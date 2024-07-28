Зеленський: Трамп сказав мені, що він доступний стосовно будь-яких питань
Якщо Дональд Трамп хоче щось дізнатися про Україну - він може приїхати й "переконатися на власні очі".
Про це в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що під час телефонної розмови з експрезидентом США та кандидатом на цей пост Дональдом Трампом, він запросив його відвідати Україну.
"Якщо містер Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене", - сказав український лідер.
Крім цього, очільник держави зазначив, що Трамп сказав йому, що він доступний стосовно будь-яких питань, і президент України може звернутися до нього.
"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону", - розповів Зеленський.
ЗМІ також зауважує, що цього тижня українські чиновники вже зв'язувалися з виборчим штабом Трампа та його опонентки з Демократичної партії, віцепрезидентки США Камали Гарріс.
Нагадаємо, що телефонна розмова між Зеленським та Трампом відбулася в ніч на 20 липня. Як розповідав прессекретар президента Сергій Никифоров, серед іншого обговорювалася можливість візиту Трампа до України.
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Извините, это не номер телефона. Это стоимость того что на том конце провода поднимут трубку.
Журналист Ткач мне рассказывал, а он врать не будет, Порошенко 300 штук отдал чтобы с Трампом побеседовать.
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general
За 250 років американці жодного разу не обирали бабу в президенти.
Вся стратегія Трампа, окрім популізму, опиралась на Байдена.
ПоїздБайден ушьол. фсьо.
- А як до нас, так відразу - повінь.
- А у нас в пустелі взагалі сніг випав!
- А у нас шейх помер! ...
- Хера ви ниєте? у нас це говно живе!
https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v "Of course, this isn't our nation's first furniture sex political scandal," https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Stephen Colbert https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v said on The Late Show...
https://www.facebook.com/colbertlateshow/videos/490843040566341/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v 'Where does someone even get an idea like that? I blame those filthy IKEA instructions," Colbert quipped.
but, why JD Vance blocks people?
And, what about Trump?
we cannot let JD Vance near the oval office
трампоном) 2 ху#ловских политических трупа. Хорош его пиарить.
Просто фанаты Марафона не интересуются логикой, их устраивает Хуцпа.
Тем более Порох во всем виноват, и грабит страну 15 лет подряд и убивает брата "в Молдавии" и срет в подьездах.
Кому завгодно, крім тих, кому реально треба було вірити.