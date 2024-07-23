К убийству Фарион готовились минимум месяц, у стрелка могли быть сообщники, - СМИ

К убийству языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион готовились минимум месяц. Правоохранители считают, что у убийцы могут быть сообщники.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Следствие считает, что убийство Ирины Фарион было заказным и у киллера могли быть сообщники.

Исполнителем преступления является мужчина, которого разыскивает полиция. Ранее правоохранители опубликовали фотографии и приметы подозреваемого в преступлении. По версии правоохранителей, мужчина выбрал такую одежду, в частности очки и шляпу, для маскировки.

Впервые разыскиваемого зафиксировали камеры наблюдения 11 июля. Предполагаемый убийца Фарион приходил во двор ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде, отмечают правоохранители.

Также у мужчины была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Но иногда он приходил во двор языковеда с пустыми руками. Относительно оружия сейчас продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.

Никаких сообщений относительно подозрительного мужчины во дворе Ирины Фарион на линию 102 не поступало. Также языковед не обращалась в полицию относительно угроз.

"В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирину Фарион возле дома. Когда она вышла - совершил один выстрел в языковеда. Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила языковед, не работали камеры из-за отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.

Также читайте: Буданов об убийстве Фарион: Погибла за украинскую позицию. Враг стремится использовать любые инструменты

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсутствие света в момент убийства Фарион усложняет расследование, - депутат Львовского горсовета Зинкевич