Під обстрілами окупантів минулої доби перебували 10 населених пунктів на Запоріжжі, зафіксовано 386 ударів
Упродовж минулої доби окупанти завдали 386 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська використовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.
Зокрема:
- Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Кам'янському, П'ятихатках, Гуляйполю, Левадному, Малій Токмачці та Малинівці.
- 175 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Успенівку.
- 12 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Левадне.
- 188 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.
Повідомляється також, що надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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