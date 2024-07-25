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П’яні військові РФ на "Ладі" із символом "Z" стріляли у цивільне авто в Курській області, - росЗМІ

Військові РФ стріляли у цивільне авто в Курській області

П'яні російські військові відкрили вогонь по цивільному авто у Курській області РФ, поранивши водія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Ввечері 24 липня в районі села Мартинівки Суджанського району Курської області невідомі стріляли у "Ладу Пріору", в якій перебували двоє пасажирів. 21-річний дістав поранення. 

Близько 6 ранку ФСБ затримала чотирьох військових у стані алкогольного сп'яніння, які пересувалися на "Ладі" із символом Z у районі урочища Кочегури.

За їхніми даними, саме з цієї машини стріляли в авто із цивільними. Військових РФ було затримано.

Також дивіться: Двоє окупантів конають під парканом після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250) стрілянина (1778) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+16
А что ви прєдлагаєтє-ждать когда в ніх будут стрєлять салдати НАТО?
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25.07.2024 12:32
+14
Лагічна: шо в хаахлофф стрєлять, шо в сваїх - нарот-то адін!
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25.07.2024 12:27
+14
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25.07.2024 12:29
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Лагічна: шо в хаахлофф стрєлять, шо в сваїх - нарот-то адін!
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25.07.2024 12:27 Відповісти
А что ви прєдлагаєтє-ждать когда в ніх будут стрєлять салдати НАТО?
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25.07.2024 12:32 Відповісти
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25.07.2024 12:40 Відповісти
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25.07.2024 12:34 Відповісти
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25.07.2024 12:46 Відповісти
Хай москолота переб'є один одного. Шкода що без жертв.
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25.07.2024 12:27 Відповісти
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25.07.2024 12:29 Відповісти
Не могу понять как у них в головах совмещается неприятие всего западного и латинский знак алфавита в качестве символа войны и победы.
Должен же рано или поздно наступить когнитивный диссонанс.
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25.07.2024 13:21 Відповісти
У них только водочный резонанс.
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25.07.2024 14:19 Відповісти
Скрепні довбні .
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25.07.2024 12:30 Відповісти
вони і тверезі не дуже по попадалову,
а пьяні - то так, для звуку....
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25.07.2024 12:31 Відповісти
Top Gear по-кацапски 👍
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25.07.2024 12:43 Відповісти
патєрпітє, ета вас асвабаждают!
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25.07.2024 12:47 Відповісти
бІот - значіт лЬубіт..
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25.07.2024 12:48 Відповісти
Хоть одного такого же ****** как они завалили?
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25.07.2024 13:08 Відповісти
На заставке ополченец празднует взятие "Метро". Донецк 24 мая 2014 года. Там все бухали и тащили. Пока Гиркин не пришел со Славянска и всем им зды дал
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25.07.2024 13:51 Відповісти
 
 