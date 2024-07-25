Законопроєкт про відкуп корупціонерів від в’язниці виправлять. Зрада скасовується, - Стефанчук

Законопроект 11340 про можливість "відкупу" від в'язниці для корупціонерів ще буде допрацьований. Над цим зараз працює відповідний парламентський комітет.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Стефанчук розповів, що комітет погодився з тим, що в законі неодмінно має бути передбачено питання, що "відкупитись" зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. Мало того, така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.

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"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив спікер.

Він також запевнив, що до другого читання законопроект зміниться.

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"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, 18 липня 2024 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від в'язниці.