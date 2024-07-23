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Первые €1,5 млрд от замороженных активов РФ направим на закупку вооружения, - Шмыгаль

Заморожені російські активи

Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает сделать первый взнос почти 1,5 млрд евро уже в этом месяце.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Куда пойдут средства?

По его словам, средства пойдут на закупку необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК.

Также читайте: Доходы от замороженных активов РФ: Euroclear направит первые 1,6 миллиарда евро на поддержку Украины

"Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Также высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отмечал, что первые €1,4 миллиарда от замороженных активов РФ Украина получит в начале августа.

Автор: 

оружие (10198) Шмыгаль Денис (2669) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+7
Не промахніться кишенями
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23.07.2024 15:04
+3
ВАМ ЗЕ ИЛУПКАМ ТРЕБА ТІКАТИ ВІД ВЛАДИ ДО ДЕБАТІВ У США !!! Бо там вже заготовлений аргумент від команди Трампа - за що Україні не можна давати в щупальці ************ допомогу партнерів
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23.07.2024 15:11
+2
Черговий мільйон дронів?
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23.07.2024 15:07
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Не промахніться кишенями
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23.07.2024 15:04 Ответить
Прямо якась подачка зелі.
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23.07.2024 15:29 Ответить
Ще один текст номеру для 95-го кварталу ?
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23.07.2024 15:05 Ответить
Шмигаль планує якою завісою ПРикриє МАРОДЕРНЯ грабування? ШМИГАЛЬ? Він бере нео себе відкрито усі майбутні поповнення офшорів ************?
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23.07.2024 15:07 Ответить
"...кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК..."

Тільки от на "розвиток" ОПК - то навряд. В кишені ворюг - це напевне...
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23.07.2024 15:06 Ответить
І шо - невже нічого не вкрадете???
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23.07.2024 15:06 Ответить
Та й міжнародному суспензорію якась копійчина перепаде...
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23.07.2024 15:10 Ответить
вкрадуть стільки скільки захочуть бо наріду України байдуже
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23.07.2024 15:35 Ответить
Черговий мільйон дронів?
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23.07.2024 15:07 Ответить
бариги мародери
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23.07.2024 15:09 Ответить
ВАМ ЗЕ ИЛУПКАМ ТРЕБА ТІКАТИ ВІД ВЛАДИ ДО ДЕБАТІВ У США !!! Бо там вже заготовлений аргумент від команди Трампа - за що Україні не можна давати в щупальці ************ допомогу партнерів
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23.07.2024 15:11 Ответить
Ну що "Велике відновлення" починається,на зелену пилораму дрова підвезли !!))
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23.07.2024 15:14 Ответить
В Голландии некурящим подросткам выплачивают 200 евро в месяц. В России пенсионерам, проработавшим всю жизнь - 120 евро в месяц.
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23.07.2024 15:21 Ответить
І?
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23.07.2024 15:29 Ответить
Не існує такої країни 'голландия"; існують Нідерланди.
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23.07.2024 16:46 Ответить
Прикольно!
Россiя донатить для ЗСУ!
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23.07.2024 15:41 Ответить
А Пiськов вже сказав, що месть будет страшной!
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23.07.2024 15:43 Ответить
І в Гондурасі рівень життя вище ніж свинособачий..
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23.07.2024 15:44 Ответить
Яке там спрямування, хто цим мародерам вірить? Треба зразу під контролем поставляти зброєю і не інакше.
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23.07.2024 15:49 Ответить
Не *****,зелена тварино!
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23.07.2024 15:57 Ответить
А будувати власні заводи пуйло заборонило?
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23.07.2024 16:43 Ответить
 
 