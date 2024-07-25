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Новини
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Інтерпайп передав військовим 2 броньовані Хаммери

Новини компаній

броньовані,хаммери

 Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука передала військовим два броньовані американські Хаммери (Хамві). Передача відбулась у межах системної підтримки бойових підрозділів ЗСУ.

Військовики, які отримали машини, на початку повномасштабного вторгнення виконували бойові завдання в Київській, Донецькій областях, пізніше брали участь у контрнаступі на Харківщині, Бахмутській операції, в контрнаступі в Запорізькій області.

"Інтерпайп системно підтримує 132 окремий розвідувальний батальйон з початку великої війни, зокрема пікапами та вантажними автівками. Передавали фури, тягачі, трал. Нещодавно передали дві багі, а тепер автопарк батальйону посилений двома американськими броньованими позашляховиками Хамві", – розповідає військовий.

Читайте: FPV-дрони та мавіки отримали військові на Харківському та Донецькому напрямках від компанії "Інтерпайп"

За оцінками військових, передані автомобілі маневрені, потужні (мають 6-літровий турбований дизельний двигун) та достатньо комфортні. Хамві краще пристосовані для виконання різного типу бойових завдань у складних обставинах за більшість легкоброньованих автомобілів інших марок. На одному з авто встановлений бойовий модуль, який дозволить вести кулеметний вогонь. "Простими словами, Хамві – це надійні та живучі робочі машини, перевірені не однією війною. Вони допоможуть нам ефективно виконати завдання та повернутись на позиції живими та цілими. Ми знаємо випадки, коли Хамві успішно повертались після десяти влучань", – розповідає військовий.

Автор: 

техніка (1822) Інтерпайп (203)


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Топ коментарі
+4
Пінчук і то всьо ! І як ти збираєшся перегнати Порошенка ?
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25.07.2024 14:46
+3
ОГО!!! тупеньке питаннячко: а це багато від декількох десятків мільярдів, чи 2 лепти бідної вдови? дешевий піар тільки показує глибину дна...
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25.07.2024 14:47
+3
АЖ ДВА!
Докуя!
Треба йому задонатить пару гривень, шоб він з голоду тепер не помер, *****.
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25.07.2024 15:04
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В тестя пішов, в Леоніда Даниловича.
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25.07.2024 14:49 Відповісти
Краще б він пішов до Кобзона. З тєстем.
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25.07.2024 15:07 Відповісти
У Монако не так і просто піти до кабзона.
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25.07.2024 16:41 Відповісти
Пінчук і то всьо ! І як ти збираєшся перегнати Порошенка ?
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25.07.2024 14:46 Відповісти
ОГО!!! тупеньке питаннячко: а це багато від декількох десятків мільярдів, чи 2 лепти бідної вдови? дешевий піар тільки показує глибину дна...
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25.07.2024 14:47 Відповісти
Це, як для нього, докуя.
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25.07.2024 15:05 Відповісти
Сперли, потім передарили....
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25.07.2024 14:57 Відповісти
АЖ ДВА!
Докуя!
Треба йому задонатить пару гривень, шоб він з голоду тепер не помер, *****.
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25.07.2024 15:04 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV HMMWV і https://uk.wikipedia.org/wiki/Hummer Hummer це різні авто
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25.07.2024 15:42 Відповісти
Пинчук прокацапская гнида.
Интерпайп торгует с кацапами по полной
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25.07.2024 16:03 Відповісти
... злодійкуватий пінчук має сидіти в тюрмі ,з повною конфіскацією награбованих статків.
Все награбоване для потреб ЗСУ.
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25.07.2024 21:09 Відповісти
 
 