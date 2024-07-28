Сили оборони застосовують дієві способи протидії крилатим ракетам ворога, - Плетенчук

Сили оборони України наразі застосовують дієві способи протидії ворожим крилатим ракетам, які окупанти запускають із моря.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За період повномасштабного вторгнення Збройні сили вивчили цю зброю (крилаті ракети РФ. - Ред.) та застосовують успішні способи протидії. Наприклад, коли ворог використовує ракети як окремий вид озброєння, іноді показник їх збиття доходить до 100%. До того ж ті технічні характеристики, які ворог заявляв до початку застосування ракет, відрізняються від реальних характеристик", - сказав речник ВМС.

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Плетенчук також додав, що ситуація в акваторії незмінна вже протягом досить тривалого часу. На сьогодні в Азовському морі немає російських бойових кораблів, у Чорному морі перебуває один підводний човен, який може нести до 4 крилатих ракет.