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К убийству Фарион готовились минимум месяц, у стрелка могли быть сообщники, - СМИ

До вбивства Фаріон готувалися щонайменше місяць, у стрільця могли бути спільники, - ЗМІ

К убийству языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион готовились минимум месяц. Правоохранители считают, что у убийцы могут быть сообщники.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие считает, что убийство Ирины Фарион было заказным и у киллера могли быть сообщники.

Исполнителем преступления является мужчина, которого разыскивает полиция. Ранее правоохранители опубликовали фотографии и приметы подозреваемого в преступлении. По версии правоохранителей, мужчина выбрал такую одежду, в частности очки и шляпу, для маскировки.

Впервые разыскиваемого зафиксировали камеры наблюдения 11 июля. Предполагаемый убийца Фарион приходил во двор ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде, отмечают правоохранители.

Также у мужчины была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Но иногда он приходил во двор языковеда с пустыми руками. Относительно оружия сейчас продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.

Никаких сообщений относительно подозрительного мужчины во дворе Ирины Фарион на линию 102 не поступало. Также языковед не обращалась в полицию относительно угроз.

"В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирину Фарион возле дома. Когда она вышла - совершил один выстрел в языковеда. Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила языковед, не работали камеры из-за отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Также читайте: Буданов об убийстве Фарион: Погибла за украинскую позицию. Враг стремится использовать любые инструменты

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсутствие света в момент убийства Фарион усложняет расследование, - депутат Львовского горсовета Зинкевич

Автор: 

убийство (6476) Фарион Ирина (380) следствие (234)


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Топ комментарии
+19
Виглядає,що весь цілий місяць була підставна особа,а кілер появився в день замаху,в такому самому одязі.Першого ліквідували,а другого миттю вивезли спільники з рос.рдг.
Питання лише,де дивились силовики,невже всі зайняті опонентами зе?
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23.07.2024 00:16
+17
"Попри війну поліція дала відчуття безпеки кожному громадянину нашої країни" ©
Ігор Климеменко
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23.07.2024 00:08
+13
Когда видишь не обделенное интеллектом выражение лица начальника полиции Украины клименко,то сразу вспоминается александр владимирович с ермаком и 5-6 менеджерами….
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23.07.2024 00:18
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Правила форума Совет форумчан
з когорти тих, хто підпалює релєйні шафи та авто військовослужбовців. Тільки більш високооплачуваний.
Якщо хитрий, то кросівки все ж спалив. Але є те, що з ним невід'ємно - характерна ********* хода.
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23.07.2024 00:06 Ответить
якщо були спільники, то він вже десь на дні з прив'язаними до ніг гантелями.
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23.07.2024 00:10 Ответить
Дно у нас в ОПі.
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23.07.2024 06:06 Ответить
ні, поки що дна там нема, воно там пробито. А до наших ніг прив'язані єрмаківські колюбаєви, тож продовжуємо занурюватись глибше разом з нашим українським батіскаблєм...
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23.07.2024 10:47 Ответить
"Попри війну поліція дала відчуття безпеки кожному громадянину нашої країни" ©
Ігор Климеменко
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23.07.2024 00:08 Ответить
Та розкриють як два пальця об асфальт.
Сидите тут, без ансамблю, а слідство працює!

"За версією правоохоронців, чоловік обрав такий одяг, зокрема окуляри та капелюх, для маскування."
От. Не то що усьо такоє там..
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23.07.2024 00:14 Ответить
Не ерничайте. Это был профессионал высшего ранга, не хуже Слепого"
мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила языковед, не работали камеры из-за отключения электроэнергии", Источник:
Он высчитал/выследил время, когда языковед выйдет из дома и добился/спровоцировал отключение электроэнергии. Правда, по сообщению полиции, он перед этим месяц маяковал перед камерами. Но это он усыплял бдительность соседей. И говорил всем будто он агент из Тернополя
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23.07.2024 09:15 Ответить
Виглядає,що весь цілий місяць була підставна особа,а кілер появився в день замаху,в такому самому одязі.Першого ліквідували,а другого миттю вивезли спільники з рос.рдг.
Питання лише,де дивились силовики,невже всі зайняті опонентами зе?
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23.07.2024 00:16 Ответить
У силовиков циркуляр больше трех не собираться раз гражданам чужие дворы не посещать?
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23.07.2024 09:19 Ответить
Таке враження, що через пару днів затримають чоловіка і закинуть в буцегарню з "доказами", що він там шастав і був злим на потерпілу.(Просто потерпіла його не знала). Зараз шукають таку шляпу і червоні рукавички. А ще замовили окуляри і підбирють, щоб підходитв зріст, а то вже раз "спалилися" на фальшуванні справи по Ріфу. "Свідки", що його там бачили вже є. Десь татаров і його признченці думають, що робити зі стволом? У Львові немає річки Дніпро, щоб туди викинути, в іншому водойому мали б знайти. Думають і скоро на когось повісять цей злочин, бо сьогодні розкривати злочини вже не вміють, а фальшують з кожним днем все краще і краще.
Фаріон вбили за мову, з її вилекі знання укрїнської культури та позицію. І тут замаскували злочин під ображеного студента, хоча його виконали агенти ФСБ чи їх терористи, які вільно втекли з країни.
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23.07.2024 11:03 Ответить
Когда видишь не обделенное интеллектом выражение лица начальника полиции Украины клименко,то сразу вспоминается александр владимирович с ермаком и 5-6 менеджерами….
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23.07.2024 00:18 Ответить
Зараз когось з волонтерів або добровольців приплетуть і настружать фейкових доказів, як у справі Шеремета.
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23.07.2024 00:33 Ответить
На доступних відеозаписах, де ходив цей тіп жодного поліцейського, жодного патруля. І так тижнями. Куди отой клімєнка подів свій особовий склад? Чи вони сидять у засідках біля кавомашин? Цього гуся в капелюсі не можливо не замітити з сотень метрів. Він нормально пішки пересувався вулицями не малими відстанями. Може мєнти таких, що схожі на закладчиків не чипають або роблять вигляд що не помічають? Може оці сольові гусі просто під кришею мєнтовських палканів? Тоді зрозуміло хто спільник. Ха ха ха.
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23.07.2024 00:38 Ответить
Спільників і не шукатимуть,бо як завжди вийдуть на самих себе!
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23.07.2024 10:59 Ответить
Щоб знайти спільників логічно спочатку знайти цього в капелюсі. Але про нього нічого не відомо. Які можуть бути спільники? Його немає в жодній базі напевно. Тому спільників знайти не можливо. Спільники кого? Зв'язки із спільниками можна знайти через цього в капелюсі. Мабуть лише так. До речі може є місця де він придбав такого капелюха. Можливо це було нещодавно. Хтось опитував продавців таких капелюхів. Ха ха ха.
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23.07.2024 11:24 Ответить
А можна опублікувати фото ймовірного вбивці без окулярів і шляпи. Чи застосувати відповідну програму і фахівців, не вистачає мізків? Чи ви думаєте, що вбивця ходить по вулиці в цих дибільних окулярах і навмисно не знімає їх. Виходить, що треба шукати чувака, чи чувіху, з цим дибільним прикидом і більше ні в якому разі не звертати увагу на всіх інших.
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23.07.2024 00:40 Ответить
Справа про вбивство Фаріон буде розслідуватися так само як і смерть Володимира Івасюка, Гонгадзе, Вячеслава Чорновола, Павла Шеремета. Пройде час і її замнуть. От коли б подібна трагедія сталася з одноплемінником Яші Козаченка(Кедмі)чи Голди Меїр то тоді б шукали усім світом а так загинула українка
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23.07.2024 02:45 Ответить
Не сравнивай. Кто знал про эту училку из пединститута, пока Соловей и компания не вынесли её на экран в качестве жупела?
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23.07.2024 09:28 Ответить
Ти, що кацап, що пишеш фігню. Чи занадто молодий, щоб пам'ятати її в партії "Свобода" народною депутаткою? І вона була професором філології, а не "училкою". На таких, як Фаріон тримається ідентичність українців. Вона - символ. Тому її і вбили. Такі люди - найнебезпечніші для раші.
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23.07.2024 10:15 Ответить
Народных депутатов было как у дурака фантиков. Тягнибока помню, Фарион - нет. И филологи в ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ институте - это не символ, а экзотика. А символ из неё сделал то ли Соловьёв, то ли Скобеева. И вот это стало причиной того, что её убили. Не потому, что она была страшной для Кремля, а чтобы раздуть хайп. Как Шеремета.
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23.07.2024 11:48 Ответить
И чтобы его здесь не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле. Ведь всё равно на части разорвут
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23.07.2024 09:22 Ответить
Може бути,що те саме розіграли з одягом по Антоненку,щоби відвести слід від реального кілера.А наші долбограї вийшли на екрани,щоб порадувати нарід,що знайшли убивцю Шеремета.
Називається маскарад,з метою замести сліди.Якщо ще раз вкажуть пальцем на відомого військового,то це вже буде занадто,щоб їм повірити.
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23.07.2024 00:42 Ответить
Затем же зачем русские за последние годы убили сотни разных людей по всему миру. Просто дали приказ на ликвидацию Фарион так как она там бандеровка. И все.
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23.07.2024 07:02 Ответить
Ти слово "патріот" забув взяти в лапки. На жаль, Фаріон була права - "українське суспільство не виросло до національного самоусвідомлення". Представники партії "Свобода", в якій була Фаріон, складають більшість в "Небесній сотні". Та й пішли вони добровольцями воювати з москалями ще з 2014-ого, в тому числі і керівники партії. І зараз на фронті, на найгарячіших напрямках. Вони і є патріоти, а не оті, що в лапках.
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23.07.2024 10:24 Ответить
Свобода брала деньги у наших олигархов, а для Кремля они бандеровцы.
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23.07.2024 11:14 Ответить
Русскій про русскіх...
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23.07.2024 07:06 Ответить
А би ж то...Одна з причин:
Поставте себе на місці путіна,щоб зрозуміти його мотиви,хоча би по справі дочки дугіна.
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23.07.2024 09:24 Ответить
Були і спільники, бо зброю і набої у продуктовому магазині не купиш, і замовники, бо вїбити людину просто так немає резону.
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23.07.2024 00:53 Ответить
Ми це і так розуміємо, може вже щось предметніше скажете, якось так не дуже професійно виглядає з боку поліції, типу дякую КЕП
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23.07.2024 00:54 Ответить
Якщо він цілий місяць "топтав" САМ ціль в одному й тому же одязі та потім, у тому же самому одягу САМ пішов на діло, то...
Якій же він професіонал і які спільники?!
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23.07.2024 00:57 Ответить
Для цього міністра він професіонал. Бо крім фотки і того, що він сказав одній з бабусь, що він приїхав з Тернополя, в поліції нічого немає. Вони викинули відео де він сам ходить вулицями і просто у дворі туди сюди. Жодного разу нікого іншого біля нього не було. Не було видно, що він говорить по телефону. Сумка то є то немає. Я не розумію. Чого він ходив не в широкому плащі там взагалі рпг можна було б сховати. Все одно б ні в кого не викликало б підозру при температурі плюс сорок. Ха ха ха.
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23.07.2024 01:28 Ответить
Залишиться усе, як думаєте, чим?
Пральна!
Великим пЕрдєм.
...у калюжу.

Як завжди...
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23.07.2024 01:34 Ответить
Цензор! Покійна була громадською діячкою, а не якоюсь там «мовознавицею»!
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23.07.2024 01:36 Ответить
безуглою свободівською була.
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23.07.2024 03:21 Ответить
Нащо професійному кілеру так світитися протягом місяця, навіть якщо це не сам кілер, а якась підставна особа в тому ж одязі? Це дуже дивно для мого хлопського розуму, тому що всі його бачать і хтось його впізнає зрештою, бо він дуже прикметний)

А значить це якась театральна постанова заради самої постанови - показати, що ми в відкриту здійснюємо охоту на жертву і нам за це нічого не буде або він так повільно насолоджувався своєю владою чи навпаки довго вагався, тоді це дуже особисте)

Де ця "людина" могла стати професійним кілером з іі детячою ходьбою по брівках і поворотах тіла, наче воно робот і відокремлене? Зараз якісь банди ведуть вуличні війні і вони набирають бійців? Як він міг стати кілером в 20 років і щось там прорахувати, якісь "всі сценарії", що заплутав так поліцію, СБУ, що третій день 0 інфи?)

Щось не клеїться купи все це, як на мене)
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23.07.2024 01:43 Ответить
Дєло било так.Наркумана в панамі підвязали для того,щоби прослідкувати чи буде реакція компетентних органів на шарой....во цього пупса під вікнами будинку...Реакції не послєдовало, а значить дєло било завершено вбивством тітки-мовознавиці...
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23.07.2024 06:16 Ответить
Все с бурной фантазией и хайпом ловят черную кошку в темной комнате.не пропиарился только ленивый на этой старой чекистке.На фото студент мажор которого на этой неделе вычислят пересмотрев зачетки и фото студентов и видеокамеры университета,тем более что программы распознавания есть.
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23.07.2024 06:41 Ответить
"Із Сент-Луїса прибув вельми тямущий поліційний інспектор, про якого розповідали справжні чудеса. Він поникав довкола, похитав головою, прибрав глибокодумного вигляду і, як це звичайно роблять люди його фаху, досяг запаморочливих наслідків. А саме: він «натрапив на слід»". Марк Твен.
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23.07.2024 06:41 Ответить
Багато розмов, якщоб громадяни викликали поліцію, то вонаб його затримала і він не вбив би Ірину.

повірте ткі операції готуються ретельно там і посаідчення б якогось опера або слідчого було , операцію просто б перенесли на місяуь два три , поки нового агента не поизначили
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23.07.2024 06:51 Ответить
Так у тому то і справа особливої підготовки не було. У сольовика була лише адреса. Даю сто відсотків що він сто раз вагався перед тим як шмальнути. Ніякими авто, ніяких спільників, ніяких телефонів немає. А от якби до нього підійшов би дільничній просто для перевірки або просто поговорити, то оце би злякане передумало би взагалі стріляти. І цей дільничий сто відсотків би запам'ятав би цього гуся. Його не можливо не запам'ятати. Як говорить? З яким діалектом? Чим від нього тхне. Якої свіжості одежа і інше. Але інформації нуль. Фотка і свідчення бабусь. Все інше кожен в голові самі собі понавигадували. Ха ха ха.
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23.07.2024 08:33 Ответить
Який стрілець, мля..? Вбивця має своє слово для визначення.
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23.07.2024 07:35 Ответить
Чергові порції локшини...
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23.07.2024 10:01 Ответить
А немає бажання провести брифінг Найвєлічайшому Лідору світу синйору Асфальту та розповісти наріду про перебіг подій і коли затримають злочинця? Не буде відео "смотреть всем!"?
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23.07.2024 10:48 Ответить
А про що він зможе сказати? Якби щось було, то вже б сто раз зібрав би кварталівське шоу. Значить нічого немає. Виявляється на весь Львів немає жодного слідака, який би тримав у полі зору подібну публіку. Вони навіть не можуть сказати чи оце є надбання Львова чи це якийсь не місцевий. Тобто немає ніяких офіційних висновків. Немає висновків, значить немає роботи. Немає роботи то яка доповідь може бути. Ситуація важка але контрольована. Ха ха ха.
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23.07.2024 11:41 Ответить
Треба в першу чергу допитати тцк,чому впродовж місяця не звертали увагу,щоб зловити і кинути в бусік очкарика,як підходящого за віком.Адже,досвід вони мають: виконували б свої обовязки,то би і нічого не сталось?
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23.07.2024 13:11 Ответить
Безперечно клименко і малюк самі кращі, стільки інформації за три доби,тільки результату нуль.
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23.07.2024 14:54 Ответить
Він сутулий! Бачимо це, коли йде переходом та знимають збоку з висоти росту людини. А отже - не військовий.
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23.07.2024 19:42 Ответить
Одним пострілом в голову - міг тільки проффесионал. Аматор би всадив обойму в корпус.
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23.07.2024 19:43 Ответить
 
 