На Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета: один из них погиб

В Музыковке Херсонской области двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них погиб.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате детонации получил травмы, несовместимые с жизнью, 57-летний местный житель. Мои соболезнования семье погибшего", - написал Прокудин.

Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали мужчину 53 лет. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Читайте также: СБУ готовит для Гааги доказательную базу использования РФ противопехотных мин против населения Украины