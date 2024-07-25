Ексмер Умані та командир кулеметного взводу 58-ї ОМПБр Олександр Цебрій загинув у бою проти окупантів

Колишній міський голова Умані та воїн Олександр Цебрій загинув у бою проти російських загарбників на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця Черкаського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Із листопада 2015 року Олександр Цебрій обіймав посаду мера Умані. У лютому 2022 року він став на захист України.

Він проходив службу в 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення.

Олександр Цебрій загинув 24 липня 2024 року у бою проти окупантів, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Йому було 50 років.

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