Блінкен стурбований діями Китаю щодо дестабілізації ситуації у Південно-Китайському морі
Держсекретар США Ентоні Блінкен стурбований "дестабілізуючими діями" Китаю у Південно-Китайському морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Очільник зовнішньої політики США висловив таку позицію в Лаосі під час зустрічі зі своїм китайським колегою - міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Лідери зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання.
"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами будуть просувати наше бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер.
Своєю чергою, Ван Ї сказав Блінкену, що США мають "неправильне уявлення про Китай" та закликав повернутися до "раціональної і прагматичної політики щодо Китаю". У заяві МЗС КНР зазначається, що дипломати надалі зберігатимуть контакти.
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Залужный в первом выступлении в Британии призвал отказаться от ряда свобод
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил в качестве посла Украины в Великобритании. В своей речи он призвал жителей западных стран временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности войн.
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Господин Залужный стал участником конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference в Лондоне. Экс-главком считает, что изменения в ходе боевых действий в конфликте России и Украины «определят очертания войн и военного искусства в XXI веке».
«Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне привлекаются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники»,- убежден Валерий Залужный (полный текст его речи опубликован в Telegram).
Он отметил, что в боевых действиях на Украине ни у одной из сторон сейчас нет технологического преимущества. «Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях»,- заявил он.
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Ясно. Бусифікація - наше фсьо.
Валерій Федорович навчить британців, як правильно бусифікувати "ресурс", - щоб не дригав ногами і не теліпався, коли його будуть тягти у двоповерховий автобус ліверпульського ТЦК...
Докалдний аналіз у Бабенко або в телеграмі Залужного повна начитка ніим свого тексту у телеграмі -на українській, бо виступ був англійською.
https://www.youtube.com/watch?v=LJTvS4oN-sk
ЧОМУ НЕМАЄ РЕЗОНАНСУ про ці тези Залужного? Мене за посилання на його текстове прочитання Залужним у телеграмі ЦН забнив на три дні - тому слухаємо Бабченко (посилання вище на його розбір тез Залужного)
https://vidverto.io/?utm_source=vidverto.io_branding&&utm_medium=vikna.tv
Залужный - тезисы с первого выступления в качестве посла в Лондоне
В своем https://t.me/Zaluzhnui/674 Telegram Валерий Залужный опубликовал полный текст речи в Лондоне и отметил, что на конференции он акцентировал на важности поддержки Украины путем коалиции свободного мира.
- Война - это наука. Со своими законами, которые нужно знать и учить. История военного дела и его новые правила сейчас пишутся на территории Украины, - добавил он.
Залужный о Третьей мировой войне
На конференции RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил Запад о риске вспышки Третьей мировой войны.
Справді той "ірраціонального" Захід/умовний Захід з таким же "ірраціональним" світовим шерифом час від часу впадає в хаос, турбуленцію внутрішнього безладу, навіть в сонну байдужість до змін в навколишньому світі, реагує на ті зміни хаотично, намагається пристосуватися, зберегти внутрішній комфорт - впадає у синдром тих мавп: нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу.
Згадаймо той же ірраціональний умовний Захід перед другою світовою війною - два кривавих диктатори один з перед одного захоплювали території навколо себе, а США щей допомагали їм зміцнювати їх військовий потенціал...
Коли Гітлер маріуполив Лондон і інші конгломерації навколо інших великих міс Англії, президент США Рузвельт зберігав цинічний нейтралітет, говорив Черчілю, що у нього зв'язані руки і він не може надати літаки чи інше озброєння щоб врятувати союзника...
У 21-му столітті новоявлений диктатор світового рівня, -яко Сталін-Гітлер, - здійснює агресію проти Грузії. Ніби випробовує той же ірраціональний Захід і світового шерифа США на бздо і йде далі - агресія проти України.
Історія повторюється? Не зовсім. Азії, в першу чергу, Росія потрібна до пори до часу як сировинний придаток: нафта, газ, мінеральні ресурси, ліси, пшениця,... - територія. Два новоявлені світові гангстери обов'язково ввійдуть в конфлікт - так сталося з "дружбой, скрепленной совместно пролитой кровью" між т. Сталіном і т. Гітлером. Азія спочатку поглине РФ, а вже потім займеться тим ірраціональним Заходом... Якщо світовий шериф США нарешті вийде з літаргічного сну і мобілізується.
Проти ворожих КАБів треба зняти обмеження на застосування 300-кілометрових ATACMS по визнаній території росії, а ще краще - передати якісь цікаві 500-кілометрові ракети для F-16 і теж дозволити їх застосовувати по будь-яким ворожим аеродромам в зоні ураження.
Прикро, що на Заході набагато більше людей бояться, що в такому разі путін нападе на НАТО, тому на опитуваннях більшість голосує за те, що збільшувати допомогу не треба. Трамп своїми закликами до перемовин і поступок здобуває перемогу на президентських виборах в США.
А хто ж його виведе з літаргічного сну?
Політики, які закликають знайти яйця і реально допомогти Україні (такі, як Ніккі Хейлі), зазнають нищівної поразки, а перемагають шматки лайна, які закликають боятися путіна (такі, як Дональд Трамп), тому що інакше начебто розпочнеться Третя світова війна.
https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Ось Трамп закликає до перемовин і лякає Третьою світовою війною .
("У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили").
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Можу ще нагадати, як при республіканці Буші-старшому кацапи окупували Придністров'я, а при республіканці Буші-молодшому путін захопив частину Грузії і сказав республіканцю Бушу, що знищить Україну, якщо та вступить в НАТО.
Пишу це на випадок, якщо якась MAGA-трампістська-гнида вилізе з тупими розповідями, що всі окупації відбулися за демократів. А якщо така гнида напише, що Трамп першим передав Україні Джавеліни - плюньте тій гниді в обличчя, бо Трамп при цьому заборонив звільняти вже окуповані території Донбасу за допомогою Джавелінів: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 <1> https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html <2> https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ <3> https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ <4> https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 <5> https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ <6> .
Ось типове обличчя того, хто надіється, що при Трампі Україні повернуть хоча б частину окупованих територій: 🤡
ІРРАЦІОНА́ЛЬНЕ /irrationalis (латинь)- безглуздий, алогічний; такий, що не має числової міри) - несумірне і несумісне з розумом, безглузде й абсурдне. Тому мусимо погодитися з оцінкою того мерзавца Орбана...
Азії, в першу чергу Китаю, Росія потрібна, до пори до часу, як сировинний придаток: нафта, газ, мінеральні ресурси, ліси, пшениця,... - головне територія.
Два новоявлені світові гангстери обов'язково ввійдуть в конфлікт - так сталося з "дружбой, скрепленной совместно пролитой кровью" між т. Сталіном і т. Гітлером.
Азія спочатку поглине РФ, а вже потім ввійде в безпосередній конфлікт з тим ірраціональним Заходом...
Якщо світовий шериф США нарешті вийде з літаргічного сну і мобілізується. Інакше кінець європейської цивілізації, як пророкував Шпенглер в своїй "Загибель Європи"...
Один з прикладів ЩО таке Китай сьогодні https://www.facebook.com/reel/1163170028327028
Це вже не працює.
******** світ, нажаль, набагато краще розуміє силу.
Тому тільки сотня Томагавків по потрібним цілям швидко та гарантовано дадуть бажаний ефект.
Все інше - пуста балаканина.
Спокійнісінька пика.
@voiceofdnepr
Все це - нагороди, які були сьогодні вручені міністром Клименком поліцейським "за розкритя вбивства Фаріон та знешкодження злочинного угрупування". В контейнерах - наградні пістолети.
Затримання відбулось тільки вчора, вироку суду намає і на горизонті, а нагороди роздають🤮
Ну, не може людина в якої є мізки, освіта відповідна, влада, так себе вести, здаючі крок за кроком весь світ і світоустрій відвертим дикунам - вбивцям рашисто-фашистам і китайцям які захоплюють світ неховаючись і занурюють його в середньовіччя і кров заради вічної влади варварів, вбивць, диктаторів.
Адміністрація Байдена зовсім здалася на милість темряви.
Байден одразу при приході до влади зняв додактові мита на китайську продукцію тим самим відкрив їм повністю ринок...
Китайцям дуже вигідна ця війна тому що орки стали сильно залежати від них і продають їм ресурси дешевше ринку з 20-30% ставкою а газ взагалі по 230 ... це все відбувається за юані які китай друкує в любій кількості, фактично ресурси вони купляють бесплатно... а орки можуть юані витратити тільки на купівлю китайської продукції тому що ніде в світі вони більше не потрібні... фактично вже колонія і захоплювати не потрібно ітак бесплатно все поставляють
а простий електорат просто не думає головою що дешеві товари в велмарті, це забрані робочі місця в штатах, викачані доллари з американської економіки які пішли косооким як інвестиції....
А потім це все призводить до нової кризи коли перестають друкувати доллар та ставку піднімають і так по колу, тому що немає друку а той відтік валюти китайцям треба чимось закривати...
Але кожне коло це виток інфляції і та економія на китайських товарах приводить до знецінення доллара на 5-6% в рік і потім всю ту дешивезну нівелює, що можна було купити за 1000 долларів 20 років назад уже не купиш хіба один бензин...
України це також стосується у нас те саме з китайською продукцією і вона є вагомим чинником торгового дефіциту
На могилі Блінкєна написали б, - "Кольт ковбоя Білла виявився швидшим за глибоку стурбованість небіжчика".