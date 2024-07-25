З 1 вересня рашисти запроваджують обов’язковий військовий вишкіл у школах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
В усіх школах на окупованих територіях загарбники запроваджують новий предмет "Основи безпеки і захисту Родіни"
Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Для учнів випускних 8-х і 10-х класів. Вчителів готує центр "Воїн".
"Ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів "Авангард". Тисячі українських дітей – заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі і в обов’язковому порядку вчитимуться вбивати своїх українських співгромадян", - йдеться в повідомленні.
Центри "Авангард": Що це?
У вересні 2019 року тодішній міністр оборони РФ Шойгу заклав під Москвою камінь у будівництво першого "навчально-методичного Центру військово-патріотичного виховання молоді" під назвою "Авангард". Лише площа, відкритого на початку 2021 році центру, зайняла 28 гектарів.
"Смотрящим" за "Авангардами" був заступник міністра генерал Картаполов.
За рік до повномасштабного вторгнення в Україну Картаполов спрямував главам регіонів "Методичні рекомендації" на 49 сторінках зі створення "Авангардів" у суб’єктах РФ, а також центрів юнармійської підготовки "Будинків Юнармії". У документі докладно описано досвід побудованих центрів, як вони мають виглядати, яку програму і як її реалізовувати.
У 2022 році "Авангард" в Одінцово за перші два роки роботи вишколив понад 60 тисяч юнаків та юначок із Москви та Підмосков’я.
Станом на травень 2023 року лише в одній Ростовській області вже діяли 6 центрів "Авангард".
Також "Авангарди" є Бєлгородській та Воронезькій областях РФ.
В окупованому Криму "Авангарди" запускали поспіхом. Відкриття центру в Керчі пройшло непоміченим для українських моніторингів. Кримська окупаційна влада "підсвічувала" лише "регіональний" центр біля Євпаторії.
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Пройшло лише 11 років війни московської в Україні… МОЖЛИВО, краще ото, на самміти «міру-мір» єрмака+зеленського сподіватися, чим ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ та РОДИНИ, від окупантів ****** після 11 років убивств Українці??!