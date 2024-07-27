Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: загинула жінка, яка перебувала на балконі
27 липня після 21.00 російські війська обстріляли Корабельний район Херсону. Унаслідок поранень загинула 64-річна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко
"Після 21.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район міста. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1959 р.н. У момент ворожого удару вона перебувала на балконі", - ідеться в повідомленні.
"Двоє загиблих і один поранений - такий підсумок сьогоднішнього дня у Херсонській громаді", - зазначив Мрочко.
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