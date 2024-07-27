УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4355 відвідувачів онлайн
Новини Війна
866 0

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: загинула жінка, яка перебувала на балконі

Обстріли Херсону

27 липня після 21.00 російські війська обстріляли Корабельний район Херсону. Унаслідок поранень загинула 64-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

"Після 21.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район міста. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1959 р.н. У момент ворожого удару вона перебувала на балконі", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти скинули вибухівку з дрона на людей біля магазину в Херсоні: 5 поранених

"Двоє загиблих і один поранений - такий підсумок сьогоднішнього дня у Херсонській громаді", - зазначив Мрочко.

Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3343) жертва (248) Мрочко Роман (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 