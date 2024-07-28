Под обстрелами оккупантов за прошедшие сутки были 10 населенных пунктов в Запорожской области, зафиксировано 386 ударов

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 386 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска использовали авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

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В частности:

Войска рф осуществили 11 авиационных ударов по Каменскому, Пятихатках, Гуляйполю, Левадному, Малой Токмачке и Малиновке.

175 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Успеновку.

12 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Работино, Новоандреевку и Левадное.

188 артобстрелов нанесенысовершены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Малиновки и Левадного.

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Сообщается также, что поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.