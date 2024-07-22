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Буданов об убийстве Фарион: Погибла за украинскую позицию. Враг стремится использовать любые инструменты

Буданов про вбивство Фаріон: Загинула за українську позицію. Ворог прагне використати будь-які інструменти

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, и это является вызовом для всего общества.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хладнокровное убийство известного языковеда - вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию", - заявил Буданов в день прощания с известным языковедом.

Глава ГУР также отметил, что украинцы не имеют права забывать, что, несмотря на различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения является священным.

"Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства. Светлая память пани Ирине", - написал Буданов.

Читайте также: Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

Смотрите также: В Гарнизонном храме Львова начался парастас по Ирине Фарион. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буданов Кирилл (455) убийство (6476) Фарион Ирина (380)


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Топ комментарии
+22
Он воно як! То визодить, і іькували за українську пожицію. І СБУ справи відкривала за українську позицґб за заявами власне антиукраїнських елементів, і керівництво "Львівської Політехніки" з роботи вигнало теж за укрвїнську позицію. І ці студенти недолугі, які хороводи водили під антиукраїнську дудку, і напевне ректорат "Політехніки" на похорон ходили. І все нормально. Лише мені гидко. Як можна бути такими фарисеями. Тьху! Для мене Ірина Фаріон була в першу чергу видатною мовознавицею, а отже і захисником української мови в Україні і тому патріоткою. Крапка. Атака на Форіон чи то студентія недолугих, чи то ректорату, чи ЗМІ, чи тої ж СБУ - це атака на українську мову, а отже і на Україну.
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22.07.2024 21:58
+19
Так розшукайте вбивць!!!
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22.07.2024 21:38
+13
Якби всю свою енергію, чиновники та правоохоронці усіх мастей, застосовували не для власного піару, причому стоячи на трупі Фаріон, а для пошуку вбивці, то може суспільство і дізналось за що вона була вбита. А поки це лише беззмістовні розмови.
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22.07.2024 21:48
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Правила форума Совет форумчан
Так розшукайте вбивць!!!
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22.07.2024 21:38 Ответить
Це ж не мента убили - на вулиці спека, немає світла, не працює мобільний зв'язок ...
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22.07.2024 22:39 Ответить
Вони бояться вийти на своїх. Ніхто шукати не буде.
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22.07.2024 22:45 Ответить
Якби всю свою енергію, чиновники та правоохоронці усіх мастей, застосовували не для власного піару, причому стоячи на трупі Фаріон, а для пошуку вбивці, то може суспільство і дізналось за що вона була вбита. А поки це лише беззмістовні розмови.
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22.07.2024 21:48 Ответить
А ти як думаєш, за що вона могла бути вбита?
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22.07.2024 21:55 Ответить
За що завгодно
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22.07.2024 22:06 Ответить
Фаріон була вбита за українську мову, за свою українську позицію!
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22.07.2024 22:27 Ответить
Ірина Фаріон про мову та музику, українців та силу українську // Люта українізація 22.01.2021

https://youtu.be/RkjfUi0LrZM?si=qTm7xp1ZUBVyW7qr

https://youtu.be/RkjfUi0LrZM?si=qTm7xp1ZUBVyW7qr
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22.07.2024 22:32 Ответить
Он воно як! То визодить, і іькували за українську пожицію. І СБУ справи відкривала за українську позицґб за заявами власне антиукраїнських елементів, і керівництво "Львівської Політехніки" з роботи вигнало теж за укрвїнську позицію. І ці студенти недолугі, які хороводи водили під антиукраїнську дудку, і напевне ректорат "Політехніки" на похорон ходили. І все нормально. Лише мені гидко. Як можна бути такими фарисеями. Тьху! Для мене Ірина Фаріон була в першу чергу видатною мовознавицею, а отже і захисником української мови в Україні і тому патріоткою. Крапка. Атака на Форіон чи то студентія недолугих, чи то ректорату, чи ЗМІ, чи тої ж СБУ - це атака на українську мову, а отже і на Україну.
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22.07.2024 21:58 Ответить
Поліція мала би знайти ще організаторів студентських мітингів проти Фаріон . Чому вони досі не засвітили іх прізвища?
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22.07.2024 22:34 Ответить
Головне, щоб замовників УБИВЦІ засвітили… Вони тоді спокійно через кордон, як боголюбов з попередниками, виїдуть ще й з листами від ГУР…

На шиферів-недостріляних, Зеленський підняв, усе своє призначене кодло, а тут … Самміти усякі, на заваді пошуку ЗАМОВНИКІВ !!
Суд Лінча і Патріоти, швидче знайдуть ЗАМОВНИКІВ, бо виконавця убивства, уже немає…
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22.07.2024 21:59 Ответить
Устроили истерическую пиар акцию и подняли волну хайпа,там на видео и так видно что убийца был студент из мажоров и найти его можно пересмотрев зачетки тех кто сдавал экзамены.
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22.07.2024 22:03 Ответить
Мабуть, ви маєте рацію.
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22.07.2024 22:35 Ответить
Можна подумати, студент на іспиті витяг білет, якого не знав,
і непоквапом дістав з-за пазухи "Глок" чи ще якийсь дивайс,
і багатозначно поклав на парту поверх залікової книжки ....
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22.07.2024 22:44 Ответить
Цей текст промови міг би скласти середній учень десятого класу середньої школи. Таких промовистих доповідей було просто повно на мітингах руху 90 , 91 років. Ну досить вже гасел. Проведіть розслідування. Заставте дільничних контролювати територію. Заставте патрулювати ментів, муніципальних ментів, охоронців всіх форм власності, нацгвардію, територіальну оборону і всіх інших. Фільтруйте всіх не маючих прописки в цих населених пунктав. Цікавтесь метою перебування того чи іншого в даному місці. Проводьте якісь заходи з безпеки. За це ж з бюджету проплачено. Де хоч якісь дії? Було б краще якби буданов вимагав би відставки міністра мвс. Оце би був нормальний заклик. Ха ха ха.
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22.07.2024 22:25 Ответить
На захисників гнав і навіть бив їх Коля Котлєта рзом з донецькими сепарами в супроводі поліції. Бур'яна пропонувала військових розстрілювти. Також військових гнобила влада слугориг, наприклад генералів Марченко, Павловського,Марченеко, Кривоноса, та пів року назад, звільнили Залужного і 16 генералів Генштабу. Полковник Червінський сидів півтора року в застінках слугориг за те, що розповів правду про злив інформації ворогу про "вагнерівців" і цемаха.
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22.07.2024 22:33 Ответить
Говорила те, що думає. За це треба вбивати?
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22.07.2024 22:33 Ответить
Кацап, ти своїм мокшанським ізиком несеш розкол, Ірина Фаріон несла мудрість і знання українцям, а тобі якщо не подобається, чумадан вокзал рассєя, дуй на історічєскую мокшандію
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22.07.2024 22:41 Ответить
Тіпіл, ти ще скажи, що Конституція і Закон про мову розколює суспільство. Єдине, чого вимагала Фаріон - дотримання норм Конституції і Закону про мову. За твоєю теорією дотримання цих норм веде до розколу? А те, чим тут ти і тобі подібні зацмаються, до розколу не веде?
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22.07.2024 22:52 Ответить
Найбільше заважала мразотній зеленій владі
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22.07.2024 22:29 Ответить
Буданов хоче списати вбивство Фаріон на москалів. Але якщо своєю заявою про російськомовних азовців вона допомагала москалям, а критикувала чинну владу зелених злодіїв і бандитів, то значить вбили її зовсім не москалі
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22.07.2024 22:44 Ответить
Не моє , але підтримую цю думку
https://www.youtube.com/@user-vg6ek6et2b user-vg6ek6et2b https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgzcNa4v3NSBfhqFmyN4AaABAg 16 часов назад

Все стає на свої місця.Україну готують до слідуючої колонізації.Фаріон була перешкодою.Усунули.Тепер будемо хавати гівно,замість лекцій Ірини Дмитрівної
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22.07.2024 22:49 Ответить
Фаріон Героїня України.
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22.07.2024 23:17 Ответить
Савченко теж!
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23.07.2024 00:18 Ответить
Називати захисників «бидлом» - для влади це українська позиція!?!?!
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22.07.2024 23:26 Ответить
так хто так каже судять по собі
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23.07.2024 00:16 Ответить
Є Сефарди і є Ашкеназі. І для Сефардів(це ті що живуть у Західній і центральній Європі та США) всі Ашкеназі(всі хто живуть на території колишнього СССР та східної Європи) були ,,бидлом,,. Тобто весь Хозарський каганат і є це ,,бидло,,. Кардель Хеннеке ,,АГ засновник І,,А до ашкеназі відносяться і Яша Козакевич(Кедмі) і Вова Путін і Вова Зеленський і Вова Виницьковський(Соловйов)
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23.07.2024 04:08 Ответить
 
 