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Новини Війна
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Сікорський про дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю: "Крапля камінь точить"

Сікорський прокоментував дозвіл бити по РФ західною зброєю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що рано чи пізно Україна отримає дозвіл на удари західною зброєю по території РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи питання щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території РФ, Сікорський сказав: "Крапля камінь точить".

"Ми вже мали багато таких дискусій. Про Leopard, про західну техніку взагалі, про F-16. І сьогодні ми обговорюємо, чи дозволено Україні заздалегідь збивати російські крилаті ракети, які летять у бік їхніх дитячих лікарень. На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки і атакувати аеродроми, з яких вони злітають", - пояснив міністр.

На запитання, чи досі західні політики бояться того, що зробить Путін, якщо НАТО дозволить Україні робити більше, він відповів: "Ні".

"Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою", - додав глава МЗС Польщі.

Також читайте: У ЄС тривають дискусії щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, - Сікорський

Автор: 

зброя (7439) Сікорський Радослав (243)


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Топ коментарі
+4
дякую, пане Радослав, Про "пізно" було дуже оптимістично та потужно.
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25.07.2024 14:29
+4
ВОДА КАМІНЬ ТОЧИТЬ ДОВШЕ НІЖ ЕВРОПА ДРОЧИТЬ.
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25.07.2024 14:43
+4
********* все хтось винуватий,і ******** не розуміють, шо їх найвчлічайшому цім кажуть - не кради ***** гроши, а вкладай їх у зброю, власну, далекобійну.
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25.07.2024 15:01
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рано чи пізно Україна отримає дозвіл на удари західною зброєю по території РФ

Радше за все - пізно.
Запізно.
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25.07.2024 14:19 Відповісти
Крапля камінь точить,
НАТО прутня дрочить...
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25.07.2024 14:25 Відповісти
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25.07.2024 14:49 Відповісти
коли до Польщі залетить щось велике з кацапії...
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25.07.2024 14:26 Відповісти
Вже залітало, списали на "українське ППО".
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25.07.2024 14:27 Відповісти
... вони зроблять вигляд, що не бачать. Як Румунія вже другий день поспіль.
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25.07.2024 15:02 Відповісти
Коли на кордонах з ЄС русня стояти буде?
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25.07.2024 14:25 Відповісти
Вони ж не криючись, офіційно заявляли, що для відновлення боєздатності європейським країнам потрібно 2-3 роки. Це відповідь на те, скільки років вони будуть дозовано підливати масло у вогонь нашої війни...
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25.07.2024 14:52 Відповісти
А що до логістики на ТОТ,хто не дає дозвіл??))
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25.07.2024 14:28 Відповісти
Дискусія про те чи можна Украіні бити у відповідь -- коли нас вбивають кожен день - вони себе чують? - це піздєц
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25.07.2024 14:29 Відповісти
Не було ніякої заборони, це все Зе почав волати раз за разом, Західу довелось реагувати.
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25.07.2024 15:32 Відповісти
але струя точить скоріше...
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25.07.2024 14:29 Відповісти
дякую, пане Радослав, Про "пізно" було дуже оптимістично та потужно.
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25.07.2024 14:29 Відповісти
ВОДА КАМІНЬ ТОЧИТЬ ДОВШЕ НІЖ ЕВРОПА ДРОЧИТЬ.
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25.07.2024 14:43 Відповісти
********* все хтось винуватий,і ******** не розуміють, шо їх найвчлічайшому цім кажуть - не кради ***** гроши, а вкладай їх у зброю, власну, далекобійну.
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25.07.2024 15:01 Відповісти
Вони не можуть не красти, там клініка. Невиліковні...
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25.07.2024 16:04 Відповісти
інколи просто вже капець. цей гнилий світ зовсім звівся. просто подумайте - йде війна, одній стороні дають зброю, але кажуть, що використовувати її можна тільки в цьому квадраті, а в інших ні, бо ми так бачимо цю війну і дуже всього на світі боїмося, особливо приймати дорослі рішення. Та ще й тією стороною одночасно торгуємо і спілкуємося. Іншій же стороні пох на це все і вона навіть радіє, що та сторона такі ідіоти і сцикуни... ось в такому світі ми живемо - все перевернуто з ніг на голову
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25.07.2024 15:29 Відповісти
ФАКТ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ БРЕХАВ НА ВЕСЬ СВІТ ЩО НЕ БУЛО НІЯКИХ ВАГНЕРІВЦІВ,
А ЗБРЕХАТИ ЩО БРИТАНСЬКІ РАКЕТИ SEA SHADOW ЯКІ ПАДАЮТЬ НА МОСКВУ
ТО УКРАЇНСЬКИ НЕПТУНИ ЧОМУСЬ НЕ МОЖЕ
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25.07.2024 15:30 Відповісти
фраза "рано чи пізно Україна отримає дозвіл " безглузда бо "рано" вже пройшло а "пізно" стосовно зброї не має сенсу. Замість того щоб виготовляти власну зброю ми слухаємо пустопорожні обіцянки, гаємо час і втрачаємо людей
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25.07.2024 15:31 Відповісти
тобто розхеряченої ракетою дитячої лікарні для європи та світу - недостатньо?
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25.07.2024 15:50 Відповісти
У нас больниц и электростанций уже не очень много как бы осталось... Передайте американским деятелям, не тяните с ответом!!!
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25.07.2024 16:38 Відповісти
 
 