Рашисти атакували Богуславку: пошкоджено сільгоспбазу
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 28 липня о 05:40 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 1 сільгоспбазу.
Обстріли Харківщини за минулу добу
22:30 Чугуївський р-н, Малинівська ТГ, смт Малинівка. Внаслідок обстрілу частково зруйнована виробнича будівля.
17:10 c. Москалівка Чугуївського р-н. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 4 будинки, господарчі споруди, автомобіль. Загинула 71-річна жінка.
17:25 Купʼянський р-н, с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано приватний будинок. Поранено 54-річного чоловіка, стан - важкий.
Бойові дії на Харківщині
В ОВА нагадують, що на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти вдарили по Москалівці на Харківщині, загинула жінка.
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