Брехня про ситуацію на фронті має наслідки, треба це закінчувати, - Сенцов

Український режисер, колишній бранець Кремля, який нині боронить Україну Олег Сенцов розповів про ситуацію на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська "продавлюють потроху" Сили оборони на Донбасі.

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"Це правда. Зараз ситуація дещо покращилася, тому що почала надходити нова військова допомога. Трохи легше стало зі снарядами. Навесні цього року на деяких ділянках фронту все трималося на FPV-дронах через брак снарядів. Загалом ситуація важка й не лише на Донбасі", - додав він.

Також, розповів Сенцов, російські війська намагаються шукати слабкі місця на багатьох напрямках, де відбувається ротація бригад, як це було в районі Нью-Йорка та Торецька.

"Їм вдалося прорватися в травні на Харківщині, коли вони зайшли на п’ять кілометрів на нашу територію за один день. Там зняли командувача (З посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ зняли генерала Юрія Содоля. - Ред.).

Чому стався прорив на Харківщині? Тому що до цього доповідали, що все добре. Ми живемо в постійній брехні. Потрібно це закінчувати, тому що це має наслідки", - додав він.

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