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В.о. начальника "Київського метрополітену" Вигівського відправили під цілодобовий домашній арешт, - прокуратура

В.о. начальника київського метрополітену відправили під домашній арешт

Виконувачу обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Так, в рамках провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

"Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу - до 23.09.2024 року", - йдеться в повідомленні.

Іншому підозрюваному начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" запобіжний захід Подільський районний суд Києва сьогодні.

"Головного інженера КП "Київський метрополітен", який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", - нагадали у прокуратурі.

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Автор: 

Київ (19424) Метрополітен (1416) домашній арешт (196)


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Топ коментарі
+4
До чого тут цап відбувайло, якщо тунель з самого початку не якісно побудований.
В радянські часи перегонні тунелі будували на тисячу років експлуатації. Що змінилося за останні часи?
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25.07.2024 12:31
+3
Зауважте, і жодної кримінальної справи, що до незаконної забудови санітанрної зони тунелю!
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25.07.2024 12:18
+2
добре, що когось знайшли недбалого, хоча підозрюю, що у всьому винна шпаловкладальниця, котра замріялась та наробила біду бо споживаючи наркотичний "Roshen Mont Blanc".
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25.07.2024 12:07
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добре, що когось знайшли недбалого, хоча підозрюю, що у всьому винна шпаловкладальниця, котра замріялась та наробила біду бо споживаючи наркотичний "Roshen Mont Blanc".
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25.07.2024 12:07 Відповісти
красівоє
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25.07.2024 12:16 Відповісти
і смачнюще
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25.07.2024 12:18 Відповісти
Маємо втішатись?
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25.07.2024 12:09 Відповісти
Зауважте, і жодної кримінальної справи, що до незаконної забудови санітанрної зони тунелю!
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25.07.2024 12:18 Відповісти
зараз розпочнуть присувати арестантів щоб писали на київську адмінстрацію і Кличка свідчення що звертались про виділення коштів на ремонт а ті здіснили кримінальний злочин службову халатність і тд методи ще з 30х нічого не помінялось
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25.07.2024 12:24 Відповісти
До чого тут цап відбувайло, якщо тунель з самого початку не якісно побудований.
В радянські часи перегонні тунелі будували на тисячу років експлуатації. Що змінилося за останні часи?
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25.07.2024 12:31 Відповісти
Ухранцуз, бреши переконливіше бо на мульярд гідиків: "В радянські часи перегонні тунелі будували на тисячу років експлуатації..."
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25.07.2024 12:42 Відповісти
І скільки років цьому тунелю? Порахувати зможеш, телепень?

Тунель під Євфратом - тунель завдовжки 929 м, що був побудований під річкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82 Євфрат , щоб сполучити дві частини міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD Вавилон у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F Месопотамії .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%84%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC#cite_note-1 [1] Вважається першим у світі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C підводним тунелем .

Археологи вважають, що він був побудований у 2180-2160 роках до н. е.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%84%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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25.07.2024 14:39 Відповісти
зебілоїд недотраханий, для тебе радянські часи та Тунель під Євфратом- геть те саме?
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25.07.2024 14:45 Відповісти
З тобою тупим марно розмовляти.
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25.07.2024 14:52 Відповісти
паралелепіпед рівно загострений, обтікай.
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25.07.2024 14:57 Відповісти
А він не родич дуже працьовитої родини, чи просто прізвище схоже?
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25.07.2024 12:39 Відповісти
Сам винен. Та сторона вже занесла. Не треба бути жадібним.
В кінці-кінців буде винна прибиральниця, що виливала відро не туди.
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25.07.2024 12:40 Відповісти
Справу закрито. Винен Порошенко!
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25.07.2024 12:54 Відповісти
Вы это....СИЗо закрывайте за ненадобностью.Все,как Коля Митбол,и дома отлично посидят. Еще и сэкономите на обедах.
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25.07.2024 12:57 Відповісти
 
 