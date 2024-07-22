Буданов об убийстве Фарион: Погибла за украинскую позицию. Враг стремится использовать любые инструменты

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, и это является вызовом для всего общества.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хладнокровное убийство известного языковеда - вызов для всего украинского общества, преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию", - заявил Буданов в день прощания с известным языковедом.

Глава ГУР также отметил, что украинцы не имеют права забывать, что, несмотря на различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения является священным.

"Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан. Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства. Светлая память пани Ирине", - написал Буданов.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

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