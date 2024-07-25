У ЄС тривають дискусії щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, - Сікорський
На рівні Європейського Союзу наразі тривають дискусії щодо повернення українських чоловіків, які ухиляються від виконання службових обов'язків, в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Зокрема, наголосив Сікорський, можна поставити такі умови перебування українців у ЄС, які стимулюватимуть чоловіків виконувати свій обов’язок захищати Батьківщину.
Сікорський зазначив, що в ході розв’язаної РФ війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців.
"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину, і Польща знаходиться в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби", – сказав він.
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Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Ви думали за Україну будуть вмирати європейці ?
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1) Чому на твою тупорилу думку за Україну потрібно вмирати? Я думав за Україну потрібно жити, вижити і розвиватись....
А вам моральним уродам лиш би хтось вмирав.... Ось вона моральна дегенеративність ура-патріотів...
2) По всіх коментах, замітно що цей популістичний вкид (який раз на пів року відбувається) спрацював лише на тебе, і можливо ще на одиного-двох хом'ячків..... Невже вам клоунам немає чим зайнятись?)
П.С -
В сім'ях корінних європейців одна-три дитини, а у мусульман п'ятеро-десятеро дітей.
Питання: хто буде правити Європою через одно-два покоління?
P.S. Коли буде функція редагування коментів?
наприклад: припинення будь-яких соціальних виплат і заборона на працю
довго ви протримаєтесь на українських заощадженнях ?
чи я щось пропустив ?
ЄвропуУкраїну,
а не бігати як тупі вівці через Тису
П.С - ти вже подумав як будеш вирішувати волинське питання? Ато дивлюсь ти захисник наш аж дуже активний
ухилянт дурний, але хитрий
а німці ой як НЕ хочуть воювати самі із кацапами
хіба що побіжуть далі, наприклад в Центральну африканську республіку, в борщ таможньому правителю-людожеру
ці хлопи дуже ******* дезертирів та емігрантів загалом!
- адекватно, Грігорій !
саме так і буде
якісь тупі вівці ще думають, що американці пошлють в Україну своїх солдат вмирати, а українським ухилянтам будуть платити в Америках-Європах соціальне пособіє
По его мнению, в вопросе вступления Украины в ЕС должен быть предъявлен ультиматум. «Не будет вступления Украины в Евросоюз, если не будет урегулирования Волынского вопроса», - сказал политик.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без покаяния за Волынскую резню и эксгумации останков поляков убитых на территории Украины Киеву «нечего мечтать о вступлении в ЕС».
«Без решения этого вопроса - и многие украинцы это уже тоже осознают - Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», - отметил Яблонский.
Ну одні точно масово вмирають за ефімерну мету)))) з того теж смішно?)
Доречі ти ліпше закрий хавало і йди співай "ще не вмерла...." клоун
Найкраща в світі медицина, але доки дочекаєшся в черзі на лікаря то рак буде на остатній стадії.
Довша тривалість життя, але тільки прогнозована в майбутньому, а якщо взяти минулорічні дані то ніякої довгої тривалості немає.
Крутий паспорт і безвіз скрізь, але з Польським паспортом безвізу більше і в рейтингу він вищий.
Я вже не буду згадувати про високі податки та дурні ціни на все