Двоє окупантів конають під парканом після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що росіяни намагаються поцілити в український БПЛА із стрілецької зброї. Однак, той падає поблизу і завдає їм смертельних поранень.
Топ коментарі
+25 Валентин Коваль #587289
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І знову, спіздали…
Один як Робокоп, ще думав падати чи ні, та мабудь осколок зацепив життєво важливу мікросхему у дупі і система дала фатальний збій.