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Новости Война
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Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на людей возле магазина в Херсоне: 5 раненых

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на людей біля магазину

Днем 26 июля российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на людей, которые стояли возле магазина в Херсоне. В результате атаки пострадали пятеро херсонцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

"В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные сбросили взрывчатку с дрона на херсонцев, которые были возле магазина.

Взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.

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Всех пострадавших бригады экстренной помощи доставили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медпомощь.

"Госпитализированы еще двое раненых в Днепровском районе Херсона. У 55-летнего мужчины взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочное ранение лица. Мужчина 63 лет получил взрывную травму и осколочное ранение живота", - уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Автор: 

обстрел (26835) Херсон (2783)


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в кого ще є сумніви нашо кацапня приперлася в Україну?
повбивати всіх...
малих і дорослих - всіх.
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26.07.2024 14:51 Ответить
"Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка."
Вік вже сказує на те, що це точно були не військові. А значить оператор-уйобок бачив куди скидає вибухівку і зробив це навмисно.
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26.07.2024 15:01 Ответить
це щє щястя, шо дідусі і бабусі коли за хлібом і молоком вранці в магазин йдуть хоч онуків з собою не беруть!
і ніколи не беріть....
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26.07.2024 15:14 Ответить
 
 