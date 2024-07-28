Ночью и утром в семи пограничных громадах Сумщины раздался 61 взрыв
Ночью и утром 28 июля россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Эсманьская, Хотинская, Середино-Будская, Великописаревская и Шалыгинская громады.
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
- Юнаковская громада: с территории РФ осуществлены обстрелы с использованием FPV-дронов (6 взрывов), артобстрел (1 взрыв).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (2 взрыва) и артиллерии (3 взрыва).
- Хотинская громада: были минометные обстрелы (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).
- Великописаревская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Шалыгинская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).
Напомним, 27 июля 2024 года около 12:40 враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района. В результате обстрела погиб 14-летний мальчик, еще 12 человек ранены
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