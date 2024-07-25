П’яні військові РФ на "Ладі" із символом "Z" стріляли у цивільне авто в Курській області, - росЗМІ

П'яні російські військові відкрили вогонь по цивільному авто у Курській області РФ, поранивши водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Ввечері 24 липня в районі села Мартинівки Суджанського району Курської області невідомі стріляли у "Ладу Пріору", в якій перебували двоє пасажирів. 21-річний дістав поранення.

Близько 6 ранку ФСБ затримала чотирьох військових у стані алкогольного сп'яніння, які пересувалися на "Ладі" із символом Z у районі урочища Кочегури.

За їхніми даними, саме з цієї машини стріляли в авто із цивільними. Військових РФ було затримано.

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