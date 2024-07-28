Вночі та зранку в семи прикордонних громадах Сумщини пролунав 61 вибух
Вночі та зранку 28 липня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Есманьська, Хотінська, Середино-Будська, Великописарівська та Шалигинська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
- Юнаківська громада: з території РФ здійснено обстріли з використанням FPV-дронів (6 вибухів), артобстріл (1 вибух).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи) та артилерії (3 вибухи).
- Хотінська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрона (1 вибух).
- Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: здійснено артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл з використанням 1 FPV-дрона (1 вибух).
Нагадаємо, 27 липня 2024 року близько 12:40 ворог із реактивної системи залпового вогню ударив по центру м. Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще 12 людей поранено
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль