Лукашенко прилетів до РФ для переговорів з Путіним
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із Володимиром Путіним.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Білоруські пропагандистські видання заявили, що диктатори обговорять "просування союзних проєктів" та "регіональну безпеку".
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+7 Amber
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Ну що ти з ним досі не обговорив таке, що аж летіти конче знадобилось, га?
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Вражає потуга ціх країн,які разом не дотягують до Київської області!
Але як місце проживаня (попервах/ після втечі - підійдуть.