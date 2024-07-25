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Новини
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Лукашенко прилетів до РФ для переговорів з Путіним

Лукашенко прибув до РФ для переговорів із Путіним

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із Володимиром Путіним.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною у місця постійної дислокації

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23766) росія (64969)


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Топ коментарі
+7
Відбудеться зустріч двох узурпаторів і кончених дибілів😡
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25.07.2024 11:39
+6
А зо за літак ? Боїнг ? Ах тиж падло , чому не іл 76 си хочаб ан 2
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25.07.2024 11:38
+6
А що, за майже 25 років ще про щось не побалакали? Чи бульбофюрер знову буде розказувать, що не може напасти на Україну бо країни Балтії його тоді захоплять? Та й Вейшнорія, напевно, активізувалась
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25.07.2024 11:40
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А зо за літак ? Боїнг ? Ах тиж падло , чому не іл 76 си хочаб ан 2
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25.07.2024 11:38 Відповісти
іл 72 теж там,,,,з вантажім вазеліну
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25.07.2024 11:57 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_767-300ER Boeing 767-300ER (б/н EW-0****)
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25.07.2024 12:13 Відповісти
Головне щоб планшетку з мапами не забув!!))
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25.07.2024 11:38 Відповісти
Відбудеться зустріч двох узурпаторів і кончених дибілів😡
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25.07.2024 11:39 Відповісти
буде віднєкуватись, щоби не виводити війська на береги припяті, але щоб путін не обстрілював білорусію шахедами...а тому пох, він вже й румунію ними покриває
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25.07.2024 12:56 Відповісти
А що, за майже 25 років ще про щось не побалакали? Чи бульбофюрер знову буде розказувать, що не може напасти на Україну бо країни Балтії його тоді захоплять? Та й Вейшнорія, напевно, активізувалась
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25.07.2024 11:40 Відповісти
пісєц *****! щас він йому покаже..... всі 4 чувала бульби, яку з собою привіз, яка в погребі "літвина" храніцца,... ))
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25.07.2024 11:41 Відповісти
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25.07.2024 11:47 Відповісти
Миколці драників в судочку привіз,та й статевий акт має бути регулярним...
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25.07.2024 11:41 Відповісти
Союзні проєкти: кацапи саджають картоплю в Якутії, а білоруси копать золото під Бобруйськом...
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25.07.2024 11:43 Відповісти
Дві "абіжєнкі". Ботоксна і крохмальна.
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25.07.2024 11:44 Відповісти
Плять!
Ну що ти з ним досі не обговорив таке, що аж летіти конче знадобилось, га?
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25.07.2024 11:46 Відповісти
А з ким цей виродок ще може вести переговори, як не з своїм господарем ,світовим злочинцем терористом путіном ?
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25.07.2024 11:46 Відповісти
Притруїли б вже один одного..або хоча б літак бульбафюрером гепнувся..
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25.07.2024 11:47 Відповісти
Володь , нада єщо дєнєг , і снізіть цену на нефть . А то перестану провоцировать украінцев . ))
.
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25.07.2024 11:52 Відповісти
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25.07.2024 12:05 Відповісти
Шановна редакція ЦН, вчіться писати заголовки: "Пюрер приїхав до *****, щоб задовільнити сексуанальне бажання одне одного."
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25.07.2024 12:23 Відповісти
Як говорять на роZZії : два дебіла- ето сіла.
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25.07.2024 12:34 Відповісти
Зє "потужно і назламно" підписав 4 меморандуми про "початок консультацій у разі чогось", яки воно називає " безпековими угодами".
Вражає потуга ціх країн,які разом не дотягують до Київської області!
Але як місце проживаня (попервах/ після втечі - підійдуть.
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25.07.2024 12:36 Відповісти
Давненько не сосал у володьки.
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Хитроопа скотина ніяк собі місця не знайде
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25.07.2024 14:22 Відповісти
 
 