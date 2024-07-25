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Вбивство Фаріон: Затриманому готується повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора

Вбивство Фаріон

18-річному підозрюваному в убивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, якого затримали 25 липня, готуються повідомити про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відомо, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в м.Дніпро за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

Автор: 

вбивство (3082) Фаріон Ірина (110) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+5
Хлопець-це чергова постановка 95-го кварталу,він просто відволікав увагу,швидше за все його взагалі в темну використовували.Замовника треба шукати на Банковій.
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25.07.2024 16:39
+4
В "суворавском учіліщє".
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25.07.2024 16:14
+3
резидентська ж оп-а внесе викуп, якщо це його рук діло. коли не його - посадять і посудять.
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25.07.2024 16:09
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Від якого провайдера потрапило відео до кацапів у телеграм?
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25.07.2024 16:07 Відповісти
резидентська ж оп-а внесе викуп, якщо це його рук діло. коли не його - посадять і посудять.
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25.07.2024 16:09 Відповісти
єрмак??
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25.07.2024 16:10 Відповісти
Треба сказати підозрюваний значно помолодшав, а ще питання, де він у 18 так завчив ходити стройовим кроком?
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25.07.2024 16:11 Відповісти
В "суворавском учіліщє".
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25.07.2024 16:14 Відповісти
У львівської лівацької організації 'автономний опір' були зв'язки з дніпровською областю.
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25.07.2024 16:16 Відповісти
Як шо правда він ,то це гарний, та швидкий результат ...
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25.07.2024 16:18 Відповісти
Який це борець за білу расу якщо він курчавий та немає мочок вух?
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25.07.2024 16:20 Відповісти
Так у них у всіх спадкова шизофренія.
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25.07.2024 16:43 Відповісти
В кацапограмі вже є фото. Він точно не білої раси.
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25.07.2024 16:31 Відповісти
❗️ Отримав ще фото ймовірного вбивці Фаріон.

Дізнався, що хлопець вчився у 62-ій Дніпровській школі та грав у регіональному чемпіонаті з футболу.

До скоєння злочину готувався з травня. Підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом,
🧐 https://t.me/+bOF6SXnDvkk3ZDAy Львівич | Підписатися
Тгк-львівський,там фото того якого затримали у Дніпрі.
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25.07.2024 16:32 Відповісти
Пухлогубий, з омежним підборіддям. Викапаний арієць!
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25.07.2024 16:44 Відповісти
Хлопець-це чергова постановка 95-го кварталу,він просто відволікав увагу,швидше за все його взагалі в темну використовували.Замовника треба шукати на Банковій.
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25.07.2024 16:39 Відповісти
Это который стрелял, или который месяц на скамейке сидел, отвлекая (или привлекая к себе) внимание?
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25.07.2024 16:40 Відповісти
Этого задержали.
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25.07.2024 16:51 Відповісти
Этот на скамейке сидел. Так кто из них стрелял? Или был третий?
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25.07.2024 16:53 Відповісти
верхний более курносый
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25.07.2024 16:58 Відповісти
Губы чуть похожи, носы и овал лица в нижней части разные...
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25.07.2024 16:54 Відповісти
Я, не фахівець, але на одному фото, нижня губа більша за верхню, на іншому - навпаки, і кінчики носа зовсім - різні, на мій погляд.
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25.07.2024 16:59 Відповісти
И мочки ушей вроде разные.
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25.07.2024 17:21 Відповісти
Оце воно.
Подібний маскарад, схоже,і по Антоненку застосували касапи.
А наші дегенерати забігли на екрани,щоб радісно повідомити тим 73,що вже знайшли вбивцю Шеремета.
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25.07.2024 16:58 Відповісти
Они хоть бы фотки подфотошопили... "Ой, не похож! Ой, халтура! Не царская у тебя рожа. Дай хоть зубы подвяжу что ли... Понимаешь, у того лицо умнее..."

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25.07.2024 17:07 Відповісти
Кіллери намагаються бути непомітними і непоміченими.
А корисні ідіоти одягають чудернацький капелюх з дешевого американського
фільму жахів, щоб підняти емоційний градус: мовляв, від нас не сховаєшся.
Справжні стрілки швидше за все мали прилади нічного бачення.
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25.07.2024 16:49 Відповісти
Свєжо пітаніє, да се......ся с трудом.
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25.07.2024 16:53 Відповісти
Если это он, не позавидуешь семейке убийцы. Поди "Свобода" не спустит этот случай на тормоза.
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25.07.2024 16:56 Відповісти
❗️ «Жив з мамою, тато воює. А сам хлопець добре вчився», - знайомий підозрюваного у вбивстві Фаріон про хлопця.

Також він сказав, що дружить з ним з 5 років та не вірить в те, що він міг таке зробити.

🧐 https://t.me/+bOF6SXnDvkk3ZDAy Львівич | Підписатис

Фото і відео додається.
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25.07.2024 17:12 Відповісти
Який мотив вбивства у 18 річної дитини ? Я теж не вірю .
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25.07.2024 17:20 Відповісти
У нього батько в ЗСУ , тут таке може бути...на руку зеленим
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25.07.2024 17:22 Відповісти
Мотив.На окупованих касапи сформували загін Судоплатова:випуск,перше завдання випускника-чим не мотив?
Про загін Судоплатова писав військовий і блогер Петров.
Судоплатов-уродженець з України,Мелітополь,1907-1996,головний терорист ссср,брав участь у вбивстві Троцького,Коновальця.
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25.07.2024 17:39 Відповісти
Оооо я вас прошу !!
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25.07.2024 17:46 Відповісти
До речі , а чудернацький прикид знайшли ?
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25.07.2024 17:47 Відповісти
 
 