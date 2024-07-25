Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в’язниці виправлять. Зрада скасовується, - Стефанчук
Законопроект 11340 про можливість "відкупу" від в'язниці для корупціонерів ще буде допрацьований. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Стефанчук розповів, що комітет погодився з тим, що в законі неодмінно має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. Мало того, така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.
"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив спікер.
Він також запевнив, що до другого читання законопроект зміниться.
"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, 18 липня 2024 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.
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Харріс обламала їм плани
Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ
Дата створення: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 233 депутати, станом на 26 липня 2024р.
(Дж.Лондон, "Время не ждет")
І далеко не факт, що скасовується, але факт, що планувалась. І факт, що "суки народу" крім того, щоб десь щось вкрасти, ні про що більше не думають.
2 млн. грн.
https://www.zagorodna.com/ru/stati/stefanchuk-vozvel-osobnyak-pod-kievom-no-v-deklaracii-poteryalis-2-mln-grn.html
https://informator.ua/ru/spiker-vr-ruslan-stefanchuk-poluchaet-pozhiznennuyu-vyplatu-ot-nacionalnoy-akademii-pravovyh-nauk-dannye-deklaracii
звинуватив віце-спікера в тому, що він сидить на зарплаті в олігарха-латифундиста Веревського.
Як доказ наводить той факт, що саме Стефанчук вів засідання, коли ухвалювали сумнівний, непопулярний «закон про ринок землі», і завзято довів справу до результативного голосування,
ігноруючи протести опозиції та порушення регламенту.
https://web777.kiev.ua/dose/stefanchuk-ruslan-alekseevich/
Якщо відповідно все зробити.
1. Повна конфіскація всіх активів.
2. Відшкодування всіх збитків.
3. Штраф на суму збитків.
4. Якщо державний службовець - скасування всіх привілей та доплат, пенсій.
5. Заборона обіймати державні посади пожиттєво.
Поясню.
Хабарник отримував не один раз хабарі. Спіймали цього на одному. Тобто він ще має кошти у нерухомості, на банківських рахунках, активи у вигляді подарунків своїм батькам, коханкам, колишнім дружинам, дітям, онукам,. У бізнесі всіх вище згаданих та інше.
Тому потрібно позбавити його та його близького оточення, яке знало та отримувало зиск із злочинної діяльності , засобів розкішного існування після викриття.
І нехай вони спустяться до на землю до нас грішних.
Це в буде справжня рівність усіх перед законом.
Я кажу про пенсію на загальних підставах як пересічному українцю без вислуги, без підвищеного відсотку як держслужбовцю, без пільг загалом.
Та й про тримання дивідендів - якщо не має активів то які дивіденди З державного ( конфіскованого) майна.
Як воно туди взагалі попало
І те що воно туди попало це і є зрада
Ви цьому шматку лайна з прищавим жирним їба..ом скажіть, що тільки те що цей псевдо закон попав в раду це вже позорище на весь світ....... Як могли українці вибрати таке лайно в компанію до піськограя?
невже хтось повірить в "чєсноє-благородноє слово" безродної свИнохвойди дермака?
Цьому сраному прохвессору- правознавцю хтось казав, що цей закон по своїй суті вже є злочинним чи похрін?
А хто виправить тих, хто проголосував за перше читання?
Тільки таваріщ Маузер.