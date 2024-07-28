Галущенко про ситуацію в енергосистемі: Поліпшується вже зараз
Ситуація з енергетикою в Україні наразі покращується. На позитивний процес впливає завершення відновлювальних та планових ремонтних робіт на об'єктах генерації, та системи передачі.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафану "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами чиновника, ситуація в енергосистемі "буде поліпшуватися вже зараз".
"Це вже відбувається", - розповів глава Міненерго.
Разом з тим міністр зауважив, що точні прогнози щодо ситуації наразі давати неможливо через загрозу нових обстрілів об'єктів енергетики країни з боку російських окупантів.
"Давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози",- сказав Галущенко.
Також він звернув увагу, що вітчизняні енергетики мають величезний досвід балансування системи в умовах широкомасштабної війни, і що " жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила".
Галущенко наголосив, що працівники енергетичної сфери не допустять втрати контролю над ситуацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уже можно было за 5 лет зелёного цирка привыкнуть.
А вообще, брехня, особенно наглая, очень действенный инструмент был во все времена, ничего лучше ещё не придумано. Противодействие - только развивать собственное аналитическое мышление и получать как можно больше фактов из разных источников.
Для примера, цены на зарядные станции к началу июня выросли на 50%, а на сейчас к июньской цене на 80-100%, при том почти все раскуплено. Думайте, как говорил классик.
Точняк!
Оце сидю і бачу: воно просто на очах поліпшується та поліпшується...
Дива та й годі!
А совсем недавно говорили, что ситуация будет ухудшаться и к зиме будут отключения по 20 часов в сутки. Сколько можно врать?