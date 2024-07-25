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Прискорити процес переказу заморожених російських капіталів в Україну технічно можливо, але потрібна згода усіх країн, - Сікорський

активи,заморожені

Швидший переказ заморожених російських капіталів в Україну технічно можливий, але, вимагає одностайності між країнами ЄС. Наразі не вистачає двох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він  повідомив, що перший транш відсотків від заморожених російських активів, ймовірно, надійде в Україну вже наступного місяця.

"Зараз йдеться про "залучення" цих майбутніх відсотків, щоб Україна отримала великий транш цього року, а потім питання самого замороженого капіталу буде.  У G7 вже заявили, що Росія не побачить цих грошей, доки не виплатить Україні репарації за збитки. І збитки більші за ці 300 мільярдів євро", - наголосив Сікорський.

Він підкреслив, що Україна повинна отримати заморожені активи якнайшвидше, щоб використати їх для закупівлі озброєння.

"Це технічно можливо, але для цього потрібна одностайність. Ми переконуємо все більше країн зробити це. У понеділок я розмовляв з міністром закордонних справ Франції" - сказав він.

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Він додав, що для одностайності не вистачає двох країн.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що перші €1,4 мільярда від заморожених активів РФ Україна отримає на початку серпня

Автор: 

Сікорський Радослав (243) Україна (5868) заморожені активи (551)


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25.07.2024 14:36 Відповісти
та хай дають, хтось у Європі не дорахується своїх активів у рашцi.. але це нас не стосується.
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25.07.2024 14:42 Відповісти
ІНАКШЕ КАЖУЧИ - ДІРКА ВАМ ВІД БУБЛИКА, А НЕ АКТИВИ.
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25.07.2024 14:37 Відповісти
Інакше кажучи - треба мати професійне дієздатне МЗС. І не забувати, що головним обов'язком Президента є зовнішня політика та оборона.
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25.07.2024 14:41 Відповісти
Так іх ніколи не буде вистачати - якби хотіли то могли б переробити статут - шоб рішення приимати більшістю
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25.07.2024 14:39 Відповісти
Україна, пішла на зустріч, прохань з Угорщини щодо їх банку під санкціями?!?
Скільки, у кожній країні ЄС, є заморожених грошей окупантів з московії, стільки відсотків з цієї суми, кожна країна і відраховує!!

Мабуть, по іншому, це будуть вправи з Камасутри, а не реальні дії!!
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25.07.2024 14:40 Відповісти
Міністр Владислав Косіняк-Камиш «Без розв'язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу»

Україна НЕ зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Про це https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-07-23/wladyslaw-kosiniak-kamysz-w-gosciu-wydarzen-ogladaj/ заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу Polsat News.

https://glavcom.ua/world/world-politics/vstup-ukrajini-do-jes-polshcha-vkotre-nahadala-pro-virishennja-volinskoho-pitannja-1011583.html
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25.07.2024 14:44 Відповісти
Мало одного шантажиста Орбана, вилізло ще одне
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25.07.2024 14:45 Відповісти
Поки маємо Зелю цього не буде.
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25.07.2024 15:22 Відповісти
 
 