Блінкен стурбований діями Китаю щодо дестабілізації ситуації у Південно-Китайському морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен стурбований "дестабілізуючими діями" Китаю у Південно-Китайському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Очільник зовнішньої політики США висловив таку позицію в Лаосі під час зустрічі зі своїм китайським колегою - міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Лідери зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання.

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом із нашими союзниками і партнерами будуть просувати наше бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

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Своєю чергою, Ван Ї сказав Блінкену, що США мають "неправильне уявлення про Китай" та закликав повернутися до "раціональної і прагматичної політики щодо Китаю". У заяві МЗС КНР зазначається, що дипломати надалі зберігатимуть контакти.