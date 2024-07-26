Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на людей возле магазина в Херсоне: 5 раненых
Днем 26 июля российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на людей, которые стояли возле магазина в Херсоне. В результате атаки пострадали пятеро херсонцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.
"В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные сбросили взрывчатку с дрона на херсонцев, которые были возле магазина.
Взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.
Всех пострадавших бригады экстренной помощи доставили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медпомощь.
"Госпитализированы еще двое раненых в Днепровском районе Херсона. У 55-летнего мужчины взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочное ранение лица. Мужчина 63 лет получил взрывную травму и осколочное ранение живота", - уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
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повбивати всіх...
малих і дорослих - всіх.
Вік вже сказує на те, що це точно були не військові. А значить оператор-уйобок бачив куди скидає вибухівку і зробив це навмисно.
і ніколи не беріть....