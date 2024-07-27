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Новости Война
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Войска РФ концентрируют усилия в районе Глубокого и Волчанска, пытаясь восстановить утраченное положение, - ОТГ "Харьков"

Війська РФ на Харківщині

За прошедшие сутки, 26 июля 2024 года, российские оккупанты не оставляли попыток вклиниться в нашу оборону, пытаясь выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Обстановка остается сложной и напряженной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Боевая обстановка на Харьковском направлении

Как отмечается, пытаясь восстановить утраченное положение, основные усилия враг сконцентрировал в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Противник осуществляет переформирование штурмовых групп и активно ведет воздушную разведку, продолжает искать слабые места в нашей обороне. С целью усиления передовых позиций враг осуществил перемещение нескольких групп в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

В ОТГ "Харьков" также информируют, что за прошедшие сутки на направлении произошло 10 боевых столкновений.
Враг нанес в направлении позиций наших войск 16 авиационных ударов, использовав 24 КАБа. Целили оккупанты в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора, Тихое.
Также отмечается, что войска РФ нанесли 36 ударов дронами-камикадзе и осуществили 458 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

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Обстановка с начала суток

С начала этих суток произошло 2 боевых столкновения в районе населенного пункта Глубокое.

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов.

Харьковщина (5577) боевые действия (3912) Волчанск (383)


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вже не відновлять.
вже резерви кацап кидає.
далі кацапу гаплик.
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27.07.2024 12:18 Ответить
чмобіків на 2-3 неділі
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27.07.2024 13:43 Ответить
через тиждень.
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27.07.2024 13:51 Ответить
так ..так..розповідайте..на день на два на тиждень..
Тєлємарахфон
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27.07.2024 14:38 Ответить
 
 