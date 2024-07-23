К убийству Фарион готовились минимум месяц, у стрелка могли быть сообщники, - СМИ
К убийству языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион готовились минимум месяц. Правоохранители считают, что у убийцы могут быть сообщники.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
Следствие считает, что убийство Ирины Фарион было заказным и у киллера могли быть сообщники.
Исполнителем преступления является мужчина, которого разыскивает полиция. Ранее правоохранители опубликовали фотографии и приметы подозреваемого в преступлении. По версии правоохранителей, мужчина выбрал такую одежду, в частности очки и шляпу, для маскировки.
Впервые разыскиваемого зафиксировали камеры наблюдения 11 июля. Предполагаемый убийца Фарион приходил во двор ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде, отмечают правоохранители.
Также у мужчины была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Но иногда он приходил во двор языковеда с пустыми руками. Относительно оружия сейчас продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.
Никаких сообщений относительно подозрительного мужчины во дворе Ирины Фарион на линию 102 не поступало. Также языковед не обращалась в полицию относительно угроз.
"В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирину Фарион возле дома. Когда она вышла - совершил один выстрел в языковеда. Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила языковед, не работали камеры из-за отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
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Якщо хитрий, то кросівки все ж спалив. Але є те, що з ним невід'ємно - характерна ********* хода.
Ігор Климеменко
Сидите тут, без ансамблю, а слідство працює!
"За версією правоохоронців, чоловік обрав такий одяг, зокрема окуляри та капелюх, для маскування."
От. Не то що усьо такоє там..
мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила языковед, не работали камеры из-за отключения электроэнергии", Источник:
Он высчитал/выследил время, когда языковед выйдет из дома и добился/спровоцировал отключение электроэнергии. Правда, по сообщению полиции, он перед этим месяц маяковал перед камерами. Но это он усыплял бдительность соседей. И говорил всем будто он
агентиз Тернополя
Питання лише,де дивились силовики,невже всі зайняті опонентами зе?
не собиратьсяраз гражданам чужие дворы не посещать?
Фаріон вбили за мову, з її вилекі знання укрїнської культури та позицію. І тут замаскували злочин під ображеного студента, хоча його виконали агенти ФСБ чи їх терористи, які вільно втекли з країни.
Називається маскарад,з метою замести сліди.Якщо ще раз вкажуть пальцем на відомого військового,то це вже буде занадто,щоб їм повірити.
Поставте себе на місці путіна,щоб зрозуміти його мотиви,хоча би по справі дочки дугіна.
Якій же він професіонал і які спільники?!
Пральна!
Великим пЕрдєм.
...у калюжу.
Як завжди...
А значить це якась театральна постанова заради самої постанови - показати, що ми в відкриту здійснюємо охоту на жертву і нам за це нічого не буде або він так повільно насолоджувався своєю владою чи навпаки довго вагався, тоді це дуже особисте)
Де ця "людина" могла стати професійним кілером з іі детячою ходьбою по брівках і поворотах тіла, наче воно робот і відокремлене? Зараз якісь банди ведуть вуличні війні і вони набирають бійців? Як він міг стати кілером в 20 років і щось там прорахувати, якісь "всі сценарії", що заплутав так поліцію, СБУ, що третій день 0 інфи?)
Щось не клеїться купи все це, як на мене)
повірте ткі операції готуються ретельно там і посаідчення б якогось опера або слідчого було , операцію просто б перенесли на місяуь два три , поки нового агента не поизначили