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Новости Война
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Войска РФ накрыли огнем Камышаны на Херсонщине: среди раненых - 3 ребенка

Обстріл Херсонщини

С самого утра 28 июля 2024 года российские войска бьют по Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под ударом врага оказался поселок Камышаны. Пострадала семья, среди них - двое детей.

"Взрывную травму, ранения лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали ее дети: 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У дочери - взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще и травму живота и ранение ноги", - говорится в сообщении.

Также среди пострадавших - женщина, 75 лет. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

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В поселке Приозерное взрывную травму и контузию получила 65-летняя женщина. Врачи оказали ей необходимую помощь.

По данным ОВА, впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в Камышанах.

"Из-за утреннего обстрела взрывную травму и контузию получил 16-летний парень. Он самостоятельно обратился в больницу за помощью", - добавили в ОВА.

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обстрел (26835) ранение (3373) Херсонская область (4706)


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Жодного дня не пароходить що б рашиська орда не воювала з мирним населенням ,вивезіть дітей з прифронтових територій , адже рашиські варвари свідомо убивають мирних громадян.
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28.07.2024 09:23 Ответить
Христос казав: діти - ангели!
Горе-тому, хто зашкодить дитині!
Кацапи! горіть в Пеклі!
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28.07.2024 10:31 Ответить
 
 