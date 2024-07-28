Війська РФ вкрили вогнем Комишани на Херсонщині: серед поранених - 3 дитини

Від самого ранку 28 липня 2024 року російські війська б’ють по Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них - двоє дітей.

"Вибухову травму, пораненя обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик. У доньки - вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

Також серед постраждалих - жінка, 75 років. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

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У селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.

За даними ОВА, згодом стало відомо про ще одного постраждалого у Комишанах.

"Через ранковий обстріл вибухову травму та контузію отримав 16-річний хлопець. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою", - додали в ОВА.