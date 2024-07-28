Рашисты атаковали Богуславку: повреждена сельхозбаза

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 28 июля в 05:40 в с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела КАБ повреждена сельхозбаза.

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Обстрелы Харьковщины за минувшие сутки

22:30 Чугуевский р-н, Малиновская ТГ, пгт Малиновка. В результате обстрела частично разрушено производственное здание.

17:10 c. Москалевка Чугуевский р-н. В результате обстрела КАБ повреждены 4 дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Погибла 71-летняя женщина.

17:25 Купянский р-н, с. Кругляковка. В результате обстрела из РСЗО разрушен частный дом. Ранен 54-летний мужчина, состояние - тяжелое.

Боевые действия на Харьковщине

В ОВА напоминают, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки Харьковской области.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты ударили по Москалевке на Харьковщине, погибла женщина.