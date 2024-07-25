Сотні фахівців залучені до розслідування вбивства Фаріон, - МВС
Вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон розслідують сотні фахівців.
Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівців залучені до цих заходів. Щодо версій мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні", - розповіла вона.
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.
У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.
ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.
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спецслужби
(доречі, деякі висновки ВЛК "придатний" - замах на вбивство, буквально).
На шифера-недостріляного, уся рать татарова, пішла на походеньки …
Те що відео спливло у кацапів через 2 дні означає що або виконавець виїхав через кордон, або його куратор. 95 відсотків.
Перевіряйте всіх хто перетнув кордон з часу вбивства.
Хто вона така. Обісрала захисників України ромсійськомовних, натворила горя дітям. Яке правво вона мала це робити. Та хай не триндять про любов та повагу до неї студентів.
Хто ти такий?
Але триндіти тобі ж не заборонять.
Фаріон поховали з кулею в голові. Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі. Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника. В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
У випадку з шереметом були такі справи і та ж притула знала більше ніж ми як громадськість. але слідство ви бачили як розпорядилося: «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси» і поїхали - винуваті українські патріоти. Добре, що журналісти тоді виявили стеження за місцем закладки бувшого офіцера сбу(кгб). а бувших небуває. тож слід потягся до лукашенка а виконували місцеві наймити. можливо сама притула доклала руку. бо занадто регулярно втрачаютоь життя її соратники.
Все, про що ми чуємо, читаємо у змі, - це лише вершина айсберга. А під водою там стільки всього заховано, що інколи можеш витягти зовсім неочікуваний улов.
вигода хоч і неявна була й для адміністрації зедента так званої опи - інформаційна буря застелила надійне покривало над перемовинами з китаєм, намагання підписання якихось мирних договорів, про що суспільство не має достатнього уявлення. так, на рівні слухів. Та й розмови про абсолютну нелегітимність зеленського а разом з ним і його кількох менеджерів у керма держави після 20 травня перестали бути на слуху більшості оглядачів і "експертів". Все затінило оте гучне вбивство.
для української спільноти вбивство хоч когось в Україні не є не те що вигідним, воно є недопустимим. Бо ми - цивілізовані люди і прагнемо відстоювати свою точку зору в дискусії без матюків та обливанням бруду опонента. А не так як дехто на сторінках цензора. Для мене особисто краще аби Ірина Фаріон була й досі жива. Її можна було б і далі звинувачувати у знавіснілій нерозумній поведінці та свідомій чи несвідомій роботі на користь кремля. А зараз мене як і багатьох інших тут на цензорі дивує якась абсолютна самовпевненість, що попри таку поведінку їй нічого не загрожує. Дивує, що вона не приложила анітрохи зусиль для своєї безпеки. Здається, вона була членом політбюро партії? - це що - всіх членів політбюро можна так легко перестріляти як куріпок на полі? Чому виїзжала на таксі в темний час доби, коли вимикали світло. Що - раніше не можна було? питань більше ніж відповідей. Якби я уважно слухав її інтерв'ю та вивчав її діяльність на посаді пофесора чи у видавництвах, то мав би більш зважену думку. а так, я абсолютно не цікавився її діяльністю після відвідання нею дитсадка. Та випадково чи з посилання подивився вирізку з інтерв'ю з соколовою.
що професори не завжди розумні люди, я вже переконуюся не вперше. достатньо було познайомитися з діяльністю професора біліченко (здається із Черкас). та й завкафедрою математики Криворізького університету років з двадцять тому не міг би похвалитися якоюсь мудрістю. А ви певно могли привести прикладів із свого життя не менше. Ми взагалі не завжди можемо правильно розуміти ситуацію. Бо все, що ми маємо у своїй голові, воно йде лише від Всевишнього або його противника. І коли у тебе є ангел-охоронець, ти інколи дивом уникаєш наглої смерті. Чому покійна так легковажила - не мені про це судити. Але легковажність видна неозброєним оком.