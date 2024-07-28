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Вночі та зранку в семи прикордонних громадах Сумщини пролунав 61 вибух

Обстріл Сумщини

Вночі та зранку 28 липня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Есманьська, Хотінська, Середино-Будська, Великописарівська та Шалигинська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
  • Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (6 вибухів), артобстріл (1 вибух).
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
  • Хотінська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл з використанням 1 FPV-дрона (1 вибух).

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Нагадаємо, 27 липня 2024 року близько 12:40 ворог із реактивної системи залпового вогню ударив по центру м. Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще 12 людей поранено

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644)


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