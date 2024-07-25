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Новини
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"Злив" спецслужбам РФ дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині: Зрадника засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Вирок зрадникам

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один навідник ворожих ракетних ударів по території Харківщини.

Зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку було нейтралізовано в обласному центрі у червні 2023 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Тоді СБУ затримала всіх трьох учасників злочинної групи, які займалися коригуванням вогню по території Харкова й області.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив одному із фігурантів 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є 64-річний мешканець одного із селищ Харківського району, якого дистанційно завербувала ФСБ.

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За її завданням агент розвідував інформацію про місце тимчасової дислокації тренувального центру Збройних Сил України на території Харківської області, геолокації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, які обороняють обласний центр.

Для збору розвідданих він переміщувався по місту і області під виглядом водія таксі, а також "втемну" випитував потрібну йому інформацію у пасажирів.

Комунікація з ворожою спецслужбою відбувалась через її "зв’язкового". Ним виявився ще один зрадник – Олександр Слісаренко, який після захоплення Куп’янська був одним з керівників місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Для спілкування з ним агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

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Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку із доказами його співпраці з окупантами.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що у червні цього року за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один учасник агентурної групи ФСБ. По третьому фігуранту триває розслідування.

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Автор: 

вирок (1064) СБУ (12786) Харківщина (6054) державна зрада (1678)


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25.07.2024 16:28 Відповісти
Коли блаЗЄнські затримали підозрюваних у вбивстві "шеремета", то зразу на всю країну назвали їхні ймення та видали до ефіру десятки хвилин приватних телефонних розмов цих людей.

А тут: є засуджений, є вирок суду. Але виродок залишається безіменним...
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25.07.2024 16:28 Відповісти
Хилые законы!!!! Не пойдет!!
До 15 лет за саму статью нада еще добавлять сроки за каждого ранего, убитого и т.д.
Как это падло за работу на врага 15 лнт отделалось?
А по хорошему, так по этим статьям должна быть и каторга и расстрел
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25.07.2024 16:30 Відповісти
- А коли вже зрадника, який роками працював на москальську пропаганду та пропагував москальські наративи зі сцени, паплюжив Україну та українців, затримають та передадуть до суду? Чи ета другоє?
- А коли вже тих двох зрадників з ОП, які у 2020р. злили кацапам (через Лукашенку) нашу спецоперацію по вагнерівцям, затримають та передадуть до суду? Чи ета савсєм другоє?
- А коли вже тих зрадників, які у 2020 р. злили наші канали по постачанню контрабандою з рашки запчастин та комплектуючих для нашої військової техніки радянського втробництва (клістрони для ППО, запчастини для бронетехніки тощо)? Чи ета савсєм другоє?
- А коли вже зрадника, який своїми указами напризначав декількох агентів кремля керівниками СБУ, затримають та передадуть до суду? Чи ета другоє?
- А коли вже затримають та судитимуть зрадників з Міноборони (які всі під дахом у ОПи), які в 2022 заплатили 37 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ (майже 1 МІЛЬЯРД доларів США) ніби то за зброю та амуніцію для ЗСУ через підставні фірми-прокладки і до сих пір ЗСУ не отримали ані зброї ані повернення грошей. Чи ета савсєм другоє?
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25.07.2024 16:38 Відповісти
5-та колона складає щонайменше 20% населення України. І вона нікуди не поділася. Вона діє. А українці співають пісень про толерантне перевиховання латентних ворогів.
Філософське питання: а де межа тій толерантності?
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25.07.2024 16:51 Відповісти
Пику покажіть!
якщо вже засуджено йог чому приховуєте його пику? Злочинців повинні бачити усі!
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25.07.2024 16:59 Відповісти
Зачем блюрить рожу, если уже есть решение суда???
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25.07.2024 17:05 Відповісти
Чому не довічне?
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25.07.2024 17:18 Відповісти
15 , для цієї потвори , це просто подарунок
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25.07.2024 17:52 Відповісти
 
 