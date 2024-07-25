Щоб запобігти розміщенню ракет Tomahawk у Німеччині, РФ має припинити війну проти України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову, за якої Німеччина не розміщатиме на своїй території американську далекобійну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, розміщення американських ракет на території ФРН слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу.

Шольц відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ. Канцлер вказав на те, що режим контролю над озброєннями був ретельно розроблений і вивірений.

Він пояснив, що Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, приміром, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".

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На думку Шольца, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України.

"Перше, що Росія повинна була б зробити, це припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну", - сказав підсумував канцлер.

Раніше повідомлялось, що з 2026 року Сполучені Штати планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Йдеться про зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю.

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