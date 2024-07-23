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На честь Фаріон у Львові назвуть вулицю, - міськрада

Ірина Фаріон

Депутати Львівської міської ради пропонують перейменувати одну з вулиць на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міськради.

В повідомленні йдеться, що якій саме вулиці можуть дати ім’я мовознавиці — вирішуватимуть разом з її родиною.

Крім того, на пленарному засіданні міськради схвалили рішення про перейменування трьох вулиць Львівської громади. Зокрема, змінити назву можуть вулиці Космонавтів у Брюховичах та Винниках, а в самому Львові — вулиця Василя Дідушка.

Утім щодо вулиці Дідушка спершу свій висновок має надати спеціальна комісія.

Читайте: До вбивства Фаріон готувалися щонайменше місяць, у стрільця могли бути спільники, - ЗМІ

Автор: 

Львів (3069) перейменування (584) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+18
Українців, вбивали і вибивають лише за те, що вони українці. Ірина Фаріон була не супер силовик, який ловить ворогів, вона нікого не вбивала ...але її вбили, за її голос, за український голос. А тепер спитайте "какая разніца"? І от вам разніца, арестович в Монако а Ірина Фаріон вбита
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23.07.2024 22:44
+13
Пропоную назвати на честь хлопчини з Криму, який за неї постраждав
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23.07.2024 22:47
+12
Ліпимо ідолів - Кузьма забуваючи про "Молодь за януковоща", Фаріон - забуваючи про її проступки. Гарно рухаємось, чого б і ні.
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23.07.2024 23:02
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Вона була не менший Герой чим азовці

конец связи...
вишивай далі хрестиком на ватнику
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24.07.2024 02:02 Відповісти
Судячи це питання за тяжке для твоїх завилин . Вона була більший Герой , бо була одна .. І її робота була для країни набагато цінніша , бо мова робить границю на роки , Чи Крим без пострілу відійшов в Росію коли б він був україномовний
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24.07.2024 02:31 Відповісти
Ти якою мовою пишеш, міл чєловєк?
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24.07.2024 05:08 Відповісти
русофрени постійно лементують, що азов це українські нацисти,..
але...
тут троль лементує, що вони... москвороті,
які ненавидять мову так,
що за це можуть вбивати людей..
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24.07.2024 02:08 Відповісти
за версією фаріон азовці не гідні були боронити Україну і вмирати за неї, бо не знали української мови

яка цнотлива була пані-бабця
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24.07.2024 02:17 Відповісти
Вона таке не говорила , для чого фантазувати ? це твоя версія..
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24.07.2024 02:22 Відповісти
а через що зчинився скандал із протестами студентів та звільненням фаріон?
ви там у Львові українські газети читаєте ? чи тільки "Вісті садового" ?

БОЖЕВІЛЬНА заява Ірини ФАРІОН: "Російськомовні "азовці" не українці".
https://www.youtube.com/watch?v=Zc032JSIEBU

ФАРІОН "наїхала" на бійців "Азову" через мову
https://www.youtube.com/watch?v=QUyVb7G0c9o

і т.д.
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24.07.2024 02:55 Відповісти
Скандал зчинився за блогерки в інтернеті , яка задала провокаційні запитання у Фарион.По перше вона правильно відповіла , бо чи е Росіянин , який незнае язик , а Англіець англійську ? По друге , а як мала відповісти людина яка вчить і вивчає мову? По трете американці які воюють за Україну чомусь не говорять , що вони українці , чи поляки…Бо воювати з варварами за цивілізацію це добра справа
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24.07.2024 03:59 Відповісти
ну то Азовці, громадяни України, які захищають Україну, НЕ гідні називатись українцями, тільки за те, що не володіють вільно українською ?

який відсоток російськомовних громадян України на сьогодні ?
чи всі 100% українців вільно розмовляють українською ?
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24.07.2024 04:15 Відповісти
хто хоть трохи слухав Фаріон, той знає, хто вбив цих людей,
з цього великого, але не повного списку..

їх вбили, та катували, - за мову!

так само, як і Фаріон..
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24.07.2024 02:55 Відповісти
той хто слухав фаріон, готовий був її ПРИ-бити за тупізм !

зауважте, йдеться лише про фізичне насилля, а не вбивство

.
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24.07.2024 02:58 Відповісти
Ти маєш себе на увазі? Звідки стільки ненависті до людини яка в Україні бажае , щоб розмовляли українською..? В Фарион і то було менше ненависті до тих хто розмовляє російською… вона принаймі їх не посилала… в росіян мат це комплемент?
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24.07.2024 04:05 Відповісти
Фаріон була провокатор,

яка вносила своїм тупізмом розбрат в українське суспільство
чи може свідомо?

остання її провокаторстка гастроль, яка збурила суспільство - приниження Героїв-азовців
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24.07.2024 04:21 Відповісти
читав твої коменти,чому з бажаючих прибити Ірину Фаріон,не прибили ****** ,що були при янеку і приймали антиукраїнські закони.Де ви чи вони прибивачі? кожна полька в Польщі- польська Фаріон,кожна німка-німецька Фаріон. просто все болотяне московське так засіло в Україні,шо здавалося братскім і сваім.
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24.07.2024 07:49 Відповісти
Чого так слабо, перейменуйте вже Львів на честь цієї патріотки з комуняцьким партбілетом.
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24.07.2024 01:16 Відповісти
+ 100 !

тупе виши-ватництво !

.
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24.07.2024 01:40 Відповісти
Судячи не тобі це рішати , а Львівʼянам , які розуміють , що таке мова …
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24.07.2024 01:46 Відповісти
ну та да, решта українців - унтерменши і не знають мови

альо, Львівяни (з великої літери) злазьте вже із смерек на грішну українську землю, Україна за 30 років стала Україною.
сама, із болем, й без вас, Великих
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24.07.2024 02:10 Відповісти
Тормоз, мова йде про Львівʼян чи про когось інших ..? Коли про Львівʼян бо вулиця в Львові тоді для чого твое ниття ? Я вірю, що вулиця Фаріон буде в багатьох інших містах України ,.. а як інакше…
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24.07.2024 02:18 Відповісти
"нє дождьотєсь !"

вулиця російськомовних Азовців буде, а фаріон - нєт !
це ваше -Львовянско-містечкове

і знаєш, жодному киянину - мешканцю столиці України, в голову не прийде писатись з великої літери
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24.07.2024 02:46 Відповісти
Вулиці російськоязических азовців ніколи не буде … Навіть коли буде звільнений Маріополь. А ось Азовців буде , як і Фарион … а як інакше …
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24.07.2024 04:08 Відповісти
я відкрию тобі маленьку таємницю, мій американський друг!
переважна більшість Азовців є російськомовними, бо вони із Маріуполя і Південного Сходу.

буде "Вулиця Азовців" україно- і в переважній більшості російськомовних, бо якою мовою вони розмовляють, захищаючи Україну, не має значення.

а ви Львівяни собі дурійте із своєю фаріон!
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24.07.2024 04:34 Відповісти
А ось ти можеш перейти на language, або язик коли мова глодае тобі …
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24.07.2024 01:51 Відповісти
він може тільки на , бо це троль шарія або медведчука..
або сам п**дор люся..
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24.07.2024 01:59 Відповісти
"українці тільки у Львові, а решта - москалі"

чи не так ?
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24.07.2024 02:05 Відповісти
Алекс ти що перегрівся , чи в тебе комплекс ? Неповноціності… хто в твоєму поняті українець , відповідь дай принаймі Путіну бо він путае хто Е хто.
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24.07.2024 02:14 Відповісти
Львівʼянам , які розуміють , що таке мова …"

чи це може дорогеньких львівян розперло від пихи?
за мене не турбуйся, я наддніпрянець і у, мене комплекс "Великої України", хіба не так називали решту України галичани ?

Гарний старовинний Львів за 30 років Незалежності і правління садового став ще обшарпанішим і з кожними відвідинами викликає ще більший смуток і тугу.
Вгамуйте пиху і подивіться навколо себе та під ноги !
Відремонтуйте, нарешті, церкви та старі будинки та перекладіть бруківку, бо у садовому Львові ноги собі переламаєш !
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24.07.2024 02:35 Відповісти
Звідки ти знаєш, що і кого галичани називають.. ? Я памʼятаю історію , як утворювалася Україна . І хто був активний , а хто пасивний… І які фактори, були ,. Саме мова , галичанам , допомогла , без сумніву проголосувати за незалежність України. І де мову менше знали , там менше проявляли активність ..Як ти думаєш галичани реально, щоб кричали , як в Донецьку в 14 .. росія .. росія
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24.07.2024 03:19 Відповісти
бо я знаю історію України, мій американський Львівянин 😂👍
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24.07.2024 04:37 Відповісти
це не твоя справа,ми тут розберемося що і як
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24.07.2024 07:50 Відповісти
Можно улицу Узьку переименовать, неплохой был бы вариант.
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24.07.2024 02:17 Відповісти
Так назви вулицю узьку в своїй губерні як бажаєш , судячи львівʼянам це паралельно..
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24.07.2024 02:20 Відповісти
альо, львівянин, якщо ти дійсно львівянин, з тебе стєбуться кацапи !

йдеться про вулицю Руську у Львові.
отвєть таваріщу чому вона називається Руською, бо в рашиській вікіпедії це "Ру́сская у́лица"
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24.07.2024 02:40 Відповісти
Альо, альо ,… вулиця руська ,не російська … заміть ….якщо в слові три подібні букви це не означає , це саме … . судячи в тебе вчителька не була Фарион.. і це проблема…
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24.07.2024 03:14 Відповісти
Бог милував, мене повз фаріоною!

Українську викладали не істерички
😂👍
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24.07.2024 04:40 Відповісти
А ще треба назвати якийсь сир і сметану. Дурдом продовжується.
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24.07.2024 04:37 Відповісти
інтєрєсна ідея ! і як свєжо !

"Львівський молокозавод ім.товариша І.Фаріон" 😂👍

Вона ж таки була таваріщєм, ще дівкою із партквитком КПСС 😂
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24.07.2024 04:45 Відповісти
Вона хоч і була з партквитком, але залишилась патріотом. З її загибеллю Украіна тільки втратила. А якщо тебе не буде, то це буде втрата на кшталт Арістовіча. Так той хоч бабів 50+ розважав, а ти просто - абіжєнний балабол
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24.07.2024 07:38 Відповісти
Кацапидлівці на гілці з шкіри вилазять, як рептилії під час линьки. Сичать, клацають іклами, плюються отруйним кацапським лайном...
Зверніть увагу на нєкоєго , який своїм кацапським пропагадонством засрав всю гілку коментів.
, тобі кацапня щось платить за твої старання, чи ти з ідейних "соображеній" пердиш?
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24.07.2024 09:14 Відповісти
Алекс Мишкевич -
"чудище зело оболзно и лаяй..." і плюється ядом акі аспід єгипетський 😂👍
пройшов по "таджикському вікну", організованим Будановим на україно-білоруському кордоні (карти спитати у Луки) щоб отримати рузькі рублі на карточці "Мір" у київському відділенні Приват банку

😂👍

Боже, які ж ви тупі, виши-ватники !
Чим ви в своєму угарно-дебільному начеб-то патріотизмі кращі за посконно скрепних ватників ?
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24.07.2024 09:44 Відповісти
Так, здається, краще бути відкритим вишиватником, ніж такою погано замаскованою кацапською гнидою, як ти.
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24.07.2024 10:13 Відповісти
Ти тупий, кацапе. Гадаєш брати подоляки тобі премію випишуть за те, що ти тут кучу лайна накидав українскімі словамі??)))
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24.07.2024 10:51 Відповісти
"українскімі словамі ? " - у вас гугл-транслед відклеївся, таваріщь майор

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24.07.2024 12:00 Відповісти
Ні...) ти все вірно зрозумів кацапе москворотий. Украінскіє слова - це саме для тебе. ))
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24.07.2024 13:44 Відповісти
Бо мовою ти не володієш, тому і сереш тут словамі
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24.07.2024 13:47 Відповісти
Бидлоїд ні за що не визнає, що мати квиток члена КПСС і бути комуністом часто були зовсім різними поняттями. Той, хто мав хоч якусь спостережливість та прожив велику частину життя при Совку, знав і знає, що вже в 70-ті роки КПСС перетворилась на банальну корпоративну організацію, в якій комуністичною ідеологією ледь смерділо. У нас на заводі (3 тис.) був один ідейний комуніст, якого звали Томас Денисович. Цей дурень діставав всіх від безпартійних і навіть секретаря парткому. Після 1991 Томас керував партійним осередком міста в партії Петра Симоненка (Пеніса).
Заперечувати це може або сопля, яка при Совку була несвідомою дитиною, або антиукраїнська ідейна гнида типу тих, якими кишить в коментах.
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24.07.2024 09:48 Відповісти
так, рвуться старі КПСС-ні консерви
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24.07.2024 12:02 Відповісти
Ірину Фаріон вбив Зеленський за критику влади .мовне питання спеціально роздуте вбивцями щоб зняти з себе підозру.
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24.07.2024 07:42 Відповісти
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