У ЄС тривають дискусії щодо повернення в Україну чоловіків призовного віку, - Сікорський

На рівні Європейського Союзу наразі тривають дискусії щодо повернення українських чоловіків, які ухиляються від виконання службових обов'язків, в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Зокрема, наголосив Сікорський, можна поставити такі умови перебування українців у ЄС, які стимулюватимуть чоловіків виконувати свій обов’язок захищати Батьківщину.

Сікорський зазначив, що в ході розв’язаної РФ війни Україна страждає від нестачі озброєнь, втоми від війни і зменшення кількості військовослужбовців.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС є сотні тисяч потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою батьківщину, і Польща знаходиться в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби", – сказав він.

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