Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: загинула жінка, яка перебувала на балконі

27 липня після 21.00 російські війська обстріляли Корабельний район Херсону. Унаслідок поранень загинула 64-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

"Після 21.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район міста. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1959 р.н. У момент ворожого удару вона перебувала на балконі", - ідеться в повідомленні.

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"Двоє загиблих і один поранений - такий підсумок сьогоднішнього дня у Херсонській громаді", - зазначив Мрочко.