На честь Фаріон у Львові назвуть вулицю, - міськрада
Депутати Львівської міської ради пропонують перейменувати одну з вулиць на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міськради.
В повідомленні йдеться, що якій саме вулиці можуть дати ім’я мовознавиці — вирішуватимуть разом з її родиною.
Крім того, на пленарному засіданні міськради схвалили рішення про перейменування трьох вулиць Львівської громади. Зокрема, змінити назву можуть вулиці Космонавтів у Брюховичах та Винниках, а в самому Львові — вулиця Василя Дідушка.
Утім щодо вулиці Дідушка спершу свій висновок має надати спеціальна комісія.
Топ коментарі
+18 Дмитро Бичовий
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+13 Tamirou
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вишивай далі хрестиком на ватнику
але...
тут троль лементує, що вони... москвороті,
які ненавидять мову так,
що за це можуть вбивати людей..
яка цнотлива була пані-бабця
ви там у Львові українські газети читаєте ? чи тільки "Вісті садового" ?
БОЖЕВІЛЬНА заява Ірини ФАРІОН: "Російськомовні "азовці" не українці".
https://www.youtube.com/watch?v=Zc032JSIEBU
ФАРІОН "наїхала" на бійців "Азову" через мову
https://www.youtube.com/watch?v=QUyVb7G0c9o
і т.д.
який відсоток російськомовних громадян України на сьогодні ?
чи всі 100% українців вільно розмовляють українською ?
з цього великого, але не повного списку..
їх вбили, та катували, - за мову!
так само, як і Фаріон..
зауважте, йдеться лише про фізичне насилля, а не вбивство
.
яка вносила своїм тупізмом розбрат в українське суспільство
чи може свідомо?
остання її провокаторстка гастроль, яка збурила суспільство - приниження Героїв-азовців
тупе виши-ватництво !
.
альо, Львівяни (з великої літери) злазьте вже із смерек на грішну українську землю, Україна за 30 років стала Україною.
сама, із болем, й без вас, Великих
вулиця російськомовних Азовців буде, а фаріон - нєт !
це ваше -Львовянско-містечкове
і знаєш, жодному киянину - мешканцю столиці України, в голову не прийде писатись з великої літери
переважна більшість Азовців є російськомовними, бо вони із Маріуполя і Південного Сходу.
буде "Вулиця Азовців" україно- і в переважній більшості російськомовних, бо якою мовою вони розмовляють, захищаючи Україну, не має значення.
а ви Львівяни собі дурійте із своєю фаріон!
або сам п**дор люся..
чи не так ?
чи це може дорогеньких львівян розперло від пихи?
за мене не турбуйся, я наддніпрянець і у, мене комплекс "Великої України", хіба не так називали решту України галичани ?
Гарний старовинний Львів за 30 років Незалежності і правління садового став ще обшарпанішим і з кожними відвідинами викликає ще більший смуток і тугу.
Вгамуйте пиху і подивіться навколо себе та під ноги !
Відремонтуйте, нарешті, церкви та старі будинки та перекладіть бруківку, бо у садовому Львові ноги собі переламаєш !
йдеться про вулицю Руську у Львові.
отвєть таваріщу чому вона називається Руською, бо в рашиській вікіпедії це "Ру́сская у́лица"
Українську викладали не істерички
😂👍
"Львівський молокозавод ім.товариша І.Фаріон" 😂👍
Вона ж таки була таваріщєм, ще дівкою із партквитком КПСС 😂
Зверніть увагу на нєкоєго , який своїм кацапським пропагадонством засрав всю гілку коментів.
, тобі кацапня щось платить за твої старання, чи ти з ідейних "соображеній" пердиш?
"чудище зело оболзно и лаяй..." і плюється ядом акі аспід єгипетський 😂👍
пройшов по "таджикському вікну", організованим Будановим на україно-білоруському кордоні (карти спитати у Луки) щоб отримати рузькі рублі на карточці "Мір" у київському відділенні Приват банку
😂👍
Боже, які ж ви тупі, виши-ватники !
Чим ви в своєму угарно-дебільному начеб-то патріотизмі кращі за посконно скрепних ватників ?
Заперечувати це може або сопля, яка при Совку була несвідомою дитиною, або антиукраїнська ідейна гнида типу тих, якими кишить в коментах.