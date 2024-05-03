УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12033 відвідувача онлайн
Новини
1 087 12

Британія щороку виділятиме на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів, - Кемерон

3 млрд фунтов Британія щороку виділятиме на допомогу Україні

Кожен рік Велика Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги. Це відбуватиметься "стільки, скільки буде потрібно".

Про це міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання", - сказав Кемерон. "Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - додав він.

Читайте: Україна має право бити про цілях на території РФ британською зброєю, - Кемерон

Ці слова Кемерона є найбільшою обіцянкою підтримки Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також дипломат привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на суму 61 млрд доларів для України.

Також читайте: Трамп: Намагатимусь допомогти Україні, але Європа також має робити свою роботу

"Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні", - сказав він.

Автор: 

Велика Британія (5551) Кемерон Девід (110) допомога (8295)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Непогано, спасибі.
Себе теж не забувайте.
Так, війна - справа дуже витратна.
Особливо - на власній території.
показати весь коментар
03.05.2024 08:46
+2
Тільки, будь ласка, зброєю. Ніякого кешу
показати весь коментар
03.05.2024 08:55
+1
Это подачка, а не помощь, подписант будапетской бумаги (ХАРАНТ) должен платить за неисполнение своих обязательств как минимум в 10 раз больше!!!
показати весь коментар
03.05.2024 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непогано, спасибі.
Себе теж не забувайте.
Так, війна - справа дуже витратна.
Особливо - на власній території.
показати весь коментар
03.05.2024 08:46 Відповісти
Тільки, будь ласка, зброєю. Ніякого кешу
показати весь коментар
03.05.2024 08:55 Відповісти
пишите в посольство
показати весь коментар
03.05.2024 09:04 Відповісти
будет чем прибарахлиться
показати весь коментар
03.05.2024 09:03 Відповісти
Добре що у йермака, тільки, один брат...
погано що у 95кварталі, багато "цінних кадрів"...
показати весь коментар
03.05.2024 09:11 Відповісти
Это подачка, а не помощь, подписант будапетской бумаги (ХАРАНТ) должен платить за неисполнение своих обязательств как минимум в 10 раз больше!!!
показати весь коментар
03.05.2024 09:12 Відповісти
Кожен трактує Будапешський меморандум як хоче, то Україні ніхто нічого не винен, бо це просто папірець і аж до того що гаранти-підписанти повинні захищати територіальні цілісність України.
показати весь коментар
03.05.2024 09:24 Відповісти
Смысл в и оснавная суть его в том, что Украина отказыватся от ЯО в обмен на гаратии своего целостности своих границ, что никто на нее не нападет. Раз это не так, то давно пора уже обогащать Уран-233 из Тория-232 для производста запалов для термоядерных головок, это не сложно, повышенная радиактивность Урана-231 (как побочного продукта реакции) для ядерных боеголовок это не проблема!
показати весь коментар
03.05.2024 09:30 Відповісти
Раствор, содержащий всего лишь 0,5 кг урана-233, может достичь критичности благодаря присутствию воды. В форме металла минимальная критическая масса примерно равна 6 кг.
показати весь коментар
03.05.2024 09:36 Відповісти
Ну вперед, збагачуйте.... Тут звичайні окопи з бліндажами не можуть осилити, яка ще ядерна зброя? Теж Федоров запропонує на кухні робити, та йому передавати?
P.S. Читати потрібно, що підписуєте. Ніяких гарантій не давали, одну лише стурбованість. Висловили стурбованість? Висловили, навіть неодноразово, які претензії?
показати весь коментар
03.05.2024 10:19 Відповісти
Так Великобритания и не напала. Никто из подписантов Будапештского меморандума не напал, кроме россии.
показати весь коментар
25.07.2024 00:42 Відповісти
Повністю з вами згоден. Таке враження, що про той меморандум найбільше розповідають ті хто його ніколи не читав: п.4 Будапештського меморандуму 1994 року: "Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї". Якщо філологічно трактувати цей меморандум то ключовим в ньому є агресія або погроза агресією з використанням ядерної зброї. Оскільки московити ядерну зброю у війні проти України не використовують то і застосовувати цей меморандум не має юридичних підстав..
показати весь коментар
03.05.2024 11:47 Відповісти
 
 