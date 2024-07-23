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Новини
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Перші €1,5 млрд від заморожених активів РФ спрямуємо на закупівлю озброєння, - Шмигаль

Заморожені російські активи

Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Куди підуть кошти?

За його словами, кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК.

Також читайте: Доходи від заморожених активів РФ: Euroclear спрямує перші 1,6 мільярда євро на підтримку України

"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Також високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначав, що перші €1,4 мільярда від заморожених активів РФ Україна отримає на початку серпня.

Автор: 

зброя (7457) Шмигаль Денис (4570) заморожені активи (560)


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Топ коментарі
+7
Не промахніться кишенями
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23.07.2024 15:04
+3
ВАМ ЗЕ ИЛУПКАМ ТРЕБА ТІКАТИ ВІД ВЛАДИ ДО ДЕБАТІВ У США !!! Бо там вже заготовлений аргумент від команди Трампа - за що Україні не можна давати в щупальці ************ допомогу партнерів
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23.07.2024 15:11
+2
Черговий мільйон дронів?
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23.07.2024 15:07
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Не промахніться кишенями
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23.07.2024 15:04 Відповісти
Прямо якась подачка зелі.
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23.07.2024 15:29 Відповісти
Ще один текст номеру для 95-го кварталу ?
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23.07.2024 15:05 Відповісти
Шмигаль планує якою завісою ПРикриє МАРОДЕРНЯ грабування? ШМИГАЛЬ? Він бере нео себе відкрито усі майбутні поповнення офшорів ************?
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23.07.2024 15:07 Відповісти
"...кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК..."

Тільки от на "розвиток" ОПК - то навряд. В кишені ворюг - це напевне...
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23.07.2024 15:06 Відповісти
І шо - невже нічого не вкрадете???
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23.07.2024 15:06 Відповісти
Та й міжнародному суспензорію якась копійчина перепаде...
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23.07.2024 15:10 Відповісти
вкрадуть стільки скільки захочуть бо наріду України байдуже
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23.07.2024 15:35 Відповісти
Черговий мільйон дронів?
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23.07.2024 15:07 Відповісти
бариги мародери
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23.07.2024 15:09 Відповісти
ВАМ ЗЕ ИЛУПКАМ ТРЕБА ТІКАТИ ВІД ВЛАДИ ДО ДЕБАТІВ У США !!! Бо там вже заготовлений аргумент від команди Трампа - за що Україні не можна давати в щупальці ************ допомогу партнерів
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23.07.2024 15:11 Відповісти
Ну що "Велике відновлення" починається,на зелену пилораму дрова підвезли !!))
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23.07.2024 15:14 Відповісти
В Голландии некурящим подросткам выплачивают 200 евро в месяц. В России пенсионерам, проработавшим всю жизнь - 120 евро в месяц.
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23.07.2024 15:21 Відповісти
І?
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23.07.2024 15:29 Відповісти
Не існує такої країни 'голландия"; існують Нідерланди.
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23.07.2024 16:46 Відповісти
Прикольно!
Россiя донатить для ЗСУ!
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23.07.2024 15:41 Відповісти
А Пiськов вже сказав, що месть будет страшной!
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23.07.2024 15:43 Відповісти
І в Гондурасі рівень життя вище ніж свинособачий..
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23.07.2024 15:44 Відповісти
Яке там спрямування, хто цим мародерам вірить? Треба зразу під контролем поставляти зброєю і не інакше.
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23.07.2024 15:49 Відповісти
Не *****,зелена тварино!
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23.07.2024 15:57 Відповісти
А будувати власні заводи пуйло заборонило?
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23.07.2024 16:43 Відповісти
 
 