В.о. начальника "Київського метрополітену" Вигівського відправили під цілодобовий домашній арешт, - прокуратура
Виконувачу обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Так, в рамках провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.
"Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23.09.2024 року", - йдеться в повідомленні.
Іншому підозрюваному начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" запобіжний захід Подільський районний суд Києва сьогодні.
"Головного інженера КП "Київський метрополітен", який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", - нагадали у прокуратурі.
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В кінці-кінців буде винна прибиральниця, що виливала відро не туди.