Прискорити процес переказу заморожених російських капіталів в Україну технічно можливо, але потрібна згода усіх країн, - Сікорський

Швидший переказ заморожених російських капіталів в Україну технічно можливий, але, вимагає одностайності між країнами ЄС. Наразі не вистачає двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він повідомив, що перший транш відсотків від заморожених російських активів, ймовірно, надійде в Україну вже наступного місяця.

"Зараз йдеться про "залучення" цих майбутніх відсотків, щоб Україна отримала великий транш цього року, а потім питання самого замороженого капіталу буде. У G7 вже заявили, що Росія не побачить цих грошей, доки не виплатить Україні репарації за збитки. І збитки більші за ці 300 мільярдів євро", - наголосив Сікорський.

Він підкреслив, що Україна повинна отримати заморожені активи якнайшвидше, щоб використати їх для закупівлі озброєння.

"Це технічно можливо, але для цього потрібна одностайність. Ми переконуємо все більше країн зробити це. У понеділок я розмовляв з міністром закордонних справ Франції" - сказав він.

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Він додав, що для одностайності не вистачає двох країн.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що перші €1,4 мільярда від заморожених активів РФ Україна отримає на початку серпня