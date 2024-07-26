Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на людей возле магазина в Херсоне: 5 раненых

Днем 26 июля российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на людей, которые стояли возле магазина в Херсоне. В результате атаки пострадали пятеро херсонцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

"В Херсоне пять человек пострадали в результате атаки российского беспилотника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные сбросили взрывчатку с дрона на херсонцев, которые были возле магазина.

Взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.

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Всех пострадавших бригады экстренной помощи доставили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медпомощь.

"Госпитализированы еще двое раненых в Днепровском районе Херсона. У 55-летнего мужчины взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочное ранение лица. Мужчина 63 лет получил взрывную травму и осколочное ранение живота", - уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.