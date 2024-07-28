Блинкен обеспокоен действиями Китая по дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Энтони Блинкен обеспокоен "дестабилизирующими действиями" Китая в Южно-Китайском море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Глава внешней политики США высказал такую позицию в Лаосе во время встречи со своим китайским коллегой - министром иностранных дел Китая Ван И.

Лидеры внешнеполитических ведомств двух стран обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

"Госсекретарь четко дал понять, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут продвигать наше видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отметил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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В свою очередь, Ван И сказал Блинкену, что США имеют "неправильное представление о Китае" и призвал вернуться к "рациональной и прагматичной политике в отношении Китая". В заявлении МИД КНР отмечается, что дипломаты в дальнейшем будут сохранять контакты.