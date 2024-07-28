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Новости Война
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Силы обороны применяют действенные способы противодействия крылатым ракетам врага, - Плетенчук

Протидія крилатим ракетам

Силы обороны Украины сейчас применяют действенные способы противодействия вражеским крылатым ракетам, которые оккупанты запускают с моря.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За период полномасштабного вторжения Вооруженные силы изучили это оружие (крылатые ракеты РФ. - Ред.) и применяют успешные способы противодействия. Например, когда враг использует ракеты как отдельный вид вооружения, иногда показатель их сбития доходит до 100%. К тому же те технические характеристики, которые враг заявлял до начала применения ракет, отличаются от реальных характеристик", - сказал представитель ВМС.

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Плетенчук также добавил, что ситуация в акватории неизменна уже в течение достаточно длительного времени. На сегодня в Азовском море нет российских боевых кораблей, в Черном море находится одна подводная лодка, которая может нести до 4 крылатых ракет.

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крылатые ракеты (878) Плетенчук Дмитрий (160)


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НАЙБІЛЬШ ДІЄВИМ БУДЕ ПРИПИНИТИ АМЕРИЦІ І КИТАЮ ПОСТАВЛЯТИ МІКРОСХЕМИ ДЛЯ КРИЛАТИХ РАКЕТ РАШКИ
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28.07.2024 14:17 Ответить
Ето не возможно. Рашисты используют микросхемы которые используются в бытовой технике или електронике. Удивляюсь почему имея уже столько образцов рашистских ракет Украина до сих пор не смогла их скопировать и применять по рашистам.
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28.07.2024 14:55 Ответить
Тому що у нас після 2019 року була заморожена програма зі створення мікросхем, які використовуються в побутовій техніці та електроніці. А США свої мікросхеми не дозволить використовувати.
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28.07.2024 15:24 Ответить
Вдаримо потужними відосиками по любій загрозі!
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28.07.2024 14:37 Ответить
за кожний вихід "варшавянки" повинно прилятати по бочкам у Новоросійську, там їх дохєра. Я вже не кажу про НБ на теріторії краю - там іх мабуть штук двадцять, більше, ніж у будь-якій області рф.
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28.07.2024 15:03 Ответить
 
 