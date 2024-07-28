Вночі та зранку в семи прикордонних громадах Сумщини пролунав 61 вибух

Вночі та зранку 28 липня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Есманьська, Хотінська, Середино-Будська, Великописарівська та Шалигинська громади.

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).

Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (6 вибухів), артобстріл (1 вибух).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл з використанням 1 FPV-дрона (1 вибух).

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