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Новини Війна
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Брехня про ситуацію на фронті має наслідки, треба це закінчувати, - Сенцов

Сенцов про ситуацію на фронті

Український режисер, колишній бранець Кремля, який нині боронить Україну Олег Сенцов розповів про ситуацію на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська "продавлюють потроху" Сили оборони на Донбасі.

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"Це правда. Зараз ситуація дещо покращилася, тому що почала надходити нова військова допомога. Трохи легше стало зі снарядами. Навесні цього року на деяких ділянках фронту все трималося на FPV-дронах через брак снарядів. Загалом ситуація важка й не лише на Донбасі", - додав він.

Також, розповів Сенцов, російські війська намагаються шукати слабкі місця на багатьох напрямках, де відбувається ротація бригад, як це було в районі Нью-Йорка та Торецька.

"Їм вдалося прорватися в травні на Харківщині, коли вони зайшли на п’ять кілометрів на нашу територію за один день. Там зняли командувача (З посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ зняли генерала Юрія Содоля. - Ред.).

Чому стався прорив на Харківщині? Тому що до цього доповідали, що все добре. Ми живемо в постійній брехні. Потрібно це закінчувати, тому що це має наслідки", - додав він.

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Автор: 

Сенцов Олег (899)


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Топ коментарі
+39
Потрібно в першу чергу закрити Телемарафон, це просто якийсь розсадник "гарних новин", горе-експертів, ведучих та недоблогерів. Досить паразитувати на війні тим, хто до її іноді не має жодного відношення. Перший крок, але можливо саме за ним підуть уже зміни.
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25.07.2024 17:06
+25
Сенцов знає про шо каже , хай Береже Вас, Господь !
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25.07.2024 17:05
+23
Ми живемо в постійній брехні. Потрібно це закінчувати, тому що це має наслідки

Але ж це непатріотично!
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25.07.2024 17:04
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Ми живемо в постійній брехні. Потрібно це закінчувати, тому що це має наслідки

Але ж це непатріотично!
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25.07.2024 17:04 Відповісти
Вчора розмовляв з бійцем 95-тої бригади якого вивели за штат.головна проблема дебіли спочатку кидають хлопців у безглузді штурми, потім кидають хлопців у чистому полі з наказом рити окопі під минометами та фпв.потім нарікають на те що кацапів в рази більше.Так у листопаді залишки 95-тої (тоді командир Апостол) кинули у штурм під Тернами за 40 хвилин загинуло 250 солдат.не думав що в нас є свої Жукови,вважаю що у війську на керівних посадах багато кацапських агентів (содоль,сирський...)яких кришує дбр з ермаком.
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25.07.2024 17:39 Відповісти
У листопаді 2023 року
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25.07.2024 17:40 Відповісти
у війську на керівних посадах багато кацапських агентів
А як же вони там опинилися ?
Як служать по 10-20 років ?
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25.07.2024 17:50 Відповісти
ну ты же в Украину кацап просочился в 90-х...\глупый вопрос...\
вас сюда не так просто засылали...
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25.07.2024 18:16 Відповісти
Терни? Я там знаю кожний кустик. Від села і до ЛЕПу. Усі посадки. Що наші бліндажі, що підарські.

Знаю усі місця, де валяються та воняють дохлі орки. Знаю, де встановлені розтяжки. І які саме розтяжки.

Ні. Якійсь паркетній штафірці прийшло в голову перекинути нас в інше місце. А в Терни Азов.

Навіщо?

Колись, коли якимось чином все закінчиться, я знайду тих генералів. Вмирати вони будуть страшно.
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25.07.2024 17:50 Відповісти
Пусті балачки
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25.07.2024 18:02 Відповісти
Просто цікаво. Є я. І є ти. Я був. Ти ні. Мені шо, шукати закраз файл менеджери, щоб сюди вставити фотки та відео? Хто ти такий, щоб я це робив?

Ти ніхто. Пусте місце.
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25.07.2024 18:11 Відповісти
Це ти ніхто, бо мелеш абсолютну бздуру. Й ти сам про це знаєш. Бозє, бозє, генералів воно вбивати зібралось... клоун, мля...
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25.07.2024 23:51 Відповісти
Скажи мені, ти воїн? Може й військовослужбовець, але УБД в тебе нема. Знаєш, чому знаю? Був би ти ветераном - промовчав.
Ти або цивільне чмо, або штабний тиловий офіцер. Якщо друге, то знаєш, в чому проблема? Проблема в тому, що не війна для вас, а ви для війни. На жаль, ви це рідко розумієте.

Прекрасно розумію весь обсяг роботи. З 8 ранку до 9 вечора без вихідних. І що? Можна вважати свою службу важливішою за бойових, хто на нулі під постійними обстрілами? В спеці як зараз, чи по коліна в воді, у глині?

Бачиш мій позивний? Мене з позиції забирали в штаб бригади, щоб допоміг замкомбригу з табличками в екселі. Тупі дебіли.

Баракуда, ти не розумієш. Небесних, двухсотих більше ніж живих. Не видаляю контакти в телефоні. Вони не будуть відповідати.

Фото в галереї - або загинули, або на гражданці після тяжких поранень. От з ними і спілкуюся.
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26.07.2024 07:29 Відповісти
НЕ престарайся бо сядеш за холокост
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25.07.2024 22:28 Відповісти
А скільки чоловік з бригади потім підняли це питання в прессі ... понаписували заяви в дбр за той штурм...

Думаю що це мабуть простий совок а не зрада, стара школа вони могли взагалі наверх докласти що там орків знищили в 3-5 рази більше та зайняли територію і в звітах наверху ця операція може виглядати в цифрах як успішною...

Бутусов уже писав про неефективне управління коли 100 з чимось бригад та вони розкинуті в різних зонах відповідальності ... а ще багато батальонів прикріпляють іншим бриадам там взагалі п..ц виходить з управлінням...
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25.07.2024 17:58 Відповісти
Поцоватый, но ты то - жив))
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25.07.2024 18:36 Відповісти
А какая разница!(с)
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25.07.2024 18:58 Відповісти
Сенцов знає про шо каже , хай Береже Вас, Господь !
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25.07.2024 17:05 Відповісти
Сєнцов - людина Правди !!!!!

дякуємо, пане Олеже, за Вашу боротьбу: в Криму, в тюрмі у Заполярьї, на фронті і, звісно, як письменника.

бережи Бог Вас та Ваших хлопців !
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25.07.2024 21:06 Відповісти
Якщо казати ВСЮ правду - доведеться пояснювати багато чого за останні 10 років
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25.07.2024 17:06 Відповісти
Певно, десятьма роками намагаєтеся прикрити свій вибір у 2019?
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25.07.2024 17:18 Відповісти
а ты кацап про баню пиши...
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25.07.2024 18:17 Відповісти
Краще за десять, а не за пять останніх
Бо постане питання хто привів зрадників у владу, а там спливе твоє прізвище
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25.07.2024 18:42 Відповісти
Тобто - я при в ладі , а ти в дупі на форумі ...?
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25.07.2024 19:34 Відповісти
От дупа - це про тебе
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25.07.2024 21:17 Відповісти
Потрібно в першу чергу закрити Телемарафон, це просто якийсь розсадник "гарних новин", горе-експертів, ведучих та недоблогерів. Досить паразитувати на війні тим, хто до її іноді не має жодного відношення. Перший крок, але можливо саме за ним підуть уже зміни.
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25.07.2024 17:06 Відповісти
Мабуть Сенцов не прочитав інтерв'ю Сирського і буде покараний за такі висловлювання...
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25.07.2024 17:06 Відповісти
Сєнцов НЕ читатєль, він - пісатєль, Правди !
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25.07.2024 21:07 Відповісти
ти "пісатєль" йди співай....
Ти і тут среш? Можливо бажаєш щоб Сєнцов за Україну ну то саме? як ти любиш
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26.07.2024 00:42 Відповісти
Нічого дивного. Усі кловани світу споконвік брешуть. Це частина професії. Ну, шоб па-пріколу...
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25.07.2024 17:08 Відповісти
Олег Сенцов пережив дохреніща. Психоемоційний стан в нормі - респект та поважуха.
Але, з усім респектом. Хто йому дав посаду ком. роти?
І хто дозволяє виказувати свої думки в ЗМІ?

В мене теж є конкретні пред'яви до командування. Але ж мовчу.
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25.07.2024 17:10 Відповісти
А може і не правильно робиш, що мовчиш...Бо так програємо війну...Кожен день по 300-400 метрів території захоплюють. Так за пару років кацапи до Ужгорода дойдуть.. Але Зелені нічого не збираються змінювати.
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25.07.2024 17:13 Відповісти
Сергій, ти був на нулі? Ні? То закрий хавало.
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25.07.2024 17:15 Відповісти
Якби був, я би теж не мовчав. Не той характер, щоб мовчати, коли бачу несправедливість. І генерали теж на нулі не були.
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25.07.2024 17:19 Відповісти
Я правильно розумію, ти служив срочку в радянській Армії? Забудь. Сергій, я не зможу тобі пояснити.

Війна була в 22-му. І ти пам'ятаєш, що ми зробили. Що Київ, що Харків. Я був і там, і там. Але потім ЗСУ перетворили в УПА. В українську паперову армію.

Купа київських паркетних генералів вирішили, що їм треба отримати УБД..

Знаєш, чому мене звільнили? Тому що пошепки на вушко прошепотів замкомбригу що я з ним зроблю.
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25.07.2024 17:39 Відповісти
Тому я себе знаю, мене одразу або звільнять, або 8 років дадуть. Бо я розумію, що ось таке паперове " УПА" нас всіх призведе до цугундеру...
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25.07.2024 17:44 Відповісти
Ми з тобою братики. Прорвемося.
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25.07.2024 17:55 Відповісти
погано що НЕ пишуть НЕ розповідають і НЕ показують що таке НУЛЬ !

про це кричати треба до хрипоти, бо поза фронтом війни начебто й немає
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25.07.2024 21:10 Відповісти
слухай в тебе, що біполярочка?
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26.07.2024 00:46 Відповісти
якщо б дійсно хотяби просто спілкувались з народом як з народом а не як з бидлом який зомбує гавномарафон, можливо б було менше проблем. Так скоріш за все тотальну корупцію це б не побороло, але люди б хотяби свідомо розуміли за що, куда, як і чим ризикують....
А так у нас гавномарафон співав про каву в ялті, чмобіків і ПОТУЖНИЙ контрнаступ. А як тепер пояснити пересічному рекруту, що друже не все так радужно і ти можеш не повернутись ну хз.....
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26.07.2024 00:53 Відповісти
Він заробив це право своїми вчинками. Зєля, Сирок в окопах під КАбами, мінами, артснарядами не сиділи. Чому вони мають одноосібне право говорити ( брехати ) про події на фронті ?

І вас ЗМІ не питають, а Сенцова питають.
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25.07.2024 17:15 Відповісти
Алла, будь-ласка, не думайте, що воно мені заходить просто. Я 20 місяців був на нулі. 10 контузій. Поранення. Колін нема. Але, дивлюся, що відбувається, сьогодні написав комбату - хай готує відношення на мій ТЦК, Повернуся. Інакше не можна.
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25.07.2024 17:27 Відповісти
це НЕ правільно, бо Ви вже зробили все. що могли

навколо стільки молодих та здоровитх бугаїв вештається !
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25.07.2024 21:12 Відповісти
а ви не молодий та не здоровий бугай?
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26.07.2024 00:54 Відповісти
І хто дозволяє виказувати свої думки в ЗМІ?
А у кого треба питати дозволу "виказувати свої думки в ЗМІ"?
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25.07.2024 17:21 Відповісти
у сонцесяйного, мабуть
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25.07.2024 17:31 Відповісти
Olegu Sencovu-Povaga, Podyaka !✊
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25.07.2024 17:10 Відповісти
А Сирник нам розказує ,як він буде "визволяти " Крим. Його що Буданга покусав і в нього кававялті 2,0 ? Таке враження ,що він живе в паралельній реальності.
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25.07.2024 17:11 Відповісти
Вночі бійцям 31-ї окремої механізованої бригади вдалося вирватися з оточення російських окупантів північніше села Прогрес на Донеччині. "Близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі поставив того перед фактом, що хлопці будуть прориватися з боєм".
Деталі: За інформацією DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі".
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25.07.2024 17:12 Відповісти
Розкажу як було деколи при Ато не думаю що ситуація сильно покращилась.... офіційно наказу не давали у присутності всього штабу а передавали через провірених людей та координували такі операції... або давали на інший наказ... тому не можна тут відкрито уже звинувачувати в чомусь комбрига

тому що вуха у орків були повсюди, хтось часто зливав інфу про переміщення... і робили все скрито не вводячи багато людей в ситуацію
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25.07.2024 17:34 Відповісти
Просто навіть скажу що дуже слабка інформаційна безпека на телефони бійців треба примусово встановлювати якісь західні антивіруси і файрволи....

заступаєш в наряд всі телефони здаєш особливо в штабі до завершення або початку операції, в тому числі і старші офіцери... мають бути фахівці кібербезпеки їх потрібно навчати і вони час від часу мають перевіряти телефони офіцерів штабів...

Але цього всього ніх... майже не робиться.... про влкючені сотові під час штурмів взагалі мовчу... хочеш знімати блог то хоч літак нажми вже якось краще..
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25.07.2024 17:47 Відповісти
Всі кричать як треба, всі знають, як треба, ніхто ніхера не робить, бо так зручно.
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25.07.2024 17:13 Відповісти
Бо риба гниє з верховної голови...
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25.07.2024 17:14 Відповісти
Закінчувати брехати?!
Так вони не можуть!
Не можуть, бо вже набрехали собі на місце в клітці років на 10.
А враховуючи наслідки, то і на пожиттєве...
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25.07.2024 17:16 Відповісти
Зелень навмисно знімає адекватних командирів бригад і підрозділів , і ставить непотріб , який не вміє ні управляти військом , ні планувати бойові дії , ніхея взагалі . Доходить інфа від військових що вони там - в **** від перестановок у командуванні , і це все більше їх пригнічує .
Бутусов про це теж постійно пише .
Схоже все це робиться для деморалізації армії і суспільства , з метою змусити їх припинити навіть думати про подальший спротив русні .
ЗЕлень хоче переговорів , які поховають Україну як державу . .
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25.07.2024 17:20 Відповісти
Бо Зе хоче на перевибори по " гарячих слідах"
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25.07.2024 17:26 Відповісти
Деякі старі комбриги також були некомпетентні і варто б було порослідувати їх діяльність... про це також Бутусов писав, а ще він писав що генерали не хочуть навчатись та змінювати управління у відповідності до тепешніх вимог
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25.07.2024 17:37 Відповісти
Закінчувати з брехнею?! Це буде замахом на чинну,обрану народом у 2019 на демократичних виборах,владу!
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25.07.2024 18:10 Відповісти
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25.07.2024 18:13 Відповісти
марахвона без брехні не буває...
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25.07.2024 18:35 Відповісти
Брехня,це вся сутність цієї влади!
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25.07.2024 19:25 Відповісти
Зеленський стверджував, що він єдиний у світі, хто вірить у вихід України на кордони 1991 року.
Хоча думки експертів та досвід життя вказували на протилежне.
Не всіх дурних війна забрала.
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25.07.2024 19:41 Відповісти
Хіба тільки на ффронті? Брехня всюди...
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26.07.2024 08:28 Відповісти
 
 