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Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в’язниці виправлять. Зрада скасовується, - Стефанчук

Руслан Стефанчук

Законопроект 11340 про можливість "відкупу" від в'язниці для корупціонерів ще буде допрацьований. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Стефанчук розповів, що комітет погодився з тим, що в законі неодмінно має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. Мало того, така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.

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"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив спікер.

Він також запевнив, що до другого читання законопроект зміниться.

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"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 18 липня 2024 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.

Автор: 

ВР (14943) корупція (4678) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+33
Ріт! Зрада не відміняється одними словами зрадника. Бо коли над законопроектом про відкуп від корупції працюють власне ті самі корупціонери - то це і є найзрадніша зрада. Навіть сама поява такого законопроекту - це вже корупційне діяння.
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25.07.2024 23:06
+22
А як він взагалі, з'явився суки паскуднв
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25.07.2024 23:06
+22
Цей законопроект взагалі повинен бути знятий з розгляду, і такого закону взагалі не повинно бути.
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25.07.2024 23:08
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А татарова і баканова посадять?
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25.07.2024 23:03 Відповісти
Хто ж їх посадить, вони ж "менеджери" .
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25.07.2024 23:07 Відповісти
Успішні,потужні!!))
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25.07.2024 23:18 Відповісти
гора САЛА народила пацюка
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26.07.2024 12:23 Відповісти
А як він взагалі, з'явився суки паскуднв
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25.07.2024 23:06 Відповісти
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26.07.2024 11:21 Відповісти
Ріт! Зрада не відміняється одними словами зрадника. Бо коли над законопроектом про відкуп від корупції працюють власне ті самі корупціонери - то це і є найзрадніша зрада. Навіть сама поява такого законопроекту - це вже корупційне діяння.
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25.07.2024 23:06 Відповісти
Циркова вистава "Боротьба нанайських хлопчаків" тобто корупціонерів з корупцією триває!!))
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25.07.2024 23:28 Відповісти
Зрада скасовується. А тим, хто робив спробу зради по традиції слуг урода, дадуть тихенечко піти в ліс...
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25.07.2024 23:07 Відповісти
Наполеглева та потужна боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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25.07.2024 23:20 Відповісти
Цей законопроект взагалі повинен бути знятий з розгляду, і такого закону взагалі не повинно бути.
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25.07.2024 23:08 Відповісти
Вони подумали що байден все і контролю з сша не буде
Харріс обламала їм плани
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25.07.2024 23:16 Відповісти
Допрацюють до того, що корупціонерам почнуть звання героя України давати.
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25.07.2024 23:10 Відповісти
Таке, но не за корупцію вже було з Н. Савченко.
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25.07.2024 23:16 Відповісти
Якщо уважно придивитися ,то з десяток потвор вже є !!))
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25.07.2024 23:22 Відповісти
Ну якщо дуже уважно-
Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ

Дата створення: 29 серпня 2019р.

Кількісний склад: 233 депутати, станом на 26 липня 2024р.
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26.07.2024 11:26 Відповісти
їбать всі в захопленні від мудрості влади
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25.07.2024 23:11 Відповісти
Середньовіче, індульгенції і вже незабаром свята інквізиція.
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25.07.2024 23:12 Відповісти
Іспанська стидоба.
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25.07.2024 23:13 Відповісти
Оруелл " Скотний двір" і хряк Наполеон.
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25.07.2024 23:15 Відповісти
Коли є на фото цей боров,не уявляю як терплять оточуючі його запах.
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25.07.2024 23:16 Відповісти
Ну теща підняла йому комірне в два рази та й принюхалася. А жінка або геть на ніс не чує,або збоченка і за гроші буде навіть його лайно жерти.
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26.07.2024 11:31 Відповісти
- Кстати о партнерах, - сказал он. - Мне вдруг вспомнилась одна партия в покер. Дело было в Рено, штат Невада. Ну, не скажу, чтобы игра велась очень честно. Игроки - все шулера, как на подбор. Но был там один козлик безрогий - в тех краях так называют новичков. Вот он стоит за спиной сдающего и видит, что тот снизу колоды сдает себе четыре туза. Новичок возмущается. Он тихонько обходит стол и наклоняется к игроку, который сидит напротив сдающего. - Послушайте, - шепчет он, - я видел, как он сдал себе четыре туза. - Ну, и что ж из этого? - спрашивает игрок. - Я подумал, что надо сказать вам, - отвечает тот. - Вы что, не понимаете? Он сдал самому себе четыре туза, я своими глазами видел. - Знаешь что, любезный, ступай-ка отсюда. Ничего ты в покере не понимаешь. Это же игра банкомета!

(Дж.Лондон, "Время не ждет")
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25.07.2024 23:20 Відповісти
Ой. Всі ми знаємо як ви, *****, "допрацьовуєте" закони що вони виходять ще більш *********.
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25.07.2024 23:20 Відповісти
Клованів бронюють, хабарники відмазуються, недолугі командири отримують нагороди..., скоро вбивцям будуть героїв праці давати... Шапіто!
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25.07.2024 23:29 Відповісти
Хух, я вже почав переживати! Треба тепер ще пару органів по боротьбі з корупцією придумати, а то щось малувато буде.
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25.07.2024 23:30 Відповісти
Отам ДНК намішано... Який там дощ у очі??? Водички трохи пирснуло... Сапієнс майже, цкот... Цікаво б вивчити, після того, як Харону п'ятаки принесе... Кроманьонець хєров.
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25.07.2024 23:31 Відповісти
Жирний ублюдок, запроданець і зрадник.
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25.07.2024 23:43 Відповісти
Узурпатора зєлю геть! Вибори! Залужний - наш президент
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25.07.2024 23:56 Відповісти
Хряк Стефа, коли касапський каганат забороните?
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25.07.2024 23:59 Відповісти
"Тому зрада скасовується", - а навіщо Жиробас планував зраду?
І далеко не факт, що скасовується, але факт, що планувалась. І факт, що "суки народу" крім того, щоб десь щось вкрасти, ні про що більше не думають.
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26.07.2024 00:17 Відповісти
Не скасовується хоча б тому, що це говорить ЗЕлена *****.
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26.07.2024 00:35 Відповісти
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26.07.2024 00:50 Відповісти
Стефанчук построил особняк под Киевом, но в декларации "потерялись"
2 млн. грн.

https://www.zagorodna.com/ru/stati/stefanchuk-vozvel-osobnyak-pod-kievom-no-v-deklaracii-poteryalis-2-mln-grn.html
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26.07.2024 00:52 Відповісти
Спикер ВР Руслан Стефанчук получает пожизненную выплату от Национальной академии правовых наук: данные декларации

https://informator.ua/ru/spiker-vr-ruslan-stefanchuk-poluchaet-pozhiznennuyu-vyplatu-ot-nacionalnoy-akademii-pravovyh-nauk-dannye-deklaracii
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26.07.2024 00:55 Відповісти
Колега партії Стефанчука, якого журналісти не назвали,

звинуватив віце-спікера в тому, що він сидить на зарплаті в олігарха-латифундиста Веревського.

Як доказ наводить той факт, що саме Стефанчук вів засідання, коли ухвалювали сумнівний, непопулярний «закон про ринок землі», і завзято довів справу до результативного голосування,

ігноруючи протести опозиції та порушення регламенту.
https://web777.kiev.ua/dose/stefanchuk-ruslan-alekseevich/
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26.07.2024 01:03 Відповісти
Далі на порядку денному - дозволити Путіну відплатити за відсутність відповідальності за війну проти України.
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26.07.2024 03:24 Відповісти
Хто взагалі це лайно? Воно є юристом, адвокатом чи ким? Воно саме склало хоч якийсь закон без консультантів? В чому воно має компетенцію чи кваліфікацію. Що воно взагалі? В світі вже є давно проблеми із складаннями угод із слідством. Дуже суперечливий досвід. А у нашому випадку це буде офіційна легалізація всього криміналу. Всі злочинці об'єднаються в картель. І щоб ковирнути у майбутньому цей картель треба буде пролити багато крові. Цей закон для наших дітей буде причиною вуличних війн. Ха ха ха.
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26.07.2024 06:34 Відповісти
Зрада була, але скасовується.
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26.07.2024 07:35 Відповісти
Чому ж це зрада?
Якщо відповідно все зробити.
1. Повна конфіскація всіх активів.
2. Відшкодування всіх збитків.
3. Штраф на суму збитків.
4. Якщо державний службовець - скасування всіх привілей та доплат, пенсій.
5. Заборона обіймати державні посади пожиттєво.

Поясню.
Хабарник отримував не один раз хабарі. Спіймали цього на одному. Тобто він ще має кошти у нерухомості, на банківських рахунках, активи у вигляді подарунків своїм батькам, коханкам, колишнім дружинам, дітям, онукам,. У бізнесі всіх вище згаданих та інше.
Тому потрібно позбавити його та його близького оточення, яке знало та отримувало зиск із злочинної діяльності , засобів розкішного існування після викриття.
І нехай вони спустяться до на землю до нас грішних.
Це в буде справжня рівність усіх перед законом.
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26.07.2024 08:38 Відповісти
Якщо все так добре. То чого не користуватися вже існуючими законами. Ви перерахували все що є і до цього. Просто з кожною статтею треба фахово працювати вже існуючими інструментами. Просто працювати. А так не треба буде нічого робити, бо є договір із слідством. Заплатив таксу і в той же день відбив накрадене. І так по колу. Кого де якщо і звільнили то позбавили пенсії скажімо. Це не конституційно. В кого забрали грошові потоки. Медведчуки і фірташі досі отримують проценти з якоби чогось конфіскованого. Бо не конституційно. Суддя як захоче, так і прочитає будь який закон і навіть конституцію. Цей закон не на часі. Україна ще не досягнула тих рівнів розвитку усіх сфер життя суспільства щоб дозволяти собі щось подібне як в США наприклад. Ха ха ха.
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26.07.2024 12:06 Відповісти
Я не кажу про позбавлення пенсії.
Я кажу про пенсію на загальних підставах як пересічному українцю без вислуги, без підвищеного відсотку як держслужбовцю, без пільг загалом.
Та й про тримання дивідендів - якщо не має активів то які дивіденди З державного ( конфіскованого) майна.
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26.07.2024 12:15 Відповісти
Ця жирна корупційна тупа свиня про що вона говорить, про який відкуп.
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26.07.2024 08:44 Відповісти
помойний Кнур который построил домину под Киевом при этом брал бабки из бюджета на "жилье у тещи" пропихивает откупи, это при резникове, кирюше, халимоне, Хламидии, корниенке, гетьманциве, князеве и т.д они и так свободно воровали под крилом и в доле с бениным Оманским Нариком а теперь сам бог велел....
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26.07.2024 09:01 Відповісти
ЗЕ Дегенерати ощущаете разницу в достижениях безвиз, томас, мова, Армия и т.д и закон про откупи ЗЕ Сброда.... какая разница....хуже не будет.....
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26.07.2024 09:03 Відповісти
Жирний покидьок
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26.07.2024 09:33 Відповісти
Питання в який бік "виправлять" - віри цьому ЗЕкнуру без сорому і совісті немає!!!
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26.07.2024 09:35 Відповісти
Шо он замыливает нам глаза. Где кворум на запрет у нас гундяевского сатаната, который не имеет Томоса, А ЗНАЧИТ, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРАВИТЬ СЛУЖБУ В ЦЕРКВЯХ. зы... кто ходит в МП - тот большой грешник, если не сказать , шо Иуда... чи Ирод, а мож и олух царя небесного.
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26.07.2024 09:45 Відповісти
Що значить зрада скасовується ?
Як воно туди взагалі попало
І те що воно туди попало це і є зрада
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26.07.2024 09:47 Відповісти
шо? мало денег прописали???)))
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26.07.2024 09:58 Відповісти
О жирний кнур з якого сало і бекон можна полосами зрізати, могли б якусь бідну країну Африки місяць кормити, чи полонених кацапів!!!!
Ви цьому шматку лайна з прищавим жирним їба..ом скажіть, що тільки те що цей псевдо закон попав в раду це вже позорище на весь світ....... Як могли українці вибрати таке лайно в компанію до піськограя?
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26.07.2024 10:48 Відповісти
окОдемік околойуридичних ноУк Стефанчук, тьощин угоднік за гроші - той ще прездобол...
невже хтось повірить в "чєсноє-благородноє слово" безродної свИнохвойди дермака?
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26.07.2024 11:06 Відповісти
"Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості"
Цьому сраному прохвессору- правознавцю хтось казав, що цей закон по своїй суті вже є злочинним чи похрін?
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26.07.2024 11:28 Відповісти
Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в'язниці виправлять. Зрада скасовується, - Стефанчук Джерело:
А хто виправить тих, хто проголосував за перше читання?
Тільки таваріщ Маузер.
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26.07.2024 11:35 Відповісти
 
 