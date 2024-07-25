Лукашенко прилетів до РФ для переговорів з Путіним

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із Володимиром Путіним.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".

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