У Харкові перейменують три станції метро та 48 вулиць. ПЕРЕЛІК

У середу, 24 липня, у Харківській ОВА проголосували за нові назви станцій метрополітену та вулиць відповідно до закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під час засідання члени робочої групи проголосували за перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро Харкова, зокрема:

станції метро "Героїв Праці" — на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" — на "Заводську";

"Проспект Гагаріна" — на "Леваду";

вулиці Героїв праці — на вулицю Нескорених;

Лермонтовської — на Майка Йогансена:

Дружби Народів — на Соборності України;

проспекту Гагаріна — на проспект Аерокосмічний тощо.

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Також у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

В ОВА додали, що заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 - 27 квітня 2024 року.

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