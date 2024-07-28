Зеленський: Трамп сказав мені, що він доступний стосовно будь-яких питань

Якщо Дональд Трамп хоче щось дізнатися про Україну - він може приїхати й "переконатися на власні очі".

Про це в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що під час телефонної розмови з експрезидентом США та кандидатом на цей пост Дональдом Трампом, він запросив його відвідати Україну.

"Якщо містер Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене", - сказав український лідер.

Крім цього, очільник держави зазначив, що Трамп сказав йому, що він доступний стосовно будь-яких питань, і президент України може звернутися до нього.

"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону", - розповів Зеленський.

Читайте також: Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, тому що він продемонструє силу, - спікер Джонсон

ЗМІ також зауважує, що цього тижня українські чиновники вже зв'язувалися з виборчим штабом Трампа та його опонентки з Демократичної партії, віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Нагадаємо, що телефонна розмова між Зеленським та Трампом відбулася в ніч на 20 липня. Як розповідав прессекретар президента Сергій Никифоров, серед іншого обговорювалася можливість візиту Трампа до України.

Читайте також: Трамп може створити програму лендлізу на $500 млрд для України в разі перемоги на виборах, - ексдержсекретар США Помпео