Силы обороны применяют действенные способы противодействия крылатым ракетам врага, - Плетенчук

Силы обороны Украины сейчас применяют действенные способы противодействия вражеским крылатым ракетам, которые оккупанты запускают с моря.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За период полномасштабного вторжения Вооруженные силы изучили это оружие (крылатые ракеты РФ. - Ред.) и применяют успешные способы противодействия. Например, когда враг использует ракеты как отдельный вид вооружения, иногда показатель их сбития доходит до 100%. К тому же те технические характеристики, которые враг заявлял до начала применения ракет, отличаются от реальных характеристик", - сказал представитель ВМС.

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Плетенчук также добавил, что ситуация в акватории неизменна уже в течение достаточно длительного времени. На сегодня в Азовском море нет российских боевых кораблей, в Черном море находится одна подводная лодка, которая может нести до 4 крылатых ракет.