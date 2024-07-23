На честь Фаріон у Львові назвуть вулицю, - міськрада

Депутати Львівської міської ради пропонують перейменувати одну з вулиць на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міськради.

В повідомленні йдеться, що якій саме вулиці можуть дати ім’я мовознавиці — вирішуватимуть разом з її родиною.

Крім того, на пленарному засіданні міськради схвалили рішення про перейменування трьох вулиць Львівської громади. Зокрема, змінити назву можуть вулиці Космонавтів у Брюховичах та Винниках, а в самому Львові — вулиця Василя Дідушка.

Утім щодо вулиці Дідушка спершу свій висновок має надати спеціальна комісія.

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