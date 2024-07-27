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Новости Война
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На Херсонщине двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета: один из них погиб

міна

В Музыковке Херсонской области двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них погиб.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате детонации получил травмы, несовместимые с жизнью, 57-летний местный житель. Мои соболезнования семье погибшего", - написал Прокудин.

Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали мужчину 53 лет. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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Автор: 

взрыв (6721) Прокудин Александр (97) мина (261) Херсонская область (4706)


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Попереджали ж, не лазьте, не шукайте собі мороки і родинам!!
Але ж ні … Людський фактор…
Верещучка, мабуть, десь уже, іде на отому шатлі, домогти родинам..
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27.07.2024 18:45 Ответить
Так будет во всех областях!!
Не надо себя обманывать, везде где есть НЕ перекрытая тропинка, люди будут ходить по лесам и озерам, а там...
Это факт, неспоримый! В нашей местности еще до опукации люди подрывались на боеприпасах времен Второй Мировой, саперы пахали тоже как папы-карло, там тьма предметов находили...
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27.07.2024 18:52 Ответить
підірвались через вибух невідомого предмета

Ну...
Скажімо, коленвал або стара зимова шапка - то відомі предмети. Тоді тільки тангайзер або бенетон.
Не вибухівка же ж!
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27.07.2024 20:48 Ответить
 
 