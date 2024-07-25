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У Харкові перейменують три станції метро та 48 вулиць. ПЕРЕЛІК

У Харкові перейменують 3 станції метро та 48 вулиць

У середу, 24 липня, у Харківській ОВА проголосували за нові назви станцій метрополітену та вулиць відповідно до закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під час засідання члени робочої групи проголосували за перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро Харкова, зокрема:

  • станції метро "Героїв Праці" — на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" — на "Заводську";
  • "Проспект Гагаріна" — на "Леваду";
  • вулиці Героїв праці — на вулицю Нескорених;
  • Лермонтовської — на Майка Йогансена:
  • Дружби Народів — на Соборності України;
  • проспекту Гагаріна — на проспект Аерокосмічний тощо.

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Також у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

В ОВА додали, що заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 - 27 квітня 2024 року.

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Автор: 

Метрополітен (1416) перейменування (584) Харків (5572) декомунізація (556)


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Якби перейменували у 1991 - то цією війни б не було. І може й росіі не було.
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25.07.2024 12:38 Відповісти
Це нормально. Це природньо. Гірше тільки у мазохістів
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25.07.2024 12:40 Відповісти
от жеж підари колонізували одне з самих проукраїнських і бандерівських міст на планеті , до 33 року в Харкові навіть не вміли використовувати підарське нарєчіє
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25.07.2024 12:40 Відповісти
Свідомість приходить, дивлячись на ОЧЕВИДНЕ!!
Кушнарьов з АПУ, волав свого часу при ЯкунОвощу про Сруськай изик, а вони, рашисти, і прийшли на цей звук… І ЯкунОвощ, їх не зупинив, бо власті оркостану, йому обіцяли підтримку дати, щоб він Українців по таборах ГУЛАГУ2 розігнати мі!!
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25.07.2024 12:45 Відповісти
..які чудові нові назви
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Гепа віртиться в труні... добра новина, краще піздно ніж ніколи, хоча нажаль узкоголових від цього не поменьшає
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25.07.2024 12:47 Відповісти
Треба вулицю Фаріон.
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25.07.2024 12:50 Відповісти
Шоб все знали. Хи-хи-хи
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25.07.2024 12:58 Відповісти
Я з Харкова і чекав щось дійсно патріотичне - вулиця Бандери чи сквер Коновальця або площа Шухевича, ні, пострадянська влада Харкова цього боїться як вогню. Згоден ще топоніми називати свома назвами як вокзал Левада, а інше "соборності" , "нескорених" це лайно толеранте у дусі малороса Зеленського.
Харків повинен бути Українським, а не толерантним.
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25.07.2024 15:26 Відповісти
 
 