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У ЄС тривають дискусії щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, - Сікорський

Радослав Сікорський

На рівні Європейського Союзу наразі тривають дискусії щодо повернення українських чоловіків, які ухиляються від виконання службових обов'язків, в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Зокрема,  наголосив Сікорський, можна поставити такі умови перебування українців у ЄС, які стимулюватимуть чоловіків виконувати свій обов’язок захищати Батьківщину.

Сікорський зазначив, що в ході розв’язаної РФ війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину, і Польща знаходиться в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде діалог із Молдовою щодо повернення чоловіків-втікачів призовного віку, - посол Шевченко

 

Автор: 

Сікорський Радослав (243) Україна (5868) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+32
Тобто негрів і арабів ви повернути не збираєтесь? Доречі у них там теж війни. Чи вони мають жити шикарно а ми воювати 100 років за класне життя негрів?
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25.07.2024 14:02
+19
А ви їх спробуйте повернути. Це вам не українці. Миттю влаштують паріжскіє ночі.
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25.07.2024 14:06
+17
Михайло все вірно написав про упереджене ставлення поляків до України. Бо вони свою сраку захищають за рахунок України, але й палки в коліса ставлять.
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25.07.2024 14:09
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Тобто негрів і арабів ви повернути не збираєтесь? Доречі у них там теж війни. Чи вони мають жити шикарно а ми воювати 100 років за класне життя негрів?
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25.07.2024 14:02 Відповісти
А ви їх спробуйте повернути. Це вам не українці. Миттю влаштують паріжскіє ночі.
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25.07.2024 14:06 Відповісти
Українці 300 років були кріпаками ,це теж дало свої ознаки...
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25.07.2024 15:18 Відповісти
Пане Михайле, Вас так цікавлять долі негрів з арабами???
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25.07.2024 14:07 Відповісти
Михайло все вірно написав про упереджене ставлення поляків до України. Бо вони свою сраку захищають за рахунок України, але й палки в коліса ставлять.
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25.07.2024 14:09 Відповісти
А чванитесь, що ми Польщу

Колись завалили!..

Правда ваша: Польща впала,

Та й вас роздавила!
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25.07.2024 14:13 Відповісти
Дурні барани ухилянти !

Ви думали за Україну будуть вмирати європейці ?

.
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25.07.2024 14:12 Відповісти
Ми не думали, що за Європу будуть вмирати українці, котрих з тої Європи ще вигнати хочуть, щоб мусліми добре жили.
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25.07.2024 15:52 Відповісти
Доречі два цікавих факти про твою диградованість)))
1) Чому на твою тупорилу думку за Україну потрібно вмирати? Я думав за Україну потрібно жити, вижити і розвиватись....
А вам моральним уродам лиш би хтось вмирав.... Ось вона моральна дегенеративність ура-патріотів...
2) По всіх коментах, замітно що цей популістичний вкид (який раз на пів року відбувається) спрацював лише на тебе, і можливо ще на одиного-двох хом'ячків..... Невже вам клоунам немає чим зайнятись?)
П.С -
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26.07.2024 00:01 Відповісти
і до них дійде черга. Урсула з приходом на нову каденцію пообіцяла жорстку міграційну політику, щоб такі сили як АДН і Марін Ле Пен не мали козирів у своїх популістиних гаслах перед наступними виборами. бо якщо нічого не робити, то на наступних європейських виборах до влади прийде купа європейських Трампів, подібних Орбану, Ле Пен та іншим..
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25.07.2024 14:24 Відповісти
До влади на наступних і слідуючих виборах будуть приходити вихідці із Африки і Азіїї.
В сім'ях корінних європейців одна-три дитини, а у мусульман п'ятеро-десятеро дітей.
Питання: хто буде правити Європою через одно-два покоління?
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25.07.2024 15:01 Відповісти
одне
P.S. Коли буде функція редагування коментів?
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25.07.2024 15:03 Відповісти
так. це дійсно дуже актуальне питання. тому це варто вже зараз виправляти. не запускати нових мігрантів і депортувати назад на піски і болота найбільш неадекватних і непрацюючих.
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25.07.2024 15:38 Відповісти
Жінки мусульманки взагалі не працюють, релігія не дозволяє, а їх чоловіки теж дуже рідко працюють. Живуть в соціальному житлі на виплати на неповнолітніх дітей.
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25.07.2024 16:58 Відповісти
А все тому, що батьківщина негрів та арабів десь далеко. А Україна поряд з Польщею. Тому поляки перші зацікавлені в тому щоб Україна встояла і воювала далі. Наступні будуть вони.
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25.07.2024 16:26 Відповісти
Та ніхто нікого не повертатиме. Так. Аби пагаваріть
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25.07.2024 16:44 Відповісти
Європейське законодавство не обійти, а українській владі ллють у вуха те, що їй приємно чути.
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25.07.2024 14:07 Відповісти
То не владі , а диванним боневтікам,які думають кого ще б відправити на фронт замість себе. І що то за службові обов'язки?
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25.07.2024 14:11 Відповісти
є тисяча і один легальний засіб примусити людину покинути країну

наприклад: припинення будь-яких соціальних виплат і заборона на працю
довго ви протримаєтесь на українських заощадженнях ?
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25.07.2024 14:16 Відповісти
Знову війна для бідних?)
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25.07.2024 15:20 Відповісти
ми ще НЕ вступили в ЄС та НАТО, а отже, навіть формально НЕ належим до "золотого міліарду"

чи я щось пропустив ?
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25.07.2024 15:43 Відповісти
Не розчаровуйте мене) Навіть рашисти вважають, що вони з того золотого мільярду, а ми що гірші?
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25.07.2024 15:45 Відповісти
Українськи чоловіки мають захищати Європу, яка виражала стурбованість замість надання зброї і все ніяк не може виділити достатньо грошей на зброю, бо виборцям не подобається здорожчання палива. Як вони планують розрахуватись за свій захист, як планують оплатити сотні тисяч загиблих воїнів?
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25.07.2024 14:07 Відповісти
Українськи чоловіки мають захищати Європу Україну,

а не бігати як тупі вівці через Тису
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25.07.2024 14:19 Відповісти
А хто сказав шо мають? Конституція? Точно?
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25.07.2024 16:43 Відповісти
о який побідун ура-патріот)))) об'явився.... Важай потім не обісрись синьо-жовтим проносом коди виявиться це все черговим популістичним брєдом.....
П.С - ти вже подумав як будеш вирішувати волинське питання? Ато дивлюсь ти захисник наш аж дуже активний
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25.07.2024 23:29 Відповісти
Здається, скоро у мАцкви не буде проблем з поповненням особового складу...
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25.07.2024 14:08 Відповісти
щас, ухилягти з Європи побіжать здихати в кацапських мясних бонзай атаках на моциках

ухилянт дурний, але хитрий
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25.07.2024 14:21 Відповісти
мАцва з такими хитрими поратись вміє, досвід великий.
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25.07.2024 14:22 Відповісти
ще раз: ухилянт дурний, але хитрий
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25.07.2024 15:16 Відповісти
Русня ще хитріша.
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25.07.2024 15:20 Відповісти
Сашко ти дурко наш)))).... Як там захист неньки?)
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25.07.2024 23:30 Відповісти
Шукай-но вітра в полі...
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25.07.2024 14:11 Відповісти
буде команда "фас" німецьким поліцаям, то виловлять всіх ухилянтів як німецькі овчарки

а німці ой як НЕ хочуть воювати самі із кацапами
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25.07.2024 14:25 Відповісти
та ні не судіть усіх по прикладу трьох СНГ-шних братів акробатів)
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26.07.2024 00:19 Відповісти
Монако забито здоровыми лбами из штурмового батальона "Монако",на у лицах и в спортзалах полно патриотов из украинской элиты пора их отправить на фронт для перелома ситуации.Тем более что это они довели страну до такой ситуации и свалили..
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25.07.2024 14:11 Відповісти
Монако не входит в ЕС.
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25.07.2024 16:09 Відповісти
Ага, саме для того ухилянти платили по 10к доларів, щоб повертатися воювати.
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25.07.2024 14:13 Відповісти
а куда вони дінуться ?

хіба що побіжуть далі, наприклад в Центральну африканську республіку, в борщ таможньому правителю-людожеру
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25.07.2024 14:27 Відповісти
купа країн у Європі є ще. Там само є острівні держави. Так само та ж Британія, яка 100% нічого нікому не видасть. Так само США є)))) я вас умоляю. Ніхто нічого нікому не буде "видавати". Бо у ЄС людське життя цінують більше ніж "обв"язок вмерти за хату сусіда". І є закони. І є 1% ВВП, який українці заробили за минулий рік для Польщі. Тому - це все п..ж
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25.07.2024 16:41 Відповісти
Надаль у ВВП дещо інші погляди на цінність життя європейців і навіть своїх громадян. Та і самі європейці західні чомусь повинні думати про життя громадян України, більше, аніж своїх громадян? Простіше: що ви, куме, пиз...дите?!
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25.07.2024 18:21 Відповісти
А шо, вони платили у касу ЄС?
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25.07.2024 14:54 Відповісти
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25.07.2024 15:18 Відповісти
1% ВВП Польщі одними податками. Мало?
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25.07.2024 16:42 Відповісти
Мало. Працюйте більше. Польща невдоволенв - хоче вас вернути .
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25.07.2024 21:06 Відповісти
До кожного, примусово повернутого українця, треба додати по 2 польських фермера і по 2 угорських ******...
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25.07.2024 14:20 Відповісти
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25.07.2024 14:58 Відповісти
Переплывут Алтантический океан...
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25.07.2024 14:24 Відповісти
як Тису
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25.07.2024 14:28 Відповісти
в Америці ухилянтів радо зустрінуть Трампон, Венс та Скажена Меджоі Грін разом із обвішами зброєю ред-неками
ці хлопи дуже ******* дезертирів та емігрантів загалом!

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25.07.2024 14:39 Відповісти
от скажи чесно чому населення цієї помилки історії настільки диградоване і тупориле? То так борщ діє?)
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25.07.2024 23:34 Відповісти
таки да. от тільки Майк Джонсон говорив у день голосування з виділення Україні пакету допомоги, що краще виділити Україні пакет допомоги, ніж посилати туди своїх солдат... логічно? логічно. тож логічно припустити, що так само логічно вони з часом скажуть, що краще відправити в Україну українських "біженців", ніж наших солдат. звісно, що це не точно, проте і такого розвитку подій не варто виключати. Теж саме може бути і в Канаді, оскільки країна входить в Західний світ.. єдиний варіант пливти у Мексику, Гондурас, Бразилію та інші країни. в Колумбії досить непогано зараз. І вона має статус головного союзника США поза блоком НАТО.
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25.07.2024 14:35 Відповісти
- логічно, Константін !
- адекватно, Грігорій !

саме так і буде
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25.07.2024 14:40 Відповісти
в колах друзів України мусіруєтся тема заміни в Європі американських солдат українськими, наприклад Борис Джонсон закинув цю ідею Трампону

якісь тупі вівці ще думають, що американці пошлють в Україну своїх солдат вмирати, а українським ухилянтам будуть платити в Америках-Європах соціальне пособіє
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25.07.2024 15:25 Відповісти
все так, але заміняти будуть не ухилянтами. Не для того вони Тису перепливали!
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26.07.2024 00:57 Відповісти
Ви мали на увазі Майкла Джексона?! Ймо!
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25.07.2024 15:26 Відповісти
ніт. спікера нижньої палати Конгресу Майка Джонсона..
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25.07.2024 15:34 Відповісти
Порожні балачки.
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25.07.2024 14:35 Відповісти
Сикорский всю свою карьеру (и своей жены) посвятил тому чтобы оторвать Украину от мерзкой рашки. И теперь какие-то ухилянты хотят все испортить.
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25.07.2024 14:38 Відповісти
Польша поддерживает Украину, как только может, хотя в двусторонних отношениях не все идеально, учитывая спорные исторические вопросы. Об этом заявил в эфире телеканала https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-07-23/wladyslaw-kosiniak-kamysz-w-gosciu-wydarzen-ogladaj/ Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его мнению, в вопросе вступления Украины в ЕС должен быть предъявлен ультиматум. «Не будет вступления Украины в Евросоюз, если не будет урегулирования Волынского вопроса», - сказал политик.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без покаяния за Волынскую резню и эксгумации останков поляков убитых на территории Украины Киеву «нечего мечтать о вступлении в ЕС».

«Без решения этого вопроса - и многие украинцы это уже тоже осознают - Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», - отметил Яблонский.
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25.07.2024 14:56 Відповісти
А они не хотят извиниться сначала за полонизацию и пацификацию украинцев и преступления армии Крайовой? За чистки украинцев с помощью польских шуцманшафтбатальйонов? И что делали поляки на украинской Волыни? А куда делись местные украинцы, а?
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25.07.2024 15:25 Відповісти
ремствування з приводу Волинської трагедії то дєтський лєпєт у порівнянні із пред'явою до Німеччини виплатити репарації та контрибуції за Другу світову
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25.07.2024 15:27 Відповісти
А как же выдавать если на фермах уже некому вкалывать.
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25.07.2024 14:53 Відповісти
Вкалывать есть кому, но поляки за такие деньги работать не будут, приезжим платят гораздо меньше, так везде и поэтому гастарбайтеры выгодны. К примеру немцы не будут работать за деньги, которые платят в Германии полякам.
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25.07.2024 15:06 Відповісти
Даже если допустить что зарплата примерно одинакова, такое иногда бывает если гастарбайтер высокой квалификации, есть такие нюансы как условия труда, перерывы на обед и выходные, всякие там страховки и гарантии, приезжие реально вкалывают и с ними не церемонятся.
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25.07.2024 15:26 Відповісти
але коли дійде до мобілізації поляка-фермера, то на фронт відправлять українця-робітника
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25.07.2024 15:29 Відповісти
А ти прямо тішишся, що українці вмирають.....
Ну одні точно масово вмирають за ефімерну мету)))) з того теж смішно?)
Доречі ти ліпше закрий хавало і йди співай "ще не вмерла...." клоун
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25.07.2024 23:39 Відповісти
Не меліть пурги, поляк в Німеччині працює на таких самих правах, як і німець, і взагалі в будь-якій країні ЄС.
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25.07.2024 15:32 Відповісти
Брєд, в Німеччині і німцям, і полякам за одну й ту саму роботу платять однаково.
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25.07.2024 15:31 Відповісти
В Германии поляков презирают, в любом анекдоте если кто-то тупой, то это польский водопроводчик, турок не любят, а поляков именно презирают. Но по возможности нае*бут обоих.
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25.07.2024 15:35 Відповісти
Не має значення. Суть в тому, що ви брешете - описана вами дискримінація сплати праці в Німеччині відсутня, бо карається законом. А ваші статеві фантазії про те, хто там кого "презирає" залиште собі, москворотим тут на слово ніхто не повірить усе одне
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25.07.2024 15:38 Відповісти
Какие ещё законы, по всей Европе сеть работорговли, паспорт забрали и вперёд ишачить, дамочки работают несколько иначе.
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25.07.2024 15:42 Відповісти
це міф. Таку х уйню можна почути тільки від дурного москаля який ніде не був і нічого окрім зомбоящика не бачив
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25.07.2024 15:48 Відповісти
Не так давно был скандал, пара поляков умерли в Италии прямо в поле от теплового удара, потом ещё выяснилось что у них недоедание было и куча всяких болячек, хотя это было в Италии контролировали грязный бизнес работорговли албанцы. Где-то на севере Италии всё это было, там рабов п*здец из всей стран Восточной Европы.
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25.07.2024 15:54 Відповісти
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25.07.2024 18:07 Відповісти
парагвайские новости
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25.07.2024 18:14 Відповісти
Короче говоря,украинцы уже хуже рабов...Африканцы и арабы по сравнению с ними-"голубая кровь" ЕС обсуждает..а не пошло бы ЕС нах... Из Украины реально слепили буфер для защиты от кацапов.Помогать по полной программе не хотят.А вы здыхайте там годами-украинские терпилы.А если нужно,мы вас сраной метлой выгоним обратно. Это полный пздц.. Такого лохотрона,история пожалуй еще не знала по отношения к какой либо стране и нации в целом..
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25.07.2024 16:21 Відповісти
Я прямо бачу, як Сікорський відмовився від 1% ВВП
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25.07.2024 16:39 Відповісти
Знайомий до війни працював в Польщі. Вже у 2022 виїхав по програмі в Канаду. І повертатися не збирається. Ось до такі людт які встигли виїхати до Канади та США воювати навряд чи будуть.
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25.07.2024 16:53 Відповісти
Канада в порівняню до Польщі просто помийка, всі ці розмови про прекрасну Канаду лише казочки для дурників.

Найкраща в світі медицина, але доки дочекаєшся в черзі на лікаря то рак буде на остатній стадії.

Довша тривалість життя, але тільки прогнозована в майбутньому, а якщо взяти минулорічні дані то ніякої довгої тривалості немає.

Крутий паспорт і безвіз скрізь, але з Польським паспортом безвізу більше і в рейтингу він вищий.

Я вже не буду згадувати про високі податки та дурні ціни на все
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25.07.2024 18:01 Відповісти
Поедут в рашку, Казахстан итд. Делов то. Евпропка на жопе ровно сидеть будет пока мы будем орду держать? Щас, разбежались
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26.07.2024 03:49 Відповісти
 
 