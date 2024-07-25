У Харкові перейменують три станції метро та 48 вулиць. ПЕРЕЛІК
У середу, 24 липня, у Харківській ОВА проголосували за нові назви станцій метрополітену та вулиць відповідно до закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під час засідання члени робочої групи проголосували за перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро Харкова, зокрема:
- станції метро "Героїв Праці" — на "Салтівська";
- "Завод імені Малишева" — на "Заводську";
- "Проспект Гагаріна" — на "Леваду";
- вулиці Героїв праці — на вулицю Нескорених;
- Лермонтовської — на Майка Йогансена:
- Дружби Народів — на Соборності України;
- проспекту Гагаріна — на проспект Аерокосмічний тощо.
Також у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
В ОВА додали, що заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 - 27 квітня 2024 року.
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Кушнарьов з АПУ, волав свого часу при ЯкунОвощу про Сруськай изик, а вони, рашисти, і прийшли на цей звук… І ЯкунОвощ, їх не зупинив, бо власті оркостану, йому обіцяли підтримку дати, щоб він Українців по таборах ГУЛАГУ2 розігнати мі!!
Харків повинен бути Українським, а не толерантним.