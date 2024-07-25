Брехня про ситуацію на фронті має наслідки, треба це закінчувати, - Сенцов
Український режисер, колишній бранець Кремля, який нині боронить Україну Олег Сенцов розповів про ситуацію на фронті.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські війська "продавлюють потроху" Сили оборони на Донбасі.
"Це правда. Зараз ситуація дещо покращилася, тому що почала надходити нова військова допомога. Трохи легше стало зі снарядами. Навесні цього року на деяких ділянках фронту все трималося на FPV-дронах через брак снарядів. Загалом ситуація важка й не лише на Донбасі", - додав він.
Також, розповів Сенцов, російські війська намагаються шукати слабкі місця на багатьох напрямках, де відбувається ротація бригад, як це було в районі Нью-Йорка та Торецька.
"Їм вдалося прорватися в травні на Харківщині, коли вони зайшли на п’ять кілометрів на нашу територію за один день. Там зняли командувача (З посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ зняли генерала Юрія Содоля. - Ред.).
Чому стався прорив на Харківщині? Тому що до цього доповідали, що все добре. Ми живемо в постійній брехні. Потрібно це закінчувати, тому що це має наслідки", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Але ж це непатріотично!
А як же вони там опинилися ?
Як служать по 10-20 років ?
вас сюда не так просто засылали...
Знаю усі місця, де валяються та воняють дохлі орки. Знаю, де встановлені розтяжки. І які саме розтяжки.
Ні. Якійсь паркетній штафірці прийшло в голову перекинути нас в інше місце. А в Терни Азов.
Навіщо?
Колись, коли якимось чином все закінчиться, я знайду тих генералів. Вмирати вони будуть страшно.
Ти ніхто. Пусте місце.
Ти або цивільне чмо, або штабний тиловий офіцер. Якщо друге, то знаєш, в чому проблема? Проблема в тому, що не війна для вас, а ви для війни. На жаль, ви це рідко розумієте.
Прекрасно розумію весь обсяг роботи. З 8 ранку до 9 вечора без вихідних. І що? Можна вважати свою службу важливішою за бойових, хто на нулі під постійними обстрілами? В спеці як зараз, чи по коліна в воді, у глині?
Бачиш мій позивний? Мене з позиції забирали в штаб бригади, щоб допоміг замкомбригу з табличками в екселі. Тупі дебіли.
Баракуда, ти не розумієш. Небесних, двухсотих більше ніж живих. Не видаляю контакти в телефоні. Вони не будуть відповідати.
Фото в галереї - або загинули, або на гражданці після тяжких поранень. От з ними і спілкуюся.
Думаю що це мабуть простий совок а не зрада, стара школа вони могли взагалі наверх докласти що там орків знищили в 3-5 рази більше та зайняли територію і в звітах наверху ця операція може виглядати в цифрах як успішною...
Бутусов уже писав про неефективне управління коли 100 з чимось бригад та вони розкинуті в різних зонах відповідальності ... а ще багато батальонів прикріпляють іншим бриадам там взагалі п..ц виходить з управлінням...
дякуємо, пане Олеже, за Вашу боротьбу: в Криму, в тюрмі у Заполярьї, на фронті і, звісно, як письменника.
бережи Бог Вас та Ваших хлопців !
Бо постане питання хто привів зрадників у владу, а там спливе твоє прізвище
в дупіна форумі ...?
Ти і тут среш? Можливо бажаєш щоб Сєнцов за Україну ну то саме? як ти любиш
Але, з усім респектом. Хто йому дав посаду ком. роти?
І хто дозволяє виказувати свої думки в ЗМІ?
В мене теж є конкретні пред'яви до командування. Але ж мовчу.
Війна була в 22-му. І ти пам'ятаєш, що ми зробили. Що Київ, що Харків. Я був і там, і там. Але потім ЗСУ перетворили в УПА. В українську паперову армію.
Купа київських паркетних генералів вирішили, що їм треба отримати УБД..
Знаєш, чому мене звільнили? Тому що пошепки на вушко прошепотів замкомбригу що я з ним зроблю.
про це кричати треба до хрипоти, бо поза фронтом війни начебто й немає
А так у нас гавномарафон співав про каву в ялті, чмобіків і ПОТУЖНИЙ контрнаступ. А як тепер пояснити пересічному рекруту, що друже не все так радужно і ти можеш не повернутись ну хз.....
І вас ЗМІ не питають, а Сенцова питають.
навколо стільки молодих та здоровитх бугаїв вештається !
А у кого треба питати дозволу "виказувати свої думки в ЗМІ"?
Деталі: За інформацією DeepState, з допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях хлопці з 1-го та 3-го батальйонів змогли вирватися з оточення "у повному складі".
тому що вуха у орків були повсюди, хтось часто зливав інфу про переміщення... і робили все скрито не вводячи багато людей в ситуацію
заступаєш в наряд всі телефони здаєш особливо в штабі до завершення або початку операції, в тому числі і старші офіцери... мають бути фахівці кібербезпеки їх потрібно навчати і вони час від часу мають перевіряти телефони офіцерів штабів...
Але цього всього ніх... майже не робиться.... про влкючені сотові під час штурмів взагалі мовчу... хочеш знімати блог то хоч літак нажми вже якось краще..
Так вони не можуть!
Не можуть, бо вже набрехали собі на місце в клітці років на 10.
А враховуючи наслідки, то і на пожиттєве...
Бутусов про це теж постійно пише .
Схоже все це робиться для деморалізації армії і суспільства , з метою змусити їх припинити навіть думати про подальший спротив русні .
ЗЕлень хоче переговорів , які поховають Україну як державу . .
Хоча думки експертів та досвід життя вказували на протилежне.
Не всіх дурних війна забрала.