УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11453 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
848 5

З 1 вересня рашисти запроваджують обов’язковий військовий вишкіл у школах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Росіяни запроваджують військовий вишкіл у школах на окупованих територіях

В усіх школах на окупованих територіях загарбники запроваджують новий предмет "Основи безпеки і захисту Родіни"

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Для учнів випускних 8-х і 10-х класів. Вчителів готує центр "Воїн".

"Ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів "Авангард". Тисячі українських дітей – заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі і в обов’язковому порядку вчитимуться вбивати своїх українських співгромадян", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти створили спеціальний фонд житла, відібраного в українців на ТОТ, - Центр нацспротиву

Центри "Авангард": Що це?

У вересні 2019 року тодішній міністр оборони РФ Шойгу заклав під Москвою камінь у будівництво першого "навчально-методичного Центру військово-патріотичного виховання молоді" під назвою "Авангард". Лише площа, відкритого на початку 2021 році центру, зайняла 28 гектарів.

"Смотрящим" за "Авангардами" був заступник міністра генерал Картаполов.

За рік до повномасштабного вторгнення в Україну Картаполов спрямував главам регіонів "Методичні рекомендації" на 49 сторінках зі створення "Авангардів" у суб’єктах РФ, а також центрів юнармійської підготовки "Будинків Юнармії". У документі докладно описано досвід побудованих центрів, як вони мають виглядати, яку програму і як її реалізовувати.

У 2022 році "Авангард" в Одінцово за перші два роки роботи вишколив понад 60 тисяч юнаків та юначок із Москви та Підмосков’я.

Станом на травень 2023 року лише в одній Ростовській області вже діяли 6 центрів "Авангард".

Також "Авангарди" є Бєлгородській та Воронезькій областях РФ.

В окупованому Криму "Авангарди" запускали поспіхом. Відкриття центру в Керчі пройшло непоміченим для українських моніторингів. Кримська окупаційна влада "підсвічувала" лише "регіональний" центр біля Євпаторії.

Читайте також: На ТОТ Донеччини почались протести через відсутність води, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6671) школа (2205) Центр національного спротиву (811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вони, щось поспішили, в отому Урядовому кварталі95!!!
Пройшло лише 11 років війни московської в Україні… МОЖЛИВО, краще ото, на самміти «міру-мір» єрмака+зеленського сподіватися, чим ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ та РОДИНИ, від окупантів ****** після 11 років убивств Українці??!
показати весь коментар
25.07.2024 12:56 Відповісти
Вже під Маріуполем стягнули 600 дітеи - юнарміиців і набирають 240 нахімовців
показати весь коментар
25.07.2024 13:00 Відповісти
..а в Україні "епохи країни мрій дермака-зєлєнскага" й надалі будуть виховувати ніяких "зайчикОв і бєлочЄк", бо какая разніца - ліш би сАйтісь гдє-та пАсєрєдінє Дніпра..
показати весь коментар
25.07.2024 13:03 Відповісти
І не побачимо ми в цій темі чергової інкарнації авеаннимарії.
показати весь коментар
25.07.2024 13:27 Відповісти
Що тут дивного ,таке було за совітів (і залишилось у кацапів) ,і мало назву "Начальная воєнная подготовка " скорочено НВП. А чим займаються зєлєні стратєгі і наші старшокласники -різною дурнею , в 16 років нікого не ставлять на облік в ТЦК, в 18 років нікого не призивають на строкову службу в нас взагалі відмінили строкову службу ,то хто ж буде контрактником через 10-15 років - пенсіонери ?
показати весь коментар
25.07.2024 13:53 Відповісти
 
 