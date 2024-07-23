Первые €1,5 млрд от замороженных активов РФ направим на закупку вооружения, - Шмыгаль

Международный депозитарий Euroclear в Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов, обещает сделать первый взнос почти 1,5 млрд евро уже в этом месяце.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Куда пойдут средства?

По его словам, средства пойдут на закупку необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК.

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"Украина принципиально настаивает на том, что в дальнейшем все российские активы на Западе должны быть конфискованы и направлены на восстановление и оборону нашего государства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Также высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отмечал, что первые €1,4 миллиарда от замороженных активов РФ Украина получит в начале августа.