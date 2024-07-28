Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: погибла находившаяся на балконе женщина

27 июля после 21.00 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате ранений погибла 64-летняя женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко

"После 21.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район города. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1959 г.р. В момент вражеского удара она находилась на балконе", - говорится в сообщении.

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"Двое погибших и один раненый - таков итог сегодняшнего дня в Херсонской громаде", - отметил Мрочко.