На Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета: один из них погиб
В Музыковке Херсонской области двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них погиб.
Об этом написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"В результате детонации получил травмы, несовместимые с жизнью, 57-летний местный житель. Мои соболезнования семье погибшего", - написал Прокудин.
Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали мужчину 53 лет. Медики оказывают ему необходимую помощь.
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Але ж ні … Людський фактор…
Верещучка, мабуть, десь уже, іде на отому шатлі, домогти родинам..
Не надо себя обманывать, везде где есть НЕ перекрытая тропинка, люди будут ходить по лесам и озерам, а там...
Это факт, неспоримый! В нашей местности еще до опукации люди подрывались на боеприпасах времен Второй Мировой, саперы пахали тоже как папы-карло, там тьма предметов находили...
Ну...
Скажімо, коленвал або стара зимова шапка - то відомі предмети. Тоді тільки тангайзер або бенетон.
Не вибухівка же ж!