УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11233 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 012 16

Ексмер Умані та командир кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександр Цебрій загинув у бою проти окупантів

У бою проти рашистів загинув Олекандр Цебрій

Колишній міський голова Умані та воїн Олександр Цебрій загинув у бою проти російських загарбників на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Із листопада 2015 року Олександр Цебрій обіймав посаду мера Умані. У лютому 2022 року він став на захист України.

Він проходив службу в 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення.

Олександр Цебрій загинув 24 липня 2024 року у бою проти окупантів, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Йому було 50 років.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув воїн-свободівець Павло Якимович. ФОТО

Автор: 

втрати (4387) 58 окрема мотопіхотна бригада (112) Цебрій Олександр (23)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Вічна слава Герою! Схиляю голову.. Боляче.
показати весь коментар
25.07.2024 14:54
+28
мда..., меры бывают разные...
показати весь коментар
25.07.2024 14:55
+25
Царство Небесне Герою! Порядна людина 2 роки воює, не сидить в тилу, а воює!! Гниль,яка пихато називає себе ухилянтом, тікає від РТЦК і розповідає, що не має мотивації... Курва,чекають кадирівців, які нададуть мотивації??
показати весь коментар
25.07.2024 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна слава Герою! Схиляю голову.. Боляче.
показати весь коментар
25.07.2024 14:54 Відповісти
Щирі співчуття рідним і близьким. Гинуть найкращі, наша надія на майбутнє. Тим більша ненавість до тилових ненажерливих паразитів, що жирують в цей страшний час. Тим більше питань і зневаги до наших ЗЕлених керівників, що покривають цих тварюк і жирують разом з ними.
показати весь коментар
25.07.2024 15:38 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2024 14:55 Відповісти
мда..., меры бывают разные...
показати весь коментар
25.07.2024 14:55 Відповісти
Царство Небесне Герою! Порядна людина 2 роки воює, не сидить в тилу, а воює!! Гниль,яка пихато називає себе ухилянтом, тікає від РТЦК і розповідає, що не має мотивації... Курва,чекають кадирівців, які нададуть мотивації??
показати весь коментар
25.07.2024 14:56 Відповісти
+++
показати весь коментар
26.07.2024 10:39 Відповісти
С.У.М.

Був достойною людиною...
показати весь коментар
25.07.2024 14:57 Відповісти
Тільки вчора бачив сюжет з ним....
показати весь коментар
25.07.2024 15:20 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
25.07.2024 15:21 Відповісти
Героям Слава!! Світла пам₴ять ,Сашко!! Умань тебе не забуде!!))
показати весь коментар
25.07.2024 15:33 Відповісти
Яких чоловіків втрачаємо... Сум.
показати весь коментар
25.07.2024 15:55 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
25.07.2024 15:58 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
показати весь коментар
25.07.2024 16:30 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat' Zagiblim Geroyam.🙏🇺🇦
показати весь коментар
25.07.2024 17:18 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
показати весь коментар
25.07.2024 21:15 Відповісти
 
 