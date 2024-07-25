Сікорський про дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю: "Крапля камінь точить"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що рано чи пізно Україна отримає дозвіл на удари західною зброєю по території РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи питання щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території РФ, Сікорський сказав: "Крапля камінь точить".

"Ми вже мали багато таких дискусій. Про Leopard, про західну техніку взагалі, про F-16. І сьогодні ми обговорюємо, чи дозволено Україні заздалегідь збивати російські крилаті ракети, які летять у бік їхніх дитячих лікарень. На мою думку, Україна має право і повинна мати можливість збивати літаки і атакувати аеродроми, з яких вони злітають", - пояснив міністр.

На запитання, чи досі західні політики бояться того, що зробить Путін, якщо НАТО дозволить Україні робити більше, він відповів: "Ні".

"Я не бачу, щоб Путін стримувався. За винятком того, що він ще не використав ядерну зброю, я думаю, що він використовує все, що у нього є. Включаючи гігантські бомби, якими він знищує цивільні поселення. Всі звірства, на які він здатен, вже застосовуються на полі бою", - додав глава МЗС Польщі.

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