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Новости
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Галущенко о ситуации в энергосистеме: Улучшается уже сейчас

Енергетика

Ситуация с энергетикой в Украине сейчас улучшается. На положительный процесс влияет завершение восстановительных и плановых ремонтных работ на объектах генерации, и системы передачи.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафана "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам чиновника, ситуация в энергосистеме "будет улучшаться уже сейчас".

"Это уже происходит", - рассказал глава Минэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атомная энергетика сейчас производит более половины всей электроэнергии Украины, - Галущенко

Вместе с тем министр отметил, что точные прогнозы по ситуации пока давать невозможно из-за угрозы новых обстрелов объектов энергетики страны со стороны российских оккупантов.

"Давайте тоже понимать, что война продолжается. И, безусловно, массированные атаки очевидно будут продолжаться. Поэтому в войне очень трудно строить прогнозы",- сказал Галущенко.

Также он обратил внимание, что отечественные энергетики имеют огромный опыт балансировки системы в условиях широкомасштабной войны, и что "ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зимой будут работать все доступные атомные энергоблоки, - Галущенко

Галущенко подчеркнул, что работники энергетической сферы не допустят потери контроля над ситуацией.

Автор: 

энергетика (2548) Галущенко (257) отключение света (422)


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Топ комментарии
+8
То перестаньте тероризувати нас своїми відключеннями!!
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28.07.2024 01:47
+7
У цих козлів чомусь якось синхронно планові роботи співпадають з відновлювальними
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28.07.2024 04:12
+5
****** как Зеленский , не марная.
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28.07.2024 06:33
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То перестаньте тероризувати нас своїми відключеннями!!
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28.07.2024 01:47 Ответить
Это очередной чес для лохов.
Уже можно было за 5 лет зелёного цирка привыкнуть.
А вообще, брехня, особенно наглая, очень действенный инструмент был во все времена, ничего лучше ещё не придумано. Противодействие - только развивать собственное аналитическое мышление и получать как можно больше фактов из разных источников.
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28.07.2024 08:18 Ответить
Если 9 гигаватт похерено, то никакие ремонты кардинально ситуацию не изменят. Сейчас стало меньше отключений, но это благодаря тому что спала жара. Зимой будет хуже намного.
Для примера, цены на зарядные станции к началу июня выросли на 50%, а на сейчас к июньской цене на 80-100%, при том почти все раскуплено. Думайте, как говорил классик.
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28.07.2024 08:24 Ответить
Гебня дуже добре знає психологію мас в вміє ними керувати.

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28.07.2024 08:40 Ответить
Ви, наче, старше за мене, а таку фігню пишите..
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28.07.2024 11:07 Ответить
У цих козлів чомусь якось синхронно планові роботи співпадають з відновлювальними
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28.07.2024 04:12 Ответить
****** как Зеленский , не марная.
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28.07.2024 06:33 Ответить
Галущенко,до чого ці розмови про покращення ситуації з ...?
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28.07.2024 07:16 Ответить
Энектрики работают не покладая рук восстанавливая энергосистему а куча дармоедов чиновников пиарится и своим трындежем наводит ракетные удары.
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28.07.2024 07:21 Ответить
‼️ Негайно викинути все ахметівське і деркачівське прорасєйське кубло з енергосистеми України! Всі енергосистеми повернути до Держави! Провести аудит діяльності і ефективності, свідомого саботажу, дестабілізації всіх тих власників, генеральних директорів, міністрів і іншого ахметівського шмигалья.
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28.07.2024 07:33 Ответить
головний енергетичний "брехун" в Україні
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28.07.2024 08:13 Ответить
Поліпшується вже зараз

Точняк!
Оце сидю і бачу: воно просто на очах поліпшується та поліпшується...
Дива та й годі!
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28.07.2024 08:36 Ответить
>За словами чиновника, ситуація в енергосистемі "буде поліпшуватися вже зараз".
А совсем недавно говорили, что ситуация будет ухудшаться и к зиме будут отключения по 20 часов в сутки. Сколько можно врать?
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28.07.2024 08:40 Ответить
Без поліпшення (часткового відновлення) світла взагалі може не бути, як у мене було по три доби в 2022-му році. Чи ви пропонуєте взагалі нічого не ремонтувати? Написали б - ніхто нічого не робить - була б критика. Вам написали, що відновлюють - теж критика
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28.07.2024 11:10 Ответить
Це брехло повинно вже бути у відставці. Бор якщо воно відкрито збрехало про трансформатори на АЕС, то бреше й про все інше! Досить брехні від влади!
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28.07.2024 12:13 Ответить
 
 