Двоє окупантів конають під парканом після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що росіяни намагаються поцілити в український БПЛА із стрілецької зброї. Однак, той падає поблизу і завдає їм смертельних поранень.

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