В честь Фарион во Львове назовут улицу, - горсовет

Депутаты Львовского городского совета предлагают переименовать одну из улиц в честь убитого языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба горсовета.

В сообщении говорится, что какой именно улице могут дать имя языковеда, будут решать вместе с ее семьей.

Кроме того, на пленарном заседании горсовета приняли решение о переименовании трех улиц Львовской громады. В частности, изменить название могут улицы Космонавтов в Брюховичах и Винниках, а в самом Львове - улица Василия Дидушко.

Впрочем, относительно улицы Дидушко сначала свое заключение должна предоставить специальная комиссия.

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