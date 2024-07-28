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Зеленський: Трамп сказав мені, що він доступний стосовно будь-яких питань

Зеленський: Трамп сказав мені, що він доступний стосовно будь-яких питань

Якщо Дональд Трамп хоче щось дізнатися про Україну - він може приїхати й "переконатися на власні очі".

Про це в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що під час телефонної розмови з експрезидентом США та кандидатом на цей пост Дональдом Трампом, він запросив його відвідати Україну.

"Якщо містер Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене", - сказав український лідер.

Крім цього, очільник держави зазначив, що Трамп сказав йому, що він доступний стосовно будь-яких питань, і президент України може звернутися до нього.

"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону", - розповів Зеленський.

Читайте також: Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон

ЗМІ також зауважує, що цього тижня українські чиновники вже зв'язувалися з виборчим штабом Трампа та його опонентки з Демократичної партії, віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Нагадаємо, що телефонна розмова між Зеленським та Трампом відбулася в ніч на 20 липня. Як розповідав прессекретар президента Сергій Никифоров, серед іншого обговорювалася можливість візиту Трампа до України.

Читайте також: Трамп може створити програму лендлізу на $500 млрд для України в разі перемоги на виборах, - ексдержсекретар США Помпео

Автор: 

Зеленський (23659) США (22455) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+17
Дурак дурака бачить здалека. А прокурошу ЗЄля боїться як вогню, навіть жодного разу не згадав про неї. Це досить типово для спільника Коломойського.
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28.07.2024 19:58
+15
вова,навіть не мрій
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28.07.2024 19:54
+12
О, ішак має номер телефону. Ну це інша спрва. Ішак в своєму розвитку гірше малої дитини.
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28.07.2024 19:57
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Приїде, якщо Віслюк зробить йому золотий дощ із скумбрій і мівіни.
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28.07.2024 19:48 Відповісти
Трамп якби и хотів - то шо він до виборів може зробити
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28.07.2024 19:50 Відповісти
Трамп заявив, що американці більше не голосуватимуть, якщо підтримають його на виборах у листопаді.... мабуть вони вже якось це обговорили....
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28.07.2024 20:53 Відповісти
вова,навіть не мрій
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28.07.2024 19:54 Відповісти
я маю номер телефону", - розповів Зеленський. Джерело:
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28.07.2024 20:11 Відповісти
Трамп йому дав візитку . Похизувався. Якесь дебільне.
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28.07.2024 21:58 Відповісти

Извините, это не номер телефона. Это стоимость того что на том конце провода поднимут трубку.
Журналист Ткач мне рассказывал, а он врать не будет, Порошенко 300 штук отдал чтобы с Трампом побеседовать.
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28.07.2024 22:15 Відповісти
Ні, все-таки цікаво, що вкладає Зєлєнскій у поняття "доступний з будь-яких питань"? 🤔😊
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28.07.2024 21:05 Відповісти
Те і означає - від коксу до "глобальної" політики
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29.07.2024 06:42 Відповісти
Гішпанський сором...
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28.07.2024 19:54 Відповісти
Доні ніколи - він вивчає у виданні Мердока настанови від Помпео , як ТРЕБА ДІЯТИ справжньому республіканцю , а в той же час піднімає шіньйон на лисині та чухає й думає, як позбутися молоденького"ДІДЖЕЯ" Венса щоб заманити виборців . Бо він діда не спасає, а тягне на дно до радикальних редників.
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28.07.2024 20:47 Відповісти
О, ішак має номер телефону. Ну це інша спрва. Ішак в своєму розвитку гірше малої дитини.
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28.07.2024 19:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sHEGvSkkpeI https://www.youtube.com/watch?v=sHEGvSkkpeI

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28.07.2024 21:56 Відповісти
дочка вовы - ПАПА ДРАЗНИТ МЕНЯ ДЕМОКРАТКОЙ
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28.07.2024 21:57 Відповісти
Пізно всрався, Вова! Тепер Трамп пролітає, як ванера над горизонтом. Можеш відкрито послати його нахр, з ним все ясно. Якщо хочеш мати добрі відносини і з республіканцями - запроси краще Хейлі.
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28.07.2024 19:57 Відповісти
Одні "розумники" у нас вже колись так і вирішили. Замість Трампа привітали Х. Клінтон. Не треба повторювати помилок не дуже розумних людей.
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28.07.2024 20:04 Відповісти
Де він пролітає, усі ключові штати бере, хіба що Вісконсінс 50 на 50.
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general
За 250 років американці жодного разу не обирали бабу в президенти.
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28.07.2024 20:05 Відповісти
Все тече, все змінюється. Зовсім недавно важко було уявити що американці двічі підряд оберуть собі в президенти негра. Так що ваш аргумент про «бабу» не переконливий.
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28.07.2024 20:26 Відповісти
дякую за посилання. Ви хотіли сказати "брав". Давайте подивимось Ваші опитування в кінці серпня, а ще краще після 10 вересня - от тоді і побачите, як він "бере"
Вся стратегія Трампа, окрім популізму, опиралась на Байдена. Поїзд Байден ушьол. фсьо.
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28.07.2024 21:26 Відповісти
Трамп отримав тоді свій імпічмент саме після розмови з зеленським по телефону. Якщо хто пам'ятає, вони домовились відкрити кримінальну справу проти Байдена в Україні, взамін фінансової допомоги, яку надав Конгресс. Тоді Буба отримав нову клікуху Моніка і стійку відразу у самого Байдена, завдяки чому ми не доотримали багато ярдів допомоги. І зараз Віслюк Оманський лізе на ті самі граблі. Говорив і буду говорити, ця Зелена наволоч шкодить Україні кожним своїм подихом.
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28.07.2024 20:06 Відповісти
- Ваш Зеленський до нас приїхав так у нас відразу пожежа сталася!
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
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28.07.2024 20:37 Відповісти
Трамп сейчас бегает по всем штатам и всем обещает золотые горы. Но самую большую ставку Трамп поставил на криптотрейдеров, обещая им манну небесную. Дурачки и зомбированные американцы выпучив глаза и развешав лапшу на ушах хлопали Трампу стирая руки до крови.
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28.07.2024 20:18 Відповісти
Дурак дурака бачить здалека. А прокурошу ЗЄля боїться як вогню, навіть жодного разу не згадав про неї. Це досить типово для спільника Коломойського.
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28.07.2024 19:58 Відповісти
Оманський вирішив добити Україну з третьої сторони, з боку Америки, якщо рудий клоун прийде до влади.
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28.07.2024 20:00 Відповісти
😄 🤢 , переможе Каміла Харіс !
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28.07.2024 20:01 Відповісти
Доступний , тому ***** його і юзає взад і в перед
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28.07.2024 20:02 Відповісти
Та й про вову з палавінкой знає - ой не подобаються йому такі...
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28.07.2024 20:48 Відповісти
За що ця Божа кара - слухати цього клоуна...
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28.07.2024 20:02 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне , згинь нечисть , дай дорогу ВІЙСЬКОВИМ
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28.07.2024 20:03 Відповісти
скіздів...
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28.07.2024 20:03 Відповісти
Зе себе лідором світу возомнив.Нафіга воно лізе в американські вибори?Нафіга?!
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28.07.2024 20:08 Відповісти
Дядя трамп дозволив вовіку іноді за піджака його подьоргати, : дядя трамп, ну дядя трамп....А він , вже задоволений
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28.07.2024 20:08 Відповісти
Шапіто запевняє, що вони дружать з двома штабами. З штабом Донні РУ так, недарма ж працевлаштували Помпео в Київстар. Ну а зі штабом Камали навряд. Всіх опівських інформциган перемкнуло після зняття Байдена з гонки. Та і взагалі, Хрипатий ще не був в країні, де сонце сходить. Турістішен хрєнов.
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28.07.2024 20:10 Відповісти
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28.07.2024 20:10 Відповісти
Видео https://x.com/i/status/1817553022232220113
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28.07.2024 20:11 Відповісти
Що він казав про актрис з німецького порнофільму?
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28.07.2024 20:11 Відповісти
Два довбодятла ...🤡+ 🤠=👹 👺
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28.07.2024 20:12 Відповісти
A good example showing that politics is complex. It is not a game of principle, but one of maneuver. It is about being able to work with everyone while trying to advance one's interests. There are a lot of strong players out there, and the balance of power is constantly changing. Pissing of any one of these players could be lethal.
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28.07.2024 20:13 Відповісти
The rumor about Vance made the rounds on X in recent days, including in this tweet by user @wunderbra666 on July 17, two days after Trump announced he'd picked Vance as his running mate: "On pages 179-81 Hillbilly Elegy, https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v J.D. Vance talks about fucking an inside out latex glove between two couch cushions. I'm so glad that this is coming from the guy who claims he's all about family values."
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28.07.2024 20:52 Відповісти
These rumors made JD Vance so much more relatable to for millions of Americans.
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28.07.2024 21:51 Відповісти
Of course))))

https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v "Of course, this isn't our nation's first furniture sex political scandal," https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Stephen Colbert https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v said on The Late Show...
https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v 'Where does someone even get an idea like that? I blame those filthy IKEA instructions," Colbert quipped.

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29.07.2024 00:11 Відповісти
Whatever Mr. Vance may have done to this sofa, he did not rape it. He treated it with utmost respect, like a true gentleman that he is. Maybe, it was just a phase he was going through. That lonely teenager on a soft, welcoming couch has now moved on. He has become a husband, a father, a Senator, and now he is finding himself within a heartbeat of the US presidency and leadership of the entire Free World. Rightly so. Would he have gotten where he is now without that sofa? Who knows… That sofa may been a crucial stepping stone to achieving greatness. Anyone can benefit from having such sofa in one's life.
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29.07.2024 00:25 Відповісти
)))
but, why JD Vance blocks people?
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30.07.2024 03:55 Відповісти
No matter how the elections end, J.D. Vance will definitely be remembered in history as "the man who didn't f@ck the couch."

And, what about Trump?
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29.07.2024 00:22 Відповісти
Amy A. @lolennui

we cannot let JD Vance near the oval office

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29.07.2024 00:35 Відповісти
There have been far more ********* things happening in the Oval Office than screwing a sofa. Indeed, if the biggest thing the American people needed to worry about were their President screwing a couch in the Oval Office, millions of them would gladly made their own sofas available to JD's every whim.
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29.07.2024 00:43 Відповісти
Yeah, a lot of American people don't worry about the former president screwing more things besides (or except for) a couch in the US. Laws, or ladies, or whatever are equal for the oldest P candidate, right? Even though the guy was sentenced and has already paid almost half a billion for some of his crimes and got 34 more jury verdicts, there are millions of his adepts. They will allow him to do those criminal things with their families, women, or businesses, right?
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30.07.2024 10:25 Відповісти
Дурачек ты. Трамп уже мысленно стоит над тобой как ты подписываешь капитуляцию и стоит вместе с ****** на параде. А то что Трамп неадекват свихнувшийся показало его вчерашнее выступление на сходняке криптовалютчиков где он расказывал как он вместо доллара сделает биткоин мировой валютой, уберет налоги, поувольняет всех чиновников и главу ФРС и вообще проведет межпланетный шахматный турнир
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28.07.2024 20:15 Відповісти
Знов бажає "зазирнути в око"... тільки знов когось "не того" обрав...
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28.07.2024 20:20 Відповісти
Та ти й у прутня в очке мір побачив.
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28.07.2024 20:20 Відповісти
🤡+🤡=💩
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28.07.2024 20:23 Відповісти
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28.07.2024 20:23 Відповісти
Щось,покидьок,ви рано поставили із партньорами на Трампа! Про Камалу забув? Дивись,бо в буцегарні будеш робити те,чим ти прославився на корпоративах !
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28.07.2024 20:25 Відповісти
Для питань може і доступний, а ось для відповідей - це вже інше.
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28.07.2024 20:27 Відповісти
Два клоуни мої , два клоуни !!!
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28.07.2024 20:27 Відповісти
Господин назначил меня любимой женой!!. (с)
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28.07.2024 20:28 Відповісти
Так это же чудесно , кетчуп у него попроси .
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28.07.2024 20:52 Відповісти
Янелох, вы с страпоном (трампоном) 2 ху#ловских политических трупа. Хорош его пиарить.
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28.07.2024 20:57 Відповісти
Покійна https://www.facebook.com/100008158745490/videos/1449188829132718 пояснила популярно ...
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28.07.2024 21:02 Відповісти
Пуйлові в очі вже теж дивився і бачив там мир...
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28.07.2024 21:04 Відповісти
Трамп вже давно сказав,що "зеленського добре знає, він торгаш"
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28.07.2024 21:31 Відповісти
нє, ну чья б вже корова мичала
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28.07.2024 21:38 Відповісти
The quote goes like this: "I think Zelenskyy is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion." It is a rather complimentary assessment. There is no shortage of book smart people out there, but good salesmen are always in short supply.
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28.07.2024 22:39 Відповісти
між продавцями книжок і торгашами територією держави Україна -велика різниця(ціна )
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28.07.2024 23:09 Відповісти
Чим граблі Трампа кращі,від граблів ху@ла?Тим,що там латинецею Made in USA написано?ВоФка,бл@ть,та зідри ти ту етікету з граблів,під нею мокшанський аквафреш,а граблі не Made in USA,а Made in China
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28.07.2024 21:35 Відповісти
Боронь боже щоб трамп на власні очі побачмв чим тут займаються ефективні менеджери, так і без допомоги можна залишитись
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28.07.2024 23:16 Відповісти
Він почув в голосі Трампа бажання миру і готовність віддати захоплені території!
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28.07.2024 23:32 Відповісти
*** ну хтось докаже мені що зеленський не дібіл .
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28.07.2024 23:38 Відповісти
Это не доказуемо
Просто фанаты Марафона не интересуются логикой, их устраивает Хуцпа.
Тем более Порох во всем виноват, и грабит страну 15 лет подряд и убивает брата "в Молдавии" и срет в подьездах.
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29.07.2024 01:48 Відповісти
А наш дурень продовжує вірити *****, Лукашенку, Сі, Трампу, Єрмаку та голосам з астралу

Кому завгодно, крім тих, кому реально треба було вірити.
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28.07.2024 23:55 Відповісти
20 долларов всегда 20 долларов
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29.07.2024 01:45 Відповісти
Тобі, буратінка, бульбофюрер вже сказав/пообіцяв одного разу... Тобі, як діячу розмовного жанру, не місце у політиці.
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29.07.2024 07:51 Відповісти
 
 