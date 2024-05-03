Британія щороку виділятиме на військову допомогу Україні 3 млрд фунтів, - Кемерон

Кожен рік Велика Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги. Це відбуватиметься "стільки, скільки буде потрібно".

Про це міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання", - сказав Кемерон. "Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - додав він.

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Ці слова Кемерона є найбільшою обіцянкою підтримки Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Також дипломат привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на суму 61 млрд доларів для України.

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"Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні", - сказав він.