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Новини
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Блінкен стурбований діями Китаю щодо дестабілізації ситуації у Південно-Китайському морі

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен стурбований "дестабілізуючими діями" Китаю у Південно-Китайському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Очільник зовнішньої політики США висловив таку позицію в Лаосі під час зустрічі зі своїм китайським колегою - міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Лідери зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання.

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами будуть просувати наше бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен попередив Китай, що США продовжать вживати заходів у разі підтримки російського ОПК, - Держдеп

Своєю чергою, Ван Ї сказав Блінкену, що США мають "неправильне уявлення про Китай" та закликав повернутися до "раціональної і прагматичної політики щодо Китаю". У заяві МЗС КНР зазначається, що дипломати надалі зберігатимуть контакти.

Автор: 

Китай (4560) США (22685) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
А коли він не був стурбовании?
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28.07.2024 08:12
+6
Потужний протест .
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28.07.2024 08:09
+5
Блінкен-то випий потрійну дозу антистурбовіну може допоможе...
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28.07.2024 08:13
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Соединенные Штаты контролируют всю Атлантику и Тихий океан. Можно было бы позволить немного свободы китайцам в Китайском море. Но тогда они могут обнаглеть.
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28.07.2024 08:09 Відповісти
https://www.kommersant.ru/doc/6850398 https://www.kommersant.ru/doc/6850398 https://www.kommersant.ru/doc/6850398 https://www.kommersant.ru/doc/6850398 https://www.kommersant.ru/doc/6850398

Залужный в первом выступлении в Британии призвал отказаться от ряда свобод

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил в качестве посла Украины в Великобритании. В своей речи он призвал жителей западных стран временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности войн.

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Господин Залужный стал участником конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference в Лондоне. Экс-главком считает, что изменения в ходе боевых действий в конфликте России и Украины «определят очертания войн и военного искусства в XXI веке».

«Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне привлекаются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники»,- убежден Валерий Залужный (полный текст его речи опубликован в Telegram).

Он отметил, что в боевых действиях на Украине ни у одной из сторон сейчас нет технологического преимущества. «Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях»,- заявил он.
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28.07.2024 08:48 Відповісти
«Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях»,- заявил он.
**********
Ясно. Бусифікація - наше фсьо.
Валерій Федорович навчить британців, як правильно бусифікувати "ресурс", - щоб не дригав ногами і не теліпався, коли його будуть тягти у двоповерховий автобус ліверпульського ТЦК...
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28.07.2024 09:54 Відповісти
Це коротка викладка (вихвачено з контексту) російське видання - головна думка Залужного -світу треба готуватися до війни технічно а не людськими ресурсами . Але якщо ця російське резюме Вам не до вподоби- послухайте аналіз Бабченко .
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28.07.2024 15:15 Відповісти
ЩЕ РАЗ ВИЩЕ КОРОТКЕ СПОВІЩЕННЯ ПРО ВИСТУП ЗАЛУЖНОГО 5 ДНІВ ТОМУ- ЦЕ З РАШИСТСЬКОГО видання КОРМЕРСАНТ .

Докалдний аналіз у Бабенко або в телеграмі Залужного повна начитка ніим свого тексту у телеграмі -на українській, бо виступ був англійською.
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28.07.2024 15:19 Відповісти
Потужний протест .
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28.07.2024 08:09 Відповісти
Про статью Валерія Залужного (Бабченко) - тільки він, мабуть має на увазі виступ в Лондоні посла Залужного на військовій конференції RUSI
https://www.youtube.com/watch?v=LJTvS4oN-sk
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28.07.2024 08:19 Відповісти
Цікаво з якого хєра ЖОВТЕ МОРЕ якісь китайські посіпаки типу Блінкена почали називати «південно-китайським» ???

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28.07.2024 12:32 Відповісти
Ти друже давно в атлас не заглядав і корчиш з себе всезнайку . А між інщим є і Жовте море і Східно-китайське море і Південно-китайське море .
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28.07.2024 12:59 Відповісти
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/novyny-********/vystuplenie-zaluzhnogo-na-konferenczii-rusi-v-londone-glavnye-tezisy/
ЧОМУ НЕМАЄ РЕЗОНАНСУ про ці тези Залужного? Мене за посилання на його текстове прочитання Залужним у телеграмі ЦН забнив на три дні - тому слухаємо Бабченко (посилання вище на його розбір тез Залужного)

https://vidverto.io/?utm_source=vidverto.io_branding&&utm_medium=vikna.tv

Залужный - тезисы с первого выступления в качестве посла в Лондоне

В своем https://t.me/Zaluzhnui/674 Telegram Валерий Залужный опубликовал полный текст речи в Лондоне и отметил, что на конференции он акцентировал на важности поддержки Украины путем коалиции свободного мира.

- Война - это наука. Со своими законами, которые нужно знать и учить. История военного дела и его новые правила сейчас пишутся на территории Украины, - добавил он.
Залужный о Третьей мировой войне

На конференции RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил Запад о риске вспышки Третьей мировой войны.
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28.07.2024 08:17 Відповісти
А коли він не був стурбовании?
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28.07.2024 08:12 Відповісти
Послухайте, будь ласка, мої посилання на самого Залужного або на Бабченко - тоді зрозумієте смисл заяв Блінкена ... Й чому все йде саме так. Й чому глобальний погляд Залужного у Лондоні на RUSI залишився непоміченим інформпросторостором НАВІТЬ В УКРАЇНІ НАВІТЬ НА ОПОЗИЦІЙНИХ КАНАЛАХ
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28.07.2024 08:24 Відповісти
У свою чергу, Ван Ї сказав Блінкену, що США мають "неправильне уявлення про Китай" та закликав повернутися до "раціональної і прагматичної політики щодо Китаю". - іншими словами "США ідіть туди, куди послав український моряк рашистів на о.Зміїний
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28.07.2024 08:12 Відповісти
слухаємо Залужного
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28.07.2024 08:26 Відповісти
Слухайте кого хочете, але не слухаючи самого себе,Ви обманюєесь тими,кого слухали.Приклад 2019 рік " Сиділи ми і слухали "квартал", котрий мозги нам відключив"
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28.07.2024 11:40 Відповісти
Блінкен-то випий потрійну дозу антистурбовіну може допоможе...
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28.07.2024 08:13 Відповісти
З кожною стурбованістю Блінкена відчуваю полегшення.
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28.07.2024 08:16 Відповісти
Орбан: Глобальна влада у світі переміщатиметься від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії. - а вєдь прав мєрзавєц.

Справді той "ірраціонального" Захід/умовний Захід з таким же "ірраціональним" світовим шерифом час від часу впадає в хаос, турбуленцію внутрішнього безладу, навіть в сонну байдужість до змін в навколишньому світі, реагує на ті зміни хаотично, намагається пристосуватися, зберегти внутрішній комфорт - впадає у синдром тих мавп: нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу.

Згадаймо той же ірраціональний умовний Захід перед другою світовою війною - два кривавих диктатори один з перед одного захоплювали території навколо себе, а США щей допомагали їм зміцнювати їх військовий потенціал...

Коли Гітлер маріуполив Лондон і інші конгломерації навколо інших великих міс Англії, президент США Рузвельт зберігав цинічний нейтралітет, говорив Черчілю, що у нього зв'язані руки і він не може надати літаки чи інше озброєння щоб врятувати союзника...

У 21-му столітті новоявлений диктатор світового рівня, -яко Сталін-Гітлер, - здійснює агресію проти Грузії. Ніби випробовує той же ірраціональний Захід і світового шерифа США на бздо і йде далі - агресія проти України.

Історія повторюється? Не зовсім. Азії, в першу чергу, Росія потрібна до пори до часу як сировинний придаток: нафта, газ, мінеральні ресурси, ліси, пшениця,... - територія. Два новоявлені світові гангстери обов'язково ввійдуть в конфлікт - так сталося з "дружбой, скрепленной совместно пролитой кровью" між т. Сталіном і т. Гітлером. Азія спочатку поглине РФ, а вже потім займеться тим ірраціональним Заходом... Якщо світовий шериф США нарешті вийде з літаргічного сну і мобілізується.
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28.07.2024 08:16 Відповісти
Real polirics. Если Запад увязнет в войне в Украине, выгода будет только Китаю.
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28.07.2024 08:25 Відповісти
Что значит "увязнет"? Неужели настолько всё плохо у Запада?
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28.07.2024 08:32 Відповісти
Давайте честно признаем. Запад ничего не сможет сделать в этой войне, потому что это мясная война, где все держится только за счет живой силы. А мясо непобедимо, пока не закончится. У кацапов их миллионы. Народ Запад через 50 тысяч погибших взбунтуется и придется бежать. Это станет катастрофой для всего Запада.
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28.07.2024 08:39 Відповісти
Велика кількість артилерії звичайної і касетної, а також дронів-камікадзе добре зупиняє ворожі штурми.
Проти ворожих КАБів треба зняти обмеження на застосування 300-кілометрових ATACMS по визнаній території росії, а ще краще - передати якісь цікаві 500-кілометрові ракети для F-16 і теж дозволити їх застосовувати по будь-яким ворожим аеродромам в зоні ураження.

Прикро, що на Заході набагато більше людей бояться, що в такому разі путін нападе на НАТО, тому на опитуваннях більшість голосує за те, що збільшувати допомогу не треба. Трамп своїми закликами до перемовин і поступок здобуває перемогу на президентських виборах в США.
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28.07.2024 08:57 Відповісти
Оборона это одно, а как выгнать из Украины. На Западе не понимают что такое "держать опорник" количеством 5-10 человек пока все не умрут. Сколько времени и АТАМКС, снарядов, понадобится по стандартам НАТО чтобы убить эти 5 человек, чтобы через двести метров наткнутся на следующий? В рашке много диких людей чтобы воевать в таком стиле, на Западе таких просто нет.
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28.07.2024 09:08 Відповісти
Трохи не так - Захід кине 1000 літаків які будуть місяць бомбити - буде задіянии флот - потім будуть зачищати . Ми собі такого не можем позволити - то и віина друга - часів 40 -х з добавкою дронів
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28.07.2024 09:11 Відповісти
Сомнительная стратегия. Они не смогли победить талибов без ПВО.
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28.07.2024 09:14 Відповісти
Там гори - така тактика там не працює - а віину по - західному вони примінили в Іраку
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28.07.2024 09:18 Відповісти
Якщо світовий шериф США нарешті вийде з літаргічного сну і мобілізується.

А хто ж його виведе з літаргічного сну?
Політики, які закликають знайти яйця і реально допомогти Україні (такі, як Ніккі Хейлі), зазнають нищівної поразки, а перемагають шматки лайна, які закликають боятися путіна (такі, як Дональд Трамп), тому що інакше начебто розпочнеться Третя світова війна.

https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Ось Трамп закликає до перемовин і лякає Третьою світовою війною .
("У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили").
. 🤡
. 🤡
.
. 🤡

Можу ще нагадати, як при республіканці Буші-старшому кацапи окупували Придністров'я, а при республіканці Буші-молодшому путін захопив частину Грузії і сказав республіканцю Бушу, що знищить Україну, якщо та вступить в НАТО.
Пишу це на випадок, якщо якась MAGA-трампістська-гнида вилізе з тупими розповідями, що всі окупації відбулися за демократів. А якщо така гнида напише, що Трамп першим передав Україні Джавеліни - плюньте тій гниді в обличчя, бо Трамп при цьому заборонив звільняти вже окуповані території Донбасу за допомогою Джавелінів: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 <1> https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html <2> https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ <3> https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ <4> https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 <5> https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ <6> .
Ось типове обличчя того, хто надіється, що при Трампі Україні повернуть хоча б частину окупованих територій: 🤡
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28.07.2024 08:49 Відповісти
"Оба хуже"- говорив т. Сталін. Що демократи, що республіканці, що Трамп, що Байден - обі/оба хуже.

ІРРАЦІОНА́ЛЬНЕ /irrationalis (латинь)- безглуздий, алогічний; такий, що не має числової міри) - несумірне і несумісне з розумом, безглузде й абсурдне. Тому мусимо погодитися з оцінкою того мерзавца Орбана...

Азії, в першу чергу Китаю, Росія потрібна, до пори до часу, як сировинний придаток: нафта, газ, мінеральні ресурси, ліси, пшениця,... - головне територія.

Два новоявлені світові гангстери обов'язково ввійдуть в конфлікт - так сталося з "дружбой, скрепленной совместно пролитой кровью" між т. Сталіном і т. Гітлером.

Азія спочатку поглине РФ, а вже потім ввійде в безпосередній конфлікт з тим ірраціональним Заходом...

Якщо світовий шериф США нарешті вийде з літаргічного сну і мобілізується. Інакше кінець європейської цивілізації, як пророкував Шпенглер в своїй "Загибель Європи"...

Один з прикладів ЩО таке Китай сьогодні https://www.facebook.com/reel/1163170028327028
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28.07.2024 09:23 Відповісти
Стурбованістю гопніка не зупиниш.
Це вже не працює.
******** світ, нажаль, набагато краще розуміє силу.
Тому тільки сотня Томагавків по потрібним цілям швидко та гарантовано дадуть бажаний ефект.
Все інше - пуста балаканина.
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28.07.2024 08:23 Відповісти
Жалюгідне створіння. Ні на що не впливає і ніколи не дає прямих відповідей.
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28.07.2024 08:24 Відповісти
Піззьож.
Спокійнісінька пика.
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28.07.2024 08:28 Відповісти
Блінкен мастурбований.
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28.07.2024 08:29 Відповісти
Стурботливий ти наш
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28.07.2024 08:32 Відповісти
Dnipro(petro)
@voiceofdnepr
Все це - нагороди, які були сьогодні вручені міністром Клименком поліцейським "за розкритя вбивства Фаріон та знешкодження злочинного угрупування". В контейнерах - наградні пістолети.

Затримання відбулось тільки вчора, вироку суду намає і на горизонті, а нагороди роздають🤮
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28.07.2024 08:47 Відповісти
А если окажется, что то чел не убивца? То что пистолеты придется вернуть? А подарки как говорится не отдарки
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28.07.2024 13:37 Відповісти
You know we have to say something. We know you will keep doing what you have to do. No harm, no foul.
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28.07.2024 08:51 Відповісти
Якраз після візиту найгеніальнішого дипломата за викликом Кульомби..
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28.07.2024 09:05 Відповісти
Сильно или на пол шишечки???...
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28.07.2024 09:05 Відповісти
НадПотужно!!!
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28.07.2024 09:13 Відповісти
Шо, лише стурбованість? А як же червоні лінії, щоб не було ескалації? Чи це лише для України?
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28.07.2024 10:15 Відповісти
Все більше мені здається, що адміністрація Байдена, як то : Блінкен, Саліван, Мілі працюють в Білому Домі на півставки і на повну ставку в кремлі і у Сі.
Ну, не може людина в якої є мізки, освіта відповідна, влада, так себе вести, здаючі крок за кроком весь світ і світоустрій відвертим дикунам - вбивцям рашисто-фашистам і китайцям які захоплюють світ неховаючись і занурюють його в середньовіччя і кров заради вічної влади варварів, вбивць, диктаторів.
Адміністрація Байдена зовсім здалася на милість темряви.
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28.07.2024 10:20 Відповісти
Ні вони просто ліваки глобалісти.... тому дружба з Китаєм понад усе... якщо і працюють з кимось на півставки то на Сі...

Байден одразу при приході до влади зняв додактові мита на китайську продукцію тим самим відкрив їм повністю ринок...

Китайцям дуже вигідна ця війна тому що орки стали сильно залежати від них і продають їм ресурси дешевше ринку з 20-30% ставкою а газ взагалі по 230 ... це все відбувається за юані які китай друкує в любій кількості, фактично ресурси вони купляють бесплатно... а орки можуть юані витратити тільки на купівлю китайської продукції тому що ніде в світі вони більше не потрібні... фактично вже колонія і захоплювати не потрібно ітак бесплатно все поставляють
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28.07.2024 11:31 Відповісти
ну сша це влаштовує.
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28.07.2024 15:36 Відповісти
Влаштовує тих хто має виробництво в Китаї той же Aplle та ін... вони заробляють на цьому міліарди... та потім спонсорують політиків на виборах .... або модне слово лобіюють свої інтереси...

а простий електорат просто не думає головою що дешеві товари в велмарті, це забрані робочі місця в штатах, викачані доллари з американської економіки які пішли косооким як інвестиції....

А потім це все призводить до нової кризи коли перестають друкувати доллар та ставку піднімають і так по колу, тому що немає друку а той відтік валюти китайцям треба чимось закривати...

Але кожне коло це виток інфляції і та економія на китайських товарах приводить до знецінення доллара на 5-6% в рік і потім всю ту дешивезну нівелює, що можна було купити за 1000 долларів 20 років назад уже не купиш хіба один бензин...

України це також стосується у нас те саме з китайською продукцією і вона є вагомим чинником торгового дефіциту
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28.07.2024 16:21 Відповісти
ну тут справа не в простому електораті, а в керівниках наддержави. Яка б запросто могла б змінити ситуацію. Якщо б хотіла.
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28.07.2024 16:51 Відповісти
Якби електорат задумався над цим та не підтримав таку політику на виборах, то політики подумали б брати їм гроші у корпорації за преференції китайської продукції чи ні...
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28.07.2024 18:10 Відповісти
Уявляю собі картину. Дикий Захід. Навпроти Блінкєна стоїть ковбой Білл і тягнеться до кольта на поясі. А Блінкєн йому, - "Я глибоко стурбований вашими агресивними намірами."

На могилі Блінкєна написали б, - "Кольт ковбоя Білла виявився швидшим за глибоку стурбованість небіжчика".

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28.07.2024 10:25 Відповісти
Тяжко живеться бідолашці, весь час стурбований
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28.07.2024 11:01 Відповісти
Скорей бы уже началось. Еже в начале июня должно было бы быть вторжение. Это однозначно ослабило бы рашку. В итоге Китай бы обосрался. А болота потеряли бы своего сюзарена и как настоящий ронин сделала бысебе харакири
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28.07.2024 13:35 Відповісти
Мастурбовані так аж колінки трусяться
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28.07.2024 16:19 Відповісти
 
 