Перші €1,5 млрд від заморожених активів РФ спрямуємо на закупівлю озброєння, - Шмигаль

Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Куди підуть кошти?

За його словами, кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК.

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"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Також високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначав, що перші €1,4 мільярда від заморожених активів РФ Україна отримає на початку серпня.