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Новини
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Галущенко про ситуацію в енергосистемі: Поліпшується вже зараз

Енергетика

Ситуація з енергетикою в Україні наразі покращується. На позитивний процес впливає завершення відновлювальних та планових ремонтних робіт на об'єктах генерації, та системи передачі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафану "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами чиновника, ситуація в енергосистемі "буде поліпшуватися вже зараз".

"Це вже відбувається", - розповів глава Міненерго.

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Разом з тим міністр зауважив, що точні прогнози щодо ситуації наразі давати неможливо через загрозу нових обстрілів об'єктів енергетики країни з боку російських окупантів.

"Давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози",- сказав Галущенко.

Також він звернув увагу, що вітчизняні енергетики мають величезний досвід балансування системи в умовах широкомасштабної війни, і що " жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила".

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Галущенко наголосив, що працівники енергетичної сфери не допустять втрати контролю над ситуацією.

Автор: 

енергетика (2585) Галущенко Герман (529) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+8
То перестаньте тероризувати нас своїми відключеннями!!
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28.07.2024 01:47
+7
У цих козлів чомусь якось синхронно планові роботи співпадають з відновлювальними
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28.07.2024 04:12
+5
****** как Зеленский , не марная.
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28.07.2024 06:33
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То перестаньте тероризувати нас своїми відключеннями!!
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28.07.2024 01:47 Відповісти
Это очередной чес для лохов.
Уже можно было за 5 лет зелёного цирка привыкнуть.
А вообще, брехня, особенно наглая, очень действенный инструмент был во все времена, ничего лучше ещё не придумано. Противодействие - только развивать собственное аналитическое мышление и получать как можно больше фактов из разных источников.
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28.07.2024 08:18 Відповісти
Если 9 гигаватт похерено, то никакие ремонты кардинально ситуацию не изменят. Сейчас стало меньше отключений, но это благодаря тому что спала жара. Зимой будет хуже намного.
Для примера, цены на зарядные станции к началу июня выросли на 50%, а на сейчас к июньской цене на 80-100%, при том почти все раскуплено. Думайте, как говорил классик.
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28.07.2024 08:24 Відповісти
Гебня дуже добре знає психологію мас в вміє ними керувати.

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28.07.2024 08:40 Відповісти
Ви, наче, старше за мене, а таку фігню пишите..
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28.07.2024 11:07 Відповісти
У цих козлів чомусь якось синхронно планові роботи співпадають з відновлювальними
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28.07.2024 04:12 Відповісти
****** как Зеленский , не марная.
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28.07.2024 06:33 Відповісти
Галущенко,до чого ці розмови про покращення ситуації з ...?
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28.07.2024 07:16 Відповісти
Энектрики работают не покладая рук восстанавливая энергосистему а куча дармоедов чиновников пиарится и своим трындежем наводит ракетные удары.
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28.07.2024 07:21 Відповісти
‼️ Негайно викинути все ахметівське і деркачівське прорасєйське кубло з енергосистеми України! Всі енергосистеми повернути до Держави! Провести аудит діяльності і ефективності, свідомого саботажу, дестабілізації всіх тих власників, генеральних директорів, міністрів і іншого ахметівського шмигалья.
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28.07.2024 07:33 Відповісти
головний енергетичний "брехун" в Україні
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28.07.2024 08:13 Відповісти
Поліпшується вже зараз

Точняк!
Оце сидю і бачу: воно просто на очах поліпшується та поліпшується...
Дива та й годі!
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28.07.2024 08:36 Відповісти
>За словами чиновника, ситуація в енергосистемі "буде поліпшуватися вже зараз".
А совсем недавно говорили, что ситуация будет ухудшаться и к зиме будут отключения по 20 часов в сутки. Сколько можно врать?
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28.07.2024 08:40 Відповісти
Без поліпшення (часткового відновлення) світла взагалі може не бути, як у мене було по три доби в 2022-му році. Чи ви пропонуєте взагалі нічого не ремонтувати? Написали б - ніхто нічого не робить - була б критика. Вам написали, що відновлюють - теж критика
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28.07.2024 11:10 Відповісти
Це брехло повинно вже бути у відставці. Бор якщо воно відкрито збрехало про трансформатори на АЕС, то бреше й про все інше! Досить брехні від влади!
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28.07.2024 12:13 Відповісти
 
 