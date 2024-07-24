Велика Британія та Німеччина підписали оборонну угоду на тлі побоювань повернення Трампа до влади, - Politico

Німеччина та Велика Британія, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, уклали оборонний пакт. Угода започаткує нові відносини між країнами в галузі оборони.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонний пакт Берлін та Лондон підписали на тлі зростаючих побоювань, що перемога республіканця Дональда Трампа на виборах у США в листопаді може стати катастрофою для європейської безпеки.

Стурбованість тим, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України в наступному році, посилилася після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса своїм віцепрезидентом у передвиборчих перегонах.

Як зазначає Politico, сенатор Венс неодноразово підкреслював, що виступає проти того, щоб США виписували так звані "порожні чеки" на допомогу Києву в боротьбі з російським вторгненням.

Видання наголошує, що Британія є рішучим прихильником України, і це продовжуватиметься за нового лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кейра Стармера. Крім цього, уряд Стармера з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник Ріші Сунак.

Повідомляється, що оборонний пакт був підписаний у середу, 24 липня, міністом оборони Великої Британії Джоном Гілі та його німецьким колегою Борисом Пісторіусом в міністерському комплексі Бендлер-блок в Берліні.

Угода зобов’язує обидві сторони посилити промислову координацію та спільні операції, а також підготуватися до ще більших кроків у майбутньому, зазначає Politico.

Читайте також: Шольц пригадав свою розмову з Путіним і виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

"Ці візити надсилають чіткий сигнал, що європейська безпека буде першочерговим зовнішньополітичним та оборонним пріоритетом цього уряду", - сказав очільник британського оборонного відомства Гілі.

У Міноборони Великої Британії також додали, що "цілі, викладені у спільній декларації, включають зміцнення оборонних промисловостей Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протидію новим викликам безпеці в кіберпросторі, та підтримку України".

Раніше видання Politico писало, що обрання республіканця Ді Венса як кандидата на посаду віцепрезидента США може перетворитися для України на катастрофу.

Читайте також: Армія Великої Британії за три роки має бути готовою до війни, - начальник Генштабу Вокер