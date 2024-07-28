Ночью и утром в семи пограничных громадах Сумщины раздался 61 взрыв

Ночью и утром 28 июля россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Эсманьская, Хотинская, Середино-Будская, Великописаревская и Шалыгинская громады.

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).

Юнаковская громада: с территории РФ осуществлены обстрелы с использованием FPV-дронов (6 взрывов), артобстрел (1 взрыв).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).

Хотинская громада: были минометные обстрелы (5 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.

Шалыгинская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

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Напомним, 27 июля 2024 года около 12:40 враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района. В результате обстрела погиб 14-летний мальчик, еще 12 человек ранены