтесь, на фоні побоювань....
а по кацапії не бийте - заборона ***...
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24.07.2024 20:19 Відповісти
Трамп об'єднує !!!
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24.07.2024 20:32 Відповісти
Трудно сказать что будет в США после выборов, но абсолютно точно что эти европейские ребята в очередь выстроятся на поклон к избранному президенту США, похрен кто там победит, хоть одноглазый и глухонемой негр трансгендер.
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24.07.2024 20:43 Відповісти
тим пачє, як ти знаєш за США - рівно *****....
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24.07.2024 20:58 Відповісти
жив тут, робив, платив налогі?
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24.07.2024 21:05 Відповісти
Сполучені Штати все ще набагато важливіші, але Сполучені Штати не надають достатньої допомоги Україні і не бажають надавати Україні високоякісну зброю. Частка американської допомоги Україні у фінансах США також надто мала.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-taking-down-own-drones-134557563.html
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24.07.2024 22:10 Відповісти
Камалу підтримали 180 конгресменів, а 30 тих, що в липні 22 року застерігали Байдена не ескаліровать, приєднались потім. А шо буде з Салівеном та іншими фронтменами відомої українофобки Клінтонової. Невже таки дадуть дозвіл перед відходом на удари по аеродромам Атакамсами ? Чи будуть вперто, по ірландські, далі саботувати до 20 січня.
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24.07.2024 22:14 Відповісти
I love UK. Ich liebe Deutschland. Я в захваті від цієї новини! НАРЕШТІ!
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25.07.2024 01:48 Відповісти
 
 