Галущенко о ситуации в энергосистеме: Улучшается уже сейчас
Ситуация с энергетикой в Украине сейчас улучшается. На положительный процесс влияет завершение восстановительных и плановых ремонтных работ на объектах генерации, и системы передачи.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафана "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам чиновника, ситуация в энергосистеме "будет улучшаться уже сейчас".
"Это уже происходит", - рассказал глава Минэнерго.
Вместе с тем министр отметил, что точные прогнозы по ситуации пока давать невозможно из-за угрозы новых обстрелов объектов энергетики страны со стороны российских оккупантов.
"Давайте тоже понимать, что война продолжается. И, безусловно, массированные атаки очевидно будут продолжаться. Поэтому в войне очень трудно строить прогнозы",- сказал Галущенко.
Также он обратил внимание, что отечественные энергетики имеют огромный опыт балансировки системы в условиях широкомасштабной войны, и что "ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила".
Галущенко подчеркнул, что работники энергетической сферы не допустят потери контроля над ситуацией.
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Уже можно было за 5 лет зелёного цирка привыкнуть.
А вообще, брехня, особенно наглая, очень действенный инструмент был во все времена, ничего лучше ещё не придумано. Противодействие - только развивать собственное аналитическое мышление и получать как можно больше фактов из разных источников.
Для примера, цены на зарядные станции к началу июня выросли на 50%, а на сейчас к июньской цене на 80-100%, при том почти все раскуплено. Думайте, как говорил классик.
Точняк!
Оце сидю і бачу: воно просто на очах поліпшується та поліпшується...
Дива та й годі!
А совсем недавно говорили, что ситуация будет ухудшаться и к зиме будут отключения по 20 часов в сутки. Сколько можно врать?