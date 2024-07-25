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Новини Відео Війна
18 019 36

Двоє окупантів конають під парканом після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що росіяни намагаються поцілити в український БПЛА із стрілецької зброї. Однак, той падає поблизу і завдає їм смертельних поранень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант застрелився в кущах на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4695)


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Топ коментарі
+25
А могли б на рашці під кабаком
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25.07.2024 12:09
+15
Успішні хлопці, заробили по мільйону срублів, але є одне але
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25.07.2024 12:10
+15
Не факт що щось заробили, но перший раз за кордон з"іздили...
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25.07.2024 12:17
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А могли б на рашці під кабаком
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25.07.2024 12:09 Відповісти
піяцтво це не е гарантована загібель,а купа пріемніх моментів....тут @уйло сбрехало
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25.07.2024 12:14 Відповісти
Успішні хлопці, заробили по мільйону срублів, але є одне але
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25.07.2024 12:10 Відповісти
Не факт що щось заробили, но перший раз за кордон з"іздили...
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25.07.2024 12:17 Відповісти
рюзкій гной...
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25.07.2024 12:10 Відповісти
Шо за халтура, где контрольный, бо кацапы браво вже навчилися хапати повiтря ротом, як карась у ополонцi.
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25.07.2024 12:13 Відповісти
Навряд, вже третю добу лежать...
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25.07.2024 12:18 Відповісти
Вони відвернулися одне від одного і почали по сітці в "Колду" шпіліть на смартфонах
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25.07.2024 14:10 Відповісти
Радісно бачити таке кацапське дійство
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25.07.2024 12:16 Відповісти
Мабуть, ото воно бейкалося десь, блудливо, на шляху до самміту чергового від єрмака+зеленського, про «міру-мір»…?
І знову, спіздали…
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25.07.2024 12:22 Відповісти
Файно!
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25.07.2024 12:22 Відповісти
Служили 2 товарища в однем и тем полке... И там же сдохли.
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25.07.2024 12:25 Відповісти
Супер!
Один як Робокоп, ще думав падати чи ні, та мабудь осколок зацепив життєво важливу мікросхему у дупі і система дала фатальний збій.
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25.07.2024 12:34 Відповісти
Щось лисий довго мостився.
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25.07.2024 12:35 Відповісти
Угу..Лысый переигрывает.
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25.07.2024 12:52 Відповісти
читают дневную молитву :
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25.07.2024 17:05 Відповісти
Нех..й там топтатися ...
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25.07.2024 12:37 Відповісти
Те,що без "калаша"-*********...була..
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25.07.2024 12:37 Відповісти
А могли б здохнути в рашці під парканом, навіщо було до нас пертися.
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25.07.2024 12:40 Відповісти
..це навіть добре, що у кацаподебілів був певний час, щоб "подумати": "ну от нахуа я тут?"...
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25.07.2024 12:45 Відповісти
Мухам на потеху........
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25.07.2024 12:46 Відповісти
Ромео💀 и Джульетт💀
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25.07.2024 12:46 Відповісти
Подобными видюхами Я ЛЕЧУСЬ от стресса и депрессии. Чем больше вижу сдыхающих кацапидоров, тем легче и веселее жизнь!!!... Господи, дай мне возможность при жизни увидеть МИЛЛИОНЫ ПОДОХШИХ рашистских ублюдков-путиноидов, независимо от их вероисповидания и возраста, политических пристрастий и места жительства!!... Молюсь за это ежедневно.
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25.07.2024 13:07 Відповісти
Даремно капелюха зняв - сонце голову напече!
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25.07.2024 13:18 Відповісти
Той що не стріляв чому не біг в другу сторону,мав би шанс.Це уроки як вести в таких випадках і для наших бійців.
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25.07.2024 13:20 Відповісти
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25.07.2024 13:21 Відповісти
Интересно а в церковно приходской где они хоть немного учились, про них на парте где они сидели хоть вырежут типа "Сдох хер знает за что,хер его знает где, только за обещание получить немного фублей" Как говорил один кацапский скоморох " сдох не родившись"
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25.07.2024 13:21 Відповісти
хотiли викласти слово "*****", але букоф не вистачило)🤥
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25.07.2024 13:39 Відповісти
Біба і Боба …..
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25.07.2024 13:59 Відповісти
крепкава сибирскава здаровля кацапсинским жмурам!
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25.07.2024 14:01 Відповісти
"Заваєвателі-асвабадітєлі" відвоювались.
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25.07.2024 14:10 Відповісти
гарна бч. Майже з 5 метрів
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25.07.2024 14:34 Відповісти
Треба завжди пам'ятати, що кацапи постійно прикидаються дохлими.
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26.07.2024 01:47 Відповісти
Тупе "гонєво"!
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26.07.2024 06:26 Відповісти
цікаво, а вони згадують в цей час - скіільки грошей вони зрубали за свій візит дол України?
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26.07.2024 21:01 Відповісти
 
 