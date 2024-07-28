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Сили оборони застосовують дієві способи протидії крилатим ракетам ворога, - Плетенчук

Протидія крилатим ракетам

Сили оборони України наразі застосовують дієві способи протидії ворожим крилатим ракетам, які окупанти запускають із моря.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За період повномасштабного вторгнення Збройні сили вивчили цю зброю (крилаті ракети РФ. - Ред.) та застосовують успішні способи протидії. Наприклад, коли ворог використовує ракети як окремий вид озброєння, іноді показник їх збиття доходить до 100%. До того ж ті технічні характеристики, які ворог заявляв до початку застосування ракет, відрізняються від реальних характеристик", - сказав речник ВМС.

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Плетенчук також додав, що ситуація в акваторії незмінна вже протягом досить тривалого часу. На сьогодні в Азовському морі немає російських бойових кораблів, у Чорному морі перебуває один підводний човен, який може нести до 4 крилатих ракет.

Автор: 

крилаті ракети (1070) Плетенчук Дмитро (166)


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НАЙБІЛЬШ ДІЄВИМ БУДЕ ПРИПИНИТИ АМЕРИЦІ І КИТАЮ ПОСТАВЛЯТИ МІКРОСХЕМИ ДЛЯ КРИЛАТИХ РАКЕТ РАШКИ
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28.07.2024 14:17 Відповісти
Ето не возможно. Рашисты используют микросхемы которые используются в бытовой технике или електронике. Удивляюсь почему имея уже столько образцов рашистских ракет Украина до сих пор не смогла их скопировать и применять по рашистам.
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28.07.2024 14:55 Відповісти
Тому що у нас після 2019 року була заморожена програма зі створення мікросхем, які використовуються в побутовій техніці та електроніці. А США свої мікросхеми не дозволить використовувати.
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28.07.2024 15:24 Відповісти
Вдаримо потужними відосиками по любій загрозі!
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28.07.2024 14:37 Відповісти
за кожний вихід "варшавянки" повинно прилятати по бочкам у Новоросійську, там їх дохєра. Я вже не кажу про НБ на теріторії краю - там іх мабуть штук двадцять, більше, ніж у будь-якій області рф.
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28.07.2024 15:03 Відповісти
 
 