Роковини теракту в Оленівці: Росія за два роки так і не пустила на територію спостерігачів для експертного аналізу, - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) до других роковин теракту у виправній колонії №120 біля Оленівки наголосили, що Росія так і не пустила на територію спостерігачів ООН, а також не проводилися інших незалежних експертних аналізів.

У пресслужбі ММПЛУ наголошують, що цього тижня минає два роки з моменту вбивства щонайменше 50 українських військовополонених і поранення 151 військовополоненого у виправній колонії біля Оленівки, яка залишається під окупацією РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"...влада Російської Федерації вжила заходів, які стали на заваді незалежним зусиллям щодо встановлення фактів вибухів в Оленівці. Місце події не лише не було збережено, а і спотворено, а речові докази були пошкоджені. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, а також не проводилися інші незалежні експертні аналізи. Натомість російська влада заявила, що удар було завдано ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України", - йдеться в повідомленні.

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У місії нагадали, що на основі опитувань понад 50 свідків і тих, хто вижив, а також на основі аналізу відео- і фотоматеріалів Управління ООН з прав людини минулого року дійшло висновку, що вибухи не були спричинені ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України.

"Хоча точний тип зброї та точне місце її розташування визначити не вдалося, ознаки структурних пошкоджень, вочевидь, збігаються з траєкторією снаряду, який рухався зі сходу на захід", - зазначили в ООН.

ММПЛУ наголошує, що відсутність відповідальності за загибель і поранення в колонії в Оленівці вписується в ширший контекст поширених і регулярних катувань українських військовополонених. Російська влада продовжує утримувати військовополонених у жахливих умовах, позбавляє їх медичної допомоги та дозволяє лише обмежений контакт або й узагалі не дозволяє контактувати їм з родиною та зовнішнім світом.

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"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує опитувати українських військовополонених після повернення в Україну, та їхні сім’ї, і знову закликає до встановлення правди та забезпечення відповідальності відповідно до фундаментальних принципів міжнародного гуманітарного права та права прав людини", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня 2022 року збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинуло близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.