УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11721 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 354 13

Щоб запобігти розміщенню ракет Tomahawk у Німеччині, РФ має припинити війну проти України, - Шольц

Шольц про Томагавки у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову, за якої Німеччина не розміщатиме на своїй території американську далекобійну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, розміщення американських ракет на території ФРН слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу.

Шольц відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ. Канцлер вказав на те, що режим контролю над озброєннями був ретельно розроблений і вивірений.

Він пояснив, що Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, приміром, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".

Також читайте: Сунак запитав нового прем’єра Стармера, чи тиснув той на Шольца щодо надання Taurus для України

На думку Шольца, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

"Перше, що Росія повинна була б зробити, це припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну", - сказав підсумував канцлер.

Раніше повідомлялось, що з 2026 року Сполучені Штати планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Йдеться про зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю.

Також читайте: Росія втратила пораненими та вбитими понад 350 тисяч військових, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7327) ракети (4009) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Нема різниці де розташовані томагавки, чи інші вундервафлі, якщо рішучості для для їх застосування катма
показати весь коментар
25.07.2024 11:23
+11
Розміщайте Томагавки в Україні
показати весь коментар
25.07.2024 11:21
+5
"Щоб запобігти розміщенню ракет Tomahawk у Німеччині, РФ має" відійти на кордони 2013го року і виплатити Україні (не дермаку і його ручному зеленськаму) усі втрати та компенсації..
показати весь коментар
25.07.2024 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хід думки правельний
показати весь коментар
25.07.2024 11:16 Відповісти
Розміщайте Томагавки в Україні
показати весь коментар
25.07.2024 11:21 Відповісти
Як ? Тут гниди бігають і безкарно стріляють в скроню , поки небезпечно.
показати весь коментар
25.07.2024 11:36 Відповісти
Якщо територію посольства ФРГ збільшити на кілька десятків гектарів, то можливо розміщення американських ракет на території Німеччини, котра, в свою чергу, знаходится в Києві, Україні. І це не буде суперечить ніяким міжнародним домовленностям.
показати весь коментар
25.07.2024 13:08 Відповісти
Нема різниці де розташовані томагавки, чи інші вундервафлі, якщо рішучості для для їх застосування катма
показати весь коментар
25.07.2024 11:23 Відповісти
Це канцлер чи якийсь канцеляріст..
показати весь коментар
25.07.2024 11:29 Відповісти
Віддайте нам свої "Тауруси" і вам не ************ "Тамагавки"....
показати весь коментар
25.07.2024 11:29 Відповісти
"тауруси" нам зараз не потрібні. Зараз нам потрібен дозвіл бити по військовим цілям на теріторії рф на глибину, яку дозволяють ТТХ наданої нам зброї.
показати весь коментар
25.07.2024 13:09 Відповісти
"Щоб запобігти розміщенню ракет Tomahawk у Німеччині, РФ має" відійти на кордони 2013го року і виплатити Україні (не дермаку і його ручному зеленськаму) усі втрати та компенсації..
показати весь коментар
25.07.2024 11:39 Відповісти
Убейте карлика и война сразу прекратится.
показати весь коментар
25.07.2024 11:42 Відповісти
Всем хорош, вот ещё бы таурус.....
показати весь коментар
25.07.2024 12:50 Відповісти
та перестаньте вже з тими "таурусами", нам їх все одно нікуди чіплять.
показати весь коментар
25.07.2024 13:05 Відповісти
плять, який страшний ультиматум!
показати весь коментар
25.07.2024 13:04 Відповісти
 
 