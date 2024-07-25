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Сотні фахівців залучені до розслідування вбивства Фаріон, - МВС

Вбивство Фаріон розслідують сотні фахівців

Вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон розслідують сотні фахівців.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівців залучені до цих заходів. Щодо версій мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні", - розповіла вона.

Читайте: На честь Фаріон у Львові назвуть вулицю, - міськрада

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

Читайте також: Буданов про вбивство Фаріон: Загинула за українську позицію. Ворог прагне використати будь-які інструменти

Автор: 

МВС (3500) вбивство (3082) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+8
Навіщо нам це стадо мусорів, їхня ефективність дорівнює нулю, для них головне щоб на самих себе не вийти. Усіх на фронт.
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25.07.2024 13:39
+7
А скільки фахівців залучено до розслідування вбивств людей у відділках ТЦК?
(доречі, деякі висновки ВЛК "придатний" - замах на вбивство, буквально).
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25.07.2024 13:41
+6
Ну якщо сотні, тоді точно,,глухар" !!
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25.07.2024 13:34
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Ну якщо сотні, тоді точно,,глухар" !!
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25.07.2024 13:34 Відповісти
цур вас, то ж справжні зарезервовані *******...
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25.07.2024 13:47 Відповісти
А не знайдуть - всі ці сотні на фронт. Кому треба такі довбодятли?
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25.07.2024 13:52 Відповісти
Знайдуть ?
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25.07.2024 13:34 Відповісти
не знайдуть
спецслужби
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25.07.2024 13:36 Відповісти
Навіщо нам це стадо мусорів, їхня ефективність дорівнює нулю, для них головне щоб на самих себе не вийти. Усіх на фронт.
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25.07.2024 13:39 Відповісти
А скільки фахівців залучено до розслідування вбивств людей у відділках ТЦК?
(доречі, деякі висновки ВЛК "придатний" - замах на вбивство, буквально).
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25.07.2024 13:41 Відповісти
Як хлопчина, що від припадку епілепсії на нулі в першому ж бою загинув((( самий перший оприлюднений випадок був. Так тихенько все й зам'яли, ніхто не переглянув інструкції, щоб таке не повторювалось, ніхто не посилив кримінальну відповідальність..
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25.07.2024 13:57 Відповісти
Головне, шо всі - при ділі!
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25.07.2024 13:42 Відповісти
Хоть би на Патріота Червінського, у привладних хватило йолопів!!
На шифера-недостріляного, уся рать татарова, пішла на походеньки …
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25.07.2024 13:43 Відповісти
Кацапи знайшли виконавця з парамілітарних молодіжних організацій через телеграм.
Те що відео спливло у кацапів через 2 дні означає що або виконавець виїхав через кордон, або його куратор. 95 відсотків.
Перевіряйте всіх хто перетнув кордон з часу вбивства.
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25.07.2024 13:43 Відповісти
ОПу перевіряти не треба?
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25.07.2024 13:53 Відповісти
Дуже вигідна версія для зелених -російський слід , що б поховати розслідування . А може наші вбили , хтось сильно на неї образився , або комусь дуже заважала ?
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25.07.2024 13:54 Відповісти
Вчера в Москве кого надо взорвали. По моему, Цензор писал. Вычислили, убег в Турцию. Вечером турки арестовали.
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25.07.2024 13:54 Відповісти
Чесно кажучі мені на неї плювати.
Хто вона така. Обісрала захисників України ромсійськомовних, натворила горя дітям. Яке правво вона мала це робити. Та хай не триндять про любов та повагу до неї студентів.
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25.07.2024 13:54 Відповісти
по любому треба знайти і виконавців і замовників.
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25.07.2024 13:57 Відповісти
На лицо конфликт с студентом,но так всем не интересно,только до монгольской контрразведки не добрались.
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25.07.2024 13:58 Відповісти
А мені, чесно кажучи, плювати на тебе і на твою думку.
Хто ти такий?
Але триндіти тобі ж не заборонять.
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25.07.2024 15:00 Відповісти
Злые языки пишут что дело в пули. Пули до сих пор нет.
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25.07.2024 13:56 Відповісти
та не може бути! мене вчора задзьобали на форумі коли я писав про кулю. куля мусить бути у хірурга в схроні
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25.07.2024 14:01 Відповісти
Или её никто не доставал.
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25.07.2024 14:03 Відповісти
вам передати повний список, що повинно бути в схроні?
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25.07.2024 14:22 Відповісти
Чому ці сотні здоробих лобів не розслідують дивер. групи на передовій? А ця особа з провокативними ескападами, коли треба зшивати Україну, з ножницями наперевіс кидалася руйнувати. Або провокатор або без клепки.
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25.07.2024 14:29 Відповісти
Авакова звільнили після вбивства Шеремета,а клименко після вбивства Фаріон.
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25.07.2024 14:35 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 24.07.2024
Фаріон поховали з кулею в голові. Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі. Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника. В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
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25.07.2024 15:04 Відповісти
Не знайдуть!! це як вбивство Чорновола, як вбивство Гонгадзе.
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25.07.2024 15:32 Відповісти
писав у сусідній гилці на цю тему: вбивство фаріон ще не розслідуване. і версії про суспільну діяльність та з особистих мотивів насправді не можуть бути лише двома версіями. Бо завжди треба двитися вигоду. з політичного боку вигодою скористалася Свобода зробивши похорон загиблої досить урочистим і гучним. Промови про героїчну смерть до того, як слідство ще й не вийшло на конструктивну дорогу з політичної точки зору правильні. Але чисто з людської... Адже може бути просто помста за погану оцінку - як справедливу так і не справедливу. А ще можуть бути і фінансові справи.
У випадку з шереметом були такі справи і та ж притула знала більше ніж ми як громадськість. але слідство ви бачили як розпорядилося: «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси» і поїхали - винуваті українські патріоти. Добре, що журналісти тоді виявили стеження за місцем закладки бувшого офіцера сбу(кгб). а бувших небуває. тож слід потягся до лукашенка а виконували місцеві наймити. можливо сама притула доклала руку. бо занадто регулярно втрачаютоь життя її соратники.
Все, про що ми чуємо, читаємо у змі, - це лише вершина айсберга. А під водою там стільки всього заховано, що інколи можеш витягти зовсім неочікуваний улов.
вигода хоч і неявна була й для адміністрації зедента так званої опи - інформаційна буря застелила надійне покривало над перемовинами з китаєм, намагання підписання якихось мирних договорів, про що суспільство не має достатнього уявлення. так, на рівні слухів. Та й розмови про абсолютну нелегітимність зеленського а разом з ним і його кількох менеджерів у керма держави після 20 травня перестали бути на слуху більшості оглядачів і "експертів". Все затінило оте гучне вбивство.

для української спільноти вбивство хоч когось в Україні не є не те що вигідним, воно є недопустимим. Бо ми - цивілізовані люди і прагнемо відстоювати свою точку зору в дискусії без матюків та обливанням бруду опонента. А не так як дехто на сторінках цензора. Для мене особисто краще аби Ірина Фаріон була й досі жива. Її можна було б і далі звинувачувати у знавіснілій нерозумній поведінці та свідомій чи несвідомій роботі на користь кремля. А зараз мене як і багатьох інших тут на цензорі дивує якась абсолютна самовпевненість, що попри таку поведінку їй нічого не загрожує. Дивує, що вона не приложила анітрохи зусиль для своєї безпеки. Здається, вона була членом політбюро партії? - це що - всіх членів політбюро можна так легко перестріляти як куріпок на полі? Чому виїзжала на таксі в темний час доби, коли вимикали світло. Що - раніше не можна було? питань більше ніж відповідей. Якби я уважно слухав її інтерв'ю та вивчав її діяльність на посаді пофесора чи у видавництвах, то мав би більш зважену думку. а так, я абсолютно не цікавився її діяльністю після відвідання нею дитсадка. Та випадково чи з посилання подивився вирізку з інтерв'ю з соколовою.
що професори не завжди розумні люди, я вже переконуюся не вперше. достатньо було познайомитися з діяльністю професора біліченко (здається із Черкас). та й завкафедрою математики Криворізького університету років з двадцять тому не міг би похвалитися якоюсь мудрістю. А ви певно могли привести прикладів із свого життя не менше. Ми взагалі не завжди можемо правильно розуміти ситуацію. Бо все, що ми маємо у своїй голові, воно йде лише від Всевишнього або його противника. І коли у тебе є ангел-охоронець, ти інколи дивом уникаєш наглої смерті. Чому покійна так легковажила - не мені про це судити. Але легковажність видна неозброєним оком.
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25.07.2024 15:59 Відповісти
 
 